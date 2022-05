Nemzetközi szakmai találkozókat szervez a TIER Tech Hub az új budapesti irodájában

Különleges előadásokkal indult újra a fővárosi Kotlin-fejlesztők közösségi élete május elején.

A több elismert szakértőt is foglalkoztató TIER új központjában tartott Meetupon külföldi szakértők osztották meg a tapasztalataikat a résztvevőkkel. A szervezők az eseménysorozat újraindításával szeretnének hagyományt teremteni és innovatív megoldásokra inspirálni a hazai fejlesztői közösséget.

A Makery szoftverfejesztő ügynökségből létrejött TIER Tech Hub új irodájában, az ikonikus K6 épületében tartották meg a hazai Kotlin közösség első idei találkozóját. Az új, tágasabb térben, barátságos hangulatban, közel 25 résztvevő előtt hangzottak el érdekességek a szakma legjobbjaitól. A TIER budapesti fejlesztőközpontjában a vendéglátók szakértője mellett két nemzetközileg elismert előadó is bejelentkezett online. Amanda Hinchman-Dominguez, az amerikai e-kereskedelmi lánc, a Groupon mérnöke az Androidos programozás egyik fontos területéről, a ’memory leak’ problémák kezeléséről, a török Kaan Enes Kapici pedig a jól érthető, átlátható és hatékony kódolás alapelveiről beszélt.

A TIER Tech Hub hazai szakértője, Juhos István egy érdekes újdonságról, a Jetpack Compose UI tesztekről beszélt, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a felkészült programozók dolgát.

„Ezekkel az előadásokkal és beszélgetésekkel az a célunk, hogy segítsük és inspiráljuk egymást. Szeretnénk megosztani a legújabb ötleteinket a közösséggel és mi is nyitottak vagyunk az ő gondolataikra – mondta el Juhos István az eseményről. – A Meetupok nagyszerű lehetőséget adnak a személyes fejlődésre és a kapcsolatépítésre, nagyon örülök, hogy a TIER támogat ebben minket.”

A TIER Tech Hub belvárosi központja a jövőben rendszeres Termékfejlesztői találkozókat tervez, amelyeken a Kotlin és Swift mellett helyet kap a backend fejlesztés, a dizájn vagy a termék menedzsment is. A TIER Meetupok mellett a helyszín a külső rendezvények előtt is nyitva áll, a csapat célja, hogy segítse a főváros innovatív szakmai közösségeit. A modern berendezésű, impozáns Meetup tér több mint 50 fő befogadására alkalmas, hamarosan pedig felújítás kezdődhet, hogy az iroda igazodjon a TIER arculatához. A vállalat egyik legnagyobb IT központjaként a budapesti Tech Hub nemcsak innovatív megoldásokért felel, a nemzetközi tapasztalatok összegzése és TIER közösség építése is a feladataik közé tartozik.

„Nagyon örültünk, hogy újra Meetupot tarthattunk, nagyon fontos számunkra, hogy a helyi közösség katalizátoraként működjön a TIER Tech Hub. Számunkra ez több egy tudásmegosztási platformnál, olyan baráti- és szakmai kapcsolatok épülhetnek, amelyek meghatározhatják az életünket – mondta el Zsédely Balázs, a TIER Tech Hubok igazgatója. – Az első alkalom sikere után szeretnénk felpörögni és minél több hasonló találkozót, workshopot vendégül látni az év során, hosszabb távon pedig a közösségi élet pezsgő központjává szeretnénk válni.”

A TIER 2021 áprilisában hozta létre a budapesti Tech Hubot, majd szeptemberben indította el e-rollerszolgáltatását a fővárosban. A vállalat növekedésével a TIER Tech Hub folyamatosan keres új munkatársakat, az álláslehetőségekről további információk a https://about.tier.app/jobs/ weboldalon érhetők el. A Kotlin Budapest Meetup csoport eseményeiről további információ a https://www.meetup.com/Kotlin-Budapest/ weboldalon érhető el.