A magyarok rászoktak a főzős műsorokra a pandémia alatt

A meglepő tévéműsorok és a streaming szolgáltatók kínálata is előtérbe került a pandémia alatt. Az elmúlt egy évben a televíziózás az egyik legfontosabb kikapcsolódási formává vált, a TV meghatározó szerepet tölt be a legtöbbek életében. A magyarok több időt töltenek az okostévéjük társaságában, a Samsung felmérése alapján a nők 91, míg a férfiak 88 százaléka néz internetes tartalmakat a tévéjén. A legújabb kutatásból az is kiderül, hogy a budapestiek közül szinte mindenki internetezik és a különböző online videótárak is nagy népszerűségnek örvendenek a megkérdezett fővárosi lakosság körében, 95 százalékuk választ filmeket vagy sorozatokat a különböző streaming szolgáltatók kínálatából.

A televízió a magyar háztartások egyik központi eleme, a megkérdezettek 96 százalékának megtalálható az otthonában, a válaszadók több mint fele (59%) kapcsolja be a készülékét legalább napi egy alkalommal. A mai okostelevíziók ráadásul sokkal több szórakozási lehetőséget kínálnak, mint korábban egy hagyományos készülék. Az okosfunkciók segítségével elérhető internetböngésző, vagy akár online filmek és különböző alkalmazások is hozzáférhetők a televízión. Az online tartalomfogyasztás, akár televízión, akár mobileszközön, az emberek hétköznapjainak szerves részévé vált, a megkérdezettek 99 százaléka internetezik rendszeresen, 96 százalék hetente többször fogyaszt online tartalmakat, közülük minden második ember naponta többször is elérhető online.

A tévéből tanulunk főzni és kertészkedni

Azok közül, akik hetente többször is leülnek a TV elé, a legtöbben még mindig filmeket néznek. A megkérdezettek csaknem felét (47%) érdeklik a mozifilmek, népszerűségben ezeket követik a hírek és a sorozatok (33%), majd nem sokkal lemaradva a természetfilmek (32%). A járványhelyzet az élet számos területére jelentős hatással volt, ez alól a tévénézési szokások sem jelentenek kivételt. Az emberek a korlátozások miatt sokkal kevesebbet mozdultak ki otthonról, a napi több mint 12, lakásban eltöltött óra alatt pedig olyan szabadidős elfoglaltságokat kerestek, amelyeket kényelmesen végezhetnek akár a kanapéról is. Sokan a televíziót választották, ezen belül pedig azokat a műsorokat, amelyekből az elsajátított új tudást a karantén alatt is tudták gyakorolni. A megkérdezettek körében a kertészettel és kertépítéssel foglalkozó műsorok nézettsége 7%-kal emelkedett meg, csakúgy, mint a főzéssel foglalkozó programoké.

Az online tartalmaké a jövő?

A magyarok közel kétharmadának (65%) található olyan készülék az otthonában, amelyen elérhetők az okostévé funkciók. Háromnegyedük él a technológia adta lehetőséggel. Az egyik legkedveltebb okos megoldás az internetelérés, amellyel a különböző alkalmazások vagy a böngésző is használható. A megkérdezettek 89 százaléka használja a tévékészülékét internetes tartalmak megtekintésére, 79 százalék pedig rendszeresen elindítja a beépített böngészőt is. Az okostévével rendelkezők majdnem háromnegyede (71%) fizetett már elő streamingszolgáltatásokra. A zenei streaming, amely a mobileszközök sajátja, ennél valamivel kevesebb háztartásban, az okostévé technológiával rendelkezők 61 százalékánál van jelen.

Hogyan telt az idő a képernyők előtt a pandémia kezdete óta?

A Samsung kutatása azt mutatja, hogy 2020 a streaming szolgáltatók éve volt, az okostévé funkciókat használók 35 százaléka gyakrabban nyitotta meg a videótárakat a készülékén, mint a vírushelyzet előtt. A zenei streaming szolgáltatások alkalmazása is hasonlóan nőtt, 28 százalékkal többen használják ezeket kikapcsolódásra. Az applikációk közül a megkérdezettek leggyakrabban a legnagyobb videómegosztót használják, ennek népszerűsége messze felülmúlja az összes többi appét. A magyarok mindössze 8 százaléka nem szokott internetes videókat nézni a tévéjén, mindenki más a kedvenc videósait is nagyképernyőn követi. A nézettség pedig egyre csak nő, a magyarok 36 százaléka gyakrabban nyitja meg az alkalmazást, mint a vírushelyzet előtt. Amennyiben filmes tartalom vagy új sorozat kerül fel a listára, eljön a streaming szolgáltatók ideje. A két legnépszerűbb vállalat alkalmazását a megkérdezettek több mint fele használja. Az elmúlt egy évben ugrásszerűen megnőtt ezek népszerűsége. A legnépszerűbb online videótárat a Samsung felmérése szerint a felhasználók fele gyakrabban használja, mint korábban.

„A kikapcsolódás és ezen belül a tartalomfogyasztás is jelentősen átalakult az elmúlt években. Az online szolgáltatók elterjedésével a televíziókon egyre több lehetőségünk nyílik a szórakozásra, a Samsung Neo QLED modelljein és Lifestyle TV készülékein pedig még különlegesebb élményt jelentenek a látványos filmek és sorozatok – mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – Érdekes volt látni, hogy a rengeteg különféle tartalomból melyek voltak a magyarok kedvencei, és hogy ezek milyen remekül egészítették ki az új, karanténban elsajátított hobbikat.”

A Samsung kutatását az Impetus Research készítette online megkérdezéses adatfelvétellel 2021 júniusában és júliusában. A felmérés 815 fős mintája a 18 és 64 év közötti magyar lakosságra nézve reprezentatív.

A vállalat 2021-as Smart TV kínálatáról és a készülékek okos funkcióiról további információ a https://www.samsung.com/hu/tvs/qled-tv/highlights/ weboldalon érhető el.