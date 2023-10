Compass Tech Summit: Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját szervezik Budapesten

Október 5-én és 6-án először jelentkezik a Compass Tech Summit, melyre a világ minden tájáról több mint 1.200 szakembert várnak a szervezők a Magyar Vasúttörténeti Park indusztriális miliőjébe.

A rendezvényen többek között a Meta, a Microsoft, a Spotify vagy a The New York Times előadói járják körbe a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, a termékmenedzsment, az üzleti adattudomány, a felhasználói élmény, valamint a profi vezetés és csapatépítés legfrissebb trendjeit. A szervező CraftHub ezúttal valójában öt különböző konferenciát (Stretch, Amuse, Crunch, Impact és Reinforce) gyúr egybe, hogy a termékfejlesztés teljes spektrumát lefedő tudásanyagot, azonnal bevethető tippeket és jó gyakorlatokat oszthassanak meg a résztvevőkkel. Habár új márkaként mutatkozik be, a Compass Tech Summit elődeihez híven egy laza hangulatú techfesztiválnak ígérkezik, mely a szakmai látókör szélesítése mellett értékes networking lehetőségeket is kínál – igazi öt az egyben konferenciaélmény!

A nemzetközi techrendezvények szervezésvel foglalkozó magyar CraftHub következő nagy dobása a Compass Tech Summit lesz, melyet október 5-6-án látogathatnak az érdeklődő adatmérnökök, MI-kutatók, frontend fejlesztők, termékmenedzserek, UX és UI szakemberek, üzleti elemzők, és team leadek – ahogy ebből is látszik, a konferencia igazi csemegének ígérkezik a technológiai termék teljes ciklusát átlátni és fejleszteni kívánó, új megoldásokra nyitott szakemberek számára.

„Valahogy magától értetődővé vált számunkra, hogy az 5 sikerrendezvényünket érdemes lenne egy ernyő alá fogni, mivel világosan látszik, hogy egyre nagyobb az átjárás az egyes szakterületek között, ráadásul egymástól is sokat tudunk tanulni. Így született meg a Compass Tech Summit, amely minden témának (MI és gépi tanulás, adattudomány az üzletben, termékmenedzsment, felhasználói élmény, valamint vezetői dilemmák) egy-egy színpadot szentel. Ezek között szabad az átjárás, ráadásul változatos networking programokkal is készülünk”

– mondja Varga Károly, a CraftHub egyik alapítója és ügyvezetője.

Egyre komplexebb a techszakma: nem elég egy területen brillírozni

Az első alkalommal csatlakozók mellett a Stretch, Amuse, Crunch, Impact és Reinforce konferenciák korábbi résztvevői sem csalódnak majd, hiszen az konferenciák összevonásának köszönhetően, a korábbiaknál is gazdagabb szakmai programból válogathatnak. Egyre gyorsabban fejlődik a technológia, így talán minden eddiginél fontosabb, hogy hatékony és jól felépített csapatok garantálják a kiegyensúlyozott teljesítményt. Ehhez érkeznek nemzetközi sikersztorik, kiderül például, hogyan tette termékfókuszúvá platform engineering területét a Spotify, vagy hogy hogyan fejleszti szolgáltatásait a Ramp, a világ jelenleg legjobban növekvő SaaS és Fintech cége. A Reinforce színpadán a techvilág egyik legforróbb témája, a mesterséges intelligencia kerül a fókuszba, legyen szó az etikus MI-ről, a gépi tanulási eszközök folyamatainak fejlesztéséről, vagy éppen a kiberbiztonságról.

Az előadók körbejárják a felhasználói élményt támogató designtervezés kérdéseit, illetve az adatalapú storytelling és prezentációs technikák legújabb trendjeit. A Microsoft, az EPAM, a Bitrise, az Airbnb, a LEGO és a Meta előadói mellett világhírű egyetemek és kutatóhelyek képviselői, valamint független szakemberek hozzák a kincset érő tapasztalatokat és tippeket. Ismét érkezik Patrick Kua, nemzetközileg elismert coach, aki élen járó cégeknél képez technológiai vezetőket; George Tilesch, a Szilícium-völgyben dolgozó MI-szakértő; Melissa Peri, aki az általa alapított Product Institute élén az elmúlt évtizedben több mint 10 000 termékmenedzsert segített tudása fejlesztésében; David Dylan Thomas, a Design for Cognitive Bias sikerköny szerzője; vagy éppen Lea Pica, az adatalapú történetmesélés úttörője. Az egyes színpadok pontos programja a tematikus konferenciák aloldalain érhetőek el.

„Talán a fentiekből is kirajzolódik, hogy a Compass Tech Summit egyik központi témája a hatékony termékmenedzsment- illetve fejlesztés. Egyre élesebb a verseny a szektorban, miközben a források viszont szűkösebbek, ezért sok induló vállalkozás és cég számára kulcskérdés, hogy hogyan lehet magát a terméket úgy kialakítani, hogy az önmagában a növekedés és a siker kulcsa legyen. Az előadások mellett október 4-én workshopokat is szervezünk, melyekre külön jelentkezhetnek azok az érdeklődők, akik egy-egy témában szeretnének elmélyülni hozzáértő szakemberek vezetésével. A konferencia első napján érkezik a már hagyománnyá vált networking party, kerekasztal beszélgetést szervezünk a diverzitás témakörét körüljárva, emellett speciális pihenőszobákat és munkaállomásokat is kialakítunk, ha valakinek kikapcsolódni vagy éppen dolgozni támadna kedve. A változatos programok megvalósításához a Continental technológiai vállalat járul hozzá főtámogatóként”

– teszi hozzá Varga Károly.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!