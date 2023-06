A SPAR 16 magyar beszállítójának marketingkihívásain dolgoztak a Budapesti Metropolitan Egyetem diákjai

Idén tavasszal a SPAR Beszállítói Akadémia a Budapesti Metropolitan Egyetem tantervébe is bekerült. Az elmúlt fél évben ugyanis a SPAR két népszerű beszállító-fejlesztési programjában résztvevő kisvállalkozók valós marketing problémáin dolgozhattak az egyetem diákjai.

A SPAR Magyarország Beszállítói Akadémiája eddig is támogatta és segítette a magyar élelmiszeripari termelőket és vállalkozókat. Ez azonban idén egy újabb csatornával bővült: a vállalat Hungaricool és Régiók Kincse i programjaiban résztvevő beszállítói már a Budapesti Metropolitan Egyetem diákjaitól is kérhettek marketing tanácsadást: a jelentkezők bemutathatták azokat a marketing kihívásokat és problémákat, melyekkel cégük épp szembenéz.

„A programjainkban résztvevő beszállító partnereink többségében azonos helyzetben vannak: olyan nagyszabású üzleti döntés előtt állnak, ami kihathat a cég és a márka jövőjére, tehát a szakmai tanács mindenképpen jól jön nekik”

– mondta Tollas Attila, a SPAR Magyarország regionális beszerzési csoportvezetője, aki az egyetemi előadásokon marketing szakos, nappalis és levelezős diákokkal dolgozott együtt 16 különböző cég kihívásain. A programnak köszönhetően a SPAR Magyarország nemcsak a magyar kkv-knak tud segíteni a fejlődésben és a szintlépésben, hanem az egyetemisták gyakorlati tudását is gyarapítja. A vállalkozók kifejezetten örültek a lehetőségnek, hogy a döntések előkészítésébe új, friss szemléletmóddal rendelkező fiatalokat is bevonhattak. A közös munkát a diákok is élvezték, hiszen fontosnak tartják, hogy ne csak elméleti, hanem gyakorlati, kézzel fogható példákat is lássanak.

„A METU gyakorlatorientált képzései során a szakmai kihívásokra készítjük fel a hallgatóinkat, ezért a képzési idő során gyakran dolgoznak különböző fiktív vagy valós, vállalatok által biztosított projektfeladatokon”

– meséli Dr. Lukács Rita, a Budapesti Metropolitan Egyetem Marketing Intézetének vezetője. Hozzátette:

„Az ő segítségükkel a félév során azt gyakorolhatták a kurzus résztvevői, hogy milyen egy valós marketingprobléma megoldásán dolgozni. Ebben az esetben ráadásul a felelősségük is jóval nagyobb volt, mint egy fiktív esettanulmány vonatkozásában, hiszen 16 valós kkv marketingstratégiáját dolgozták ki a tantárgy keretei között a METU-s hallgatók.”

A SPAR Magyarország mind a nappali, mind a levelező tagozatos diákok körében hirdetett egy-egy győztes csapatot. A nappalis diákok közül a Virágbéke Méz Manufaktúra Kft.-nek készített anyag lett a legjobb, míg a levelezősök közül a Funky Forestnek készített prezentáció kapta a legtöbb pontszámot.

„Kiemelkedő lehetőségnek gondolom a SPAR és a METU együttműködését, illetve azt, hogy diákoktól kérhettünk szakmai tanácsot, ezért nem is volt kérdés, hogy jelentkezem”

– mondta a Régiók Kincsei programhoz tartozó Virágbéke vezető méhésze, Gál Attila. Hozzátette:

„Nagyon örülünk, hogy a mi márkánkkal foglalkozó csapat nyert. Kifejezetten hasznos információkat gyűjtöttek össze, amiből jól látszik, hogy a különböző korosztályoknak milyen preferenciái vannak a mézfogyasztás terén. A Hungaricool termékverseny egyik nyerteseként nagy öröm volt számunkra ez az újszerű együttműködés, szívesen adtunk át szakmai információkat a diákoknak és hálásan fogadtuk értékes meglátásaikat, javaslataikat”

– tette hozzá a Funky Forest marketingvezetője, Sarkadi Katalin.

A SPAR Magyarország a győztes csapatok mellett a nappalis és a levelezős diákok között is kiosztott egy-egy vigaszdíjat, így összesen 20 METU-s diák kap a SPAR-tól díjat. A győztes csapatok pedig amellett, hogy büszkék lehetnek a teljesítményükre, meghívást kaptak a SPAR I Love Hazai podcast műsorába is.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!