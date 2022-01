Az LG UltraGear szériájával csatlakozott a LOL támogató partnerei közé

Az LG Electronics (LG) a 2022-es és 2023-as League of Legends Európa-bajnokság (League of Legends European Championship, LEC) hivatalos monitor-partnere lett. A megállapodásnak köszönhetően a vállalat kategória-első, folyamatos játékmenetet, kifinomult irányítást biztosító UltraGear gaming monitorai központi szerepet kapnak a világszerte közvetített e-sport-versenyen.

Amellett, hogy magas teljesítményű, ultragyors gaming monitorokat biztosít a rendezvény számára, az LG támogatja az LEC videós tartalmait is, így például a visszajátszásokat, a legjobb jelenetek összefoglalóit és a hét meccséről készülő felvételt. A következő két szezonban a cég az LEC-vel együttműködésben exkluzív tartalmakat fejleszt és izgalmas aktivitásokat is szervez, ezzel kapcsolódva a nagyszabású esemény meglévő és újdonsült rajongóihoz.

Az LG célja, hogy a partnerség révén tovább erősítse a jelenlétét globális e-sport-színtéren. A vállalat régóta elkötelezett a profi játékosok és csapatok aktív támogatásában, ezzel az elkötelezettségével és a videojátékosok igényeit kielégítő termékek kifejlesztésével pedig erős bizalmat épített ki a gaming közösségekkel. Az LG UltraGear monitorai — a vállalat fejlett kijelzőtechnológiájának köszönhető villámgyors válaszidőnek, a lenyűgöző és pontos színmegjelenítésnek, valamint a kiemelkedő kontrasztarányuknak köszönhetően — mindenhol a profi játékosok kedvenceivé váltak. A kijelzők optimális feltételeket kínálnak a videojátékosok számára, így a versenyzőknek minden lehetőség biztosított, hogy elérjék céljukat a játék során. Az LG piacvezető UltraGear monitorai 4K felbontással, Nano IPS kijelzőtechnológiával, 1 milliszekundumos válaszidővel és Gray-to-Gray (GTG) technológiával biztosítanak olyan kiváló képminőséget, gyorsaságot és funkciókat, amelyek révén a legújabb PC-s és konzolos játékok a lehető legjobb élményt nyújthatják.

A Riot Games játékfejlesztő cég által szervezett LEC olyan, Európában megrendezett professzionális League of Legends e-sport-bajnokság, amelyben tíz, egyenként öt játékosból álló profi csapat vesz részt. A játékosok által világszerte egyszerűen csak “League”-nek nevezett multiplayer battle-arena a több mint egy évtizeddel ezelőtti indulása óta hihetetlenül népszerűnek számít.

— mondta Seo Young-jae, az LG Electronics Business Solutions Company IT üzletágának alelnöke és vezetője.

„Várjuk, hogy a liga legjobb játékosai próbára tegyék monitorainkat, és hogy csatlakozhassunk az LEC egyre növekvő rajongótáborához. Az LG továbbra is támogatni fogja az e-sport-kultúrát, és a jövőben is olyan termékeket fejleszt majd, amelyek a legprofibb játékosok igényeinek is megfelelnek.”