Valószínűleg még idén elfogynak a Samsung hajlítható mobiljai

Több mint két év telt el azóta, hogy a Samsung bemutatta első összehajtható telefonját. Az eszköz messze nem volt tökéletes, azonban a gyártó azóta annyit javított a kapcsolódó technológiákon, hogy az idei modellek igen keresettek lettek.

Óriási kockázatot vállalat a Samsung azzal, hogy kihagyta idén az aktuális Galaxy Note modellt, és inkább hajtható telefonjaira (Galaxy Z Fold3 és Z Flip3) koncentrált. Megannyi jellemzőt javított a készülékeken, és már a legelső tesztek is jelezték, ezt sikeresen tette.

A felhasználók pedig mindig is hálásak a fejlesztésekért (különösen, ha még az eszköz ára sem lesz magasabb az elődökénél), amit az is mutat, hogy hiába volt közben egy iPhone 13 bejelentés is, az mit sem rontott e Samsung telefonok iránti érdeklődésen, legalábbis a gyártó számára nagyon is kedves hazai piacon, Dél-Koreában.

A The Korea Herald iparági tisztviselőket idéz, akik szerint a két modell összesített értékesítése mindössze egy hónappal a szállítás megkezdése után átlépte az egymillió darabot, ami igencsak figyelemre méltó teljesítmény. Ez az értékesítési ütem hasonló a galaxy Note10-éhez és a Galaxy S8-éhoz, amelyek a leggyorsabban érték el az egymilliós eladási mérföldet Dél-Koreában.

Persze már az előjelek is kedvezőek voltak – mutat rá a Phone Arena –, hiszen már az első egyhetes foglalási időszakban 920 ezer előrendelést regisztráltak a két készülékre, és 270 ezret aktiváltak a korai aktiválás első napján, ami új rekordot jelent a Galaxy eszközök történetében. A két hajtható modell közül egyébként a Galaxy Z Flip3 bizonyult népszerűbbnek a szülőföldjén, ami érthető, ha kedvezőbb árára és praktikus kialakítására gondolunk. Hogy összefüggéseiben nézzük az egymilliós eladást, érdemes felidézni, hogy tavaly összességében 2,8 millió hajtható telefont értékesítettek globálisan (ebből 2 millió Samsung márkájú volt).

A siker feltehetően nem fog csak Dél-Koreára korlátozódni, ugyanis az egyesült Államokból, Indiából és az Egyesült Királyságból érkezett korai jelzések is nagy érdeklődésről számoltak be.

Forrás: HVG