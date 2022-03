Agyvérzést kapott a legidősebb Skyrim játékos

A videójátékos híreket jó ideje követők már biztosan hallottak a The Elder Scrolls V: Skyrim rajongói közösségének egyik legfeltűnőbb tagjáról, a 85 éves Shirley Curry a bizonyíték arra, hogy kortól függetlenül bárki elmerülhet a videójátékokban.

A Skyrim-nagyi évek óta oszt meg videókat a 991 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornáján a játékbeli kalandjairól, továbbá videós naplókban tartja a kapcsolatot a nemzetközi rajongótáborával.

Február végén sokakat megijesztve Shirley napokra eltűnt a YouTube-ről és a Twitterről, és sajnos jogosnak bizonyult az aggodalom: álmában sztrókot kapott. Szerencsére nem tűnik túl vészesnek a helyzet, a kezdeti ijedtség és kórházi ápolás után jó kedvvel és pozitív hozzáállással lábadozik otthon, de elég kevésre emlékszik a Skyrimből, így eltarthat egy darabig, mire visszarázódik a megszokott kerékvágásba.

A The Elder Scrolls-t fejlesztő Bethesda virágcsokrot és jókívánságokat tartalmazó kártyát küldött neki, amit Shirley természetesen nagy örömmel fogadott. Érdekességként a vállalat szinte pont három évvel ezelőtt jelentette be, hogy beteszi nem játszható karakterként a hosszú ideje fejlesztés alatt álló The Elder Scrolls VI-ba.

