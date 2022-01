A Kingston FURY a G2 Esports hivatalos játékmemória-szállítója

A memóriatermékek és technológiai megoldások szegmensében globális piacvezető Kingston Technology Company, Inc. gaming divíziója, a Kingston FURY bejelentette, hogy hivatalos memória- és tárolószállítói partnerséget kötött a világ egyik vezető szórakoztatóipari és esport márkájával, a G2 Esportsszal. A G2 legendás gamerei a maximumot hozhatják ki képességeikből a Kingston FURY nagy teljesítményű DRAM- és SSD-termékeivel.

A Kingston mindig is látta a játékokban rejlő lehetőségeket, és régóta büszke támogatója, illetve rendszeres szponzora esport-csapatoknak. Bár a Kingston FURY és a G2 Esports partnerkapcsolata csak most kezdődik, a Kingston már korábban is dolgozott a cég alapítójával, Carlos ‘Ocelote’ Rodriguezzel. A HyperX termékcsaláddal szerzett tapasztalatai alapján az SK Gaming korábbi profi játékosa jól ismeri a Kingston teljesítményét.

„A Kingston FURY elindításával kifejezetten a profi gamerek és az amatőr játékosok igényeit szem előtt tartva alkottuk újra memóriatermékeinket, így örömmel köszöntjük a G2-őt a Kingston családjában. Már nagyon várjuk a közös munkát Carlosszal és a csapattal, és a rajongóiknak is újra bemutatkozunk”

– mondta Robert Allen, a Kingston EMEA marketingigazgatója.

„A Kingston már hosszú ideje kíséri a pályafutásomat partnerként, és hardverüket is évek óta hűségesen használom a játékhoz és a munkához Szeretem a márkát, a munkatársakat és azt a progresszív hozzáállást is, amely tetten érhető mindenen, amihez csak hozzányúlnak”

– nyilatkozta Carlos ‘Ocelote’ Rodriguez, a G2 Esports alapító vezérigazgatója.

A Kingston ezzel csatlakozik a G2 folyamatosan bővülő partnerközösségéhez. A rajongók mindkét márkától célzott kreatív tartalmakra számíthatnak a jövőben.

