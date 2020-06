Új, környezetbarát csomagolótermékeket kínál a SPAR

Ismét bővült a SPAR környezetbarát termékeinek köre. Az áruházlánc új, élelmiszerek csomagolására és tárolására szolgáló megoldásaival a háztartásokban keletkező hulladékot csökkenthetik a környezettudatos vásárlók.

Élhető környezetünk fenntarthatósága érdekében a SPAR a saját működése során alkalmazott anyagok, technológiák és munkafolyamatok újragondolása mellett vásárlóit is a környezettudatosabb magatartásra bíztatja. A vállalat a fenntarthatóság jegyében számos olyan új csomagolástechnikai újdonságot vezetett be üzleteiben, amelyek révén kevesebb eldobható műanyag hulladék keletkezik a háztartásokban.

„A fenntarthatóság szellemiségében az elmúlt időszakban számos újdonságot vezettünk be az hálózatunkban. Örömmel mondhatom, hogy ezek a vásárlóink körében is pozitív fogadtatásra találtak. Ilyenek például a többször használatos, környezetbarát zöldség-gyümölcs, valamint pékáru tasakok, vagy a szilikon zárófedelek. Most pedig újabb környezetbarát termékeket mutattunk be, amelyek reményeink szerint ugyanolyan közkedveltek lesznek, mint a korábbiak”