Október 12-én rajtol a legnagyobb hazai IT-verseny, az Országos IT Megmérettetés, melyre már most rekordszámú nevező gyűlt össze. A magas szintű szakmai tesztnek is beillő, hét héten át tartó online vetélkedő pazar főnyereménnyel, sőt, új karrierlehetőségekkel kecsegteti a résztvevőket. Az eseményre idén cégek csapatai is benevezhetnek.

Világunk soha nem látott változáson megy keresztül a mesterséges intelligencia (AI) evolúciójával párhuzamosan. Ősrégi szakmákban, teljes ágazatokban alakul át az ember szerepe, versenyképességünk megőrzése érdekében minden eddiginél nagyobb szükségünk van a rugalmas alkalmazkodásra, a nyitott gondolkodásra, a szakadatlan önfejlesztésre. Hol tehetjük meg ezt élesben, határainkat feszegetve, a legjobbakkal versengve?

A VII. Országos IT Megmérettetésen, ahol idén október 12-étől hét héten át tehetik próbára magukat Magyarország legkiemelkedőbb IT-szakemberei. Az online vetélkedésre ingyenesen lehet regisztrálni.

Tudás és inspiráció az informatikusoknak

„Régen volt annyira fontos a tudásunk bővítése, látókörünk tágítása az IT-ban, mint most, a globális recesszió begyűrűzése idején. El fog jönni az idő amikor komoly előnyt jelent, ha minél többféleképpen tudjuk bizonyítani a tanulásra való nyitottságot, vagy objektív módon tudjuk megmutatni tudásunk szintjét. Az IT tudás gazdagítása a mindennapi munkavégzés mellett épp olyan, mint a nyelvtanulás keretek nélkül, autodidakta módon. Nem könnyű nap mint nap rávenni magunkat, ha nincs meghatározott cél. Ezt jelöli ki a verseny. Hét héten át ad inspirációt, új megoldásokkal kapcsolatos ismereteket, és még a karriercélok elérésében is segíthet” – mondja Pulay Gellért, az esemény főszervezője.

A verseny egyes kategóriáit Magyarország ismert nagyvállalatai hitelesítik, akik – a versenyzők beleegyezésével – munkalehetőséggel is megkereshetik a résztvevőket.

Soha nem látott érdeklődés és céges regisztráció az idei Országos IT Megmérettetésen

A legnagyobb hazai IT-verseny iránt eddig nem tapasztalt érdeklődés mutatkozik, több mint 2600 fő jelentkezett, folyamatosan érkeznek a nevezések. A csapatmunkában rejlő hatékonysággal mindenki tisztában van, ennek szellemében idén újdonság, hogy cégek is regisztrálhatnak a versenyre. Harminc vállalat nevezése már megérkezett, köztük van az egyik legnagyobb hazai autóipari szereplő is.

A 24 kategória között található az akadálymentes weboldal fejlesztése, vagy a feketeöveseknek tartogatott nyelvfüggetlen programozás is, amelyre már több mint ezren jelentkeztek. Manapság a csapból is a Nagy Nyelvi Modellek folynak. Aki erre a kategóriára regisztrál, alapos szintfelmérésben részesül, bármilyen programnyelvvel is foglalkozik. A szervezők több feladat kidolgozásába is bevonták a korábbi nyerteseket.

Az AI előretörésének egyik velejárója, hogy ma komoly versenyelőnyt élveznek a senior szakemberek az IT-munkaerőpiacon. Hogy valójában ki vallhatja magát senior munkatársnak, kiderül az Országos IT Megmérettetésen. Idén először kínálkozik lehetőség arra, hogy ha egy versenyző eléri a “minősített átlagot”, akkor szakmailag is hitelesített formában tüntetheti fel a senior jelzőt a pozíciója mellett.

Az SAP Hungary támogatja a fejlődést

A kategóriagyőztesek mellett a szervezők abszolút győztest is hirdetnek, aki az SAP Hungary felajánlásával, pihenéssel egybekötött szakmai tapasztalatszerző útra indulhat néhány napra Berlinbe. Vele tart majd az „Akadálymentes weboldal kategória” legjobb száz helyezettje közül egy kisorsolt versenyző, ezzel is hangsúlyozva annak fontosságát, hogy az internet mindenkié.

„Az SAP növekedése töretlen Magyarországon, mára már közel 2000 kollégát foglalkoztatunk, és folyamatosan keressük a fiatal tehetségeket nyitott pozícióinkra. A hozzánk csatlakozó szakembereknek nem csupán hosszú távú karrierlehetőséget, de állandó fejlesztéseket és képzéseket is kínálunk. Éppen ezért nagy örömmel támogatunk minden olyan kezdeményezést, mint az Országos IT Megmérettetés, amely a jövőálló tudás mellett teszi le a voksát, és közös platformot teremt az IT-szakma új nemzedékének” – hangsúlyozta Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

A díjátadót 2024 februárjában tartják.

A nevezésről, és a verseny további részleteiről a megmerettetes.hu-n találhattok részleteket.

Idei 24 kategória és Szakmai hitelesítőjük:

– .NET microservices (DXC Technology)

– Akadálymentes weboldalak (CONE development)

– AWS Fundamentals (Diligent)

– Azure Cloud (MSCI)

– Beágyazott rendszerek (C) (Robert Bosch Kft.)

– C ++ (Google)

– Cloud BI (DXC Technology)

– Cyber security (Continental)

– DevOps E.ON Digital Technology Hungary Kft. – az E.ON Hungária csoport tagja)

– Front-end fejlesztés (Click-Clock powered by BCS)

– Hálózati ismeretek (Lufthansa Systems Hungária)

– Ipar 4.0 .NET C# alapokon (Semilab Zrt.)

– Ipari hálózatok (COM-FORTH)

– IT Biztonság (EURO ONE Számítástechnikai Zrt.)

– Java programozás (Click-Clock powered by BCS)

– Kubernetes (Nokia)

– Linux rendszerfejlesztés és üzemeltetés (One Identity)

– Mesterséges Intelligencia (Ulyssys Kft.)

– Mobilfejlesztés – Android (Zenitech)

– Mobilfejlesztés – iOS (Zenitech)

– Nagy nyelvi modellek használata (ChatGPT, Bard, BingChat) (Cambridge Mobile Telematics)

– Nyelvfüggetlen programozás (SAP Hungary Kft.)

– Python (HCL Technologies – Starschema)

– Windows / Microsoft Server üzemeltetés (Magicom)

