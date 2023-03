Klímabarát kismegszakítókat dob piacra a Schneider Electric

A Schneider Electric piacra dobja első, újrahasznosított műanyagot tartalmazó kismegszakítóit a Resi9 termékcsalád részeként.

Az új termékek több mint 50 százalékban újrahasznosított műanyagból készülnek, gyártásuk során pedig a korábbi modellekhez képest 14 százalékkal alacsonyabb a CO2-kibocsátás.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat újabb lépést tett a fenntarthatóság és a klímavédelem érdekében: újrahasznosított anyagokat használ a Resi9 kismegszakító termékcsalád gyártása és csomagolása során. Az új termékek legalább 56 százalékban korábban már használt, majd újrahasznosított műanyagból készülnek, így a gyártási folyamatban is csökken a CO2-kibocsátás, a korábbi modellekhez képest 14 százalékkal. A Resi9 kismegszakítók csomagolása is legalább 70 százalékban újrahasznosított kartonból készül, és a Schneider Electric úgy döntött, hogy az újrahasznosított karton barna színét is megtartják, hogy elkerüljék a felesleges energiafogyasztást és a fehérítési folyamattal járó vízfelhasználást. A technológiai átállás a termék minőségén nem változtat: a korábban megszokott Schneider minőséget kapják az ügyfelek az újrahasznosított anyagokból készült termékek esetén is.

A Resi9 kismegszakítók gyártása és csomagolása kapcsán bevezetett változások hatása túlmutat magán az eszközön, ugyanis a háztartásokban használt kapcsolótáblák 70 százaléka kismegszakítókból áll. Így az újrahasznosított műanyag arányának növelése a környezeti hatások csökkenését hozza magával. A Resi9 kismegszakítók megfelelnek az ISO14025, RoHS és REACH szabványnak, valamint halogénmentesek.

Az újrahasznosított anyagok nagy arányú használata a Resi9 termékcsalád esetében része a Schneider Electric Green Premium programjának. A kezdeményezés célja, hogy a vállalat termékei egyre fenntarthatóbbá váljanak. 2008-ban hívták életre és átlátható tájékoztatást ad az esetleges veszélyes anyagokról, a környezeti hatásokról és arról, hogy mi történik a termékekkel az életciklusukat követően. A programot később kiterjesztették a szolgáltatásokra és komplex megoldásokra is. Ma már a Schneider Electric bevételének mintegy 75 százaléka a Green Premium tanúsítvánnyal rendelkező termékekből származik. A társaság célja, hogy 2025-re CO2-semlegessé váljon a működése, 2030 elérje a nettó zéró CO2-kibocsátást a működése során, 2040-re megvalósuljon a teljes értéklánc szén-dioxid semlegessége, 2050-re pedig CO2-mentessé váljon a teljes értéklánca.

„A Schneider Electricnél hisszük, hogy felelősségünk van abban, hogy a hulladék mennyiségének csökkentésével és kevesebb energia felhasználásával egy második esélyt adjunk a bolygónktól kölcsönvett tartalékoknak! A Földön évente 300 millió tonna műanyaghulladék keletkezik. Minden egyes gramm műanyagnak több mint 400 évbe telik, mire minden méreganyag felszabadul belőle. A Resi9 megmutatja a módját annak, hogyan lehet újrahasznosítani azt, ami hulladékként végezné. A teljesen új műanyag arányának csökkentése a gyártás során segít abban, hogy fenntartható otthonokat építsünk alacsony karbonlábnyom mellett”

– mondta el Hargita Péter, a Schneider Electric marketing igazgatója.

A Schneider Electric legújabb fenntarthatósági jelentése szerint csak tavaly több mint 90 millió tonna CO2-kibocsátás megelőzésében működött közre, és a cég összes csomagolásának 45 százaléka ma már egyszer használatos műanyag nélkül, újrahasznosított kartonpapírból készül, szemben a 2021-es 21 százalékos aránnyal.

