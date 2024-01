Megszületett a megállapodás a 2024-es bérekről a SPAR-nál

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) sikeresen megegyezett a 2024-es bérekről.

A megállapodás szerint a 13. havi juttatás, a SPAR Hűségprogram és a munkavállalók 15%-os vásárlási kedvezménye továbbra is megmarad. A bérfejlesztést a vállalat idén is kizárólag saját forrás felhasználásával valósítja meg.

2024. január 1-jétől a SPAR Magyarország új bérstruktúra bevezetése mellett döntött az üzlethálózatban, melynek kapcsán a vállalat munkatársainak alapbére átlagosan 10 és 24% közötti mértékben fog nőni. Ennek értelmében az áruházakban dolgozók elérhető legalacsonyabb alapbére bruttó 365 ezer forint lesz. A gazdasági szempontból jelentős térségekben, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó üzletek vonatkozásában a legalacsonyabb bruttó alapbér – pénztáros és eladó munkakörökben – pedig 435 ezer forint lesz.

Az üzletek méretétől, forgalmától és üzleti teljesítményétől függően az áruházak középvezetői (szupermarket részlegvezető, szupermarket műszak-részlegvezető, szupermarket boltvezető-helyettes, INTERSPAR üzemvezető, INTERSPAR áruházvezető-helyettes) alapbére ezzel egy időben a bruttó 420 és 950 ezer forint közötti sávban foglal majd helyet. Az alapbért ezen felül a vállalat természetesen a jövőben is kiegészíti saját hűségprogramjának elemeivel, melyben a munkavállalók számára előnyös változtatásokat eszközölt.

„2017 és 2023 között 57,3 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtottunk végre saját forrásból. Erre a célra 2024-ben 17 milliárd forintot fordítunk”

– mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

2024-ben a SPAR Hűségprogram révén a munkatársak továbbra is kihasználhatják a jubileumi juttatás és a SZÉP kártya előnyeit. Ez utóbbi esetében a mértéket tovább növelte a cég. Ezután is megmarad a 13. havi juttatás, valamint rendelkezésre áll a 15%-os dolgozói vásárlási kedvezmény havi 120 ezer forint vásárlási összeghatárig, amely természetesen jár az új belépő kollégák számára is. A gépkocsival történő munkába járás költségét pedig 40 Ft/km díj megfizetésével téríti meg a SPAR.

