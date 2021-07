A vényköteles szemüveg is lehet stílusos

Ha gyerekkorunkban nem is voltunk szemüvegesek, előfordulhat, hogy olyannyira leromlik a látásunk, hogy egy idő után többé már nem halogathatjuk a szemész orvos felkeresését és mindenképpen szükségünk lesz egy vizsgálatra. Sokan, ameddig csak tudják, húzzák, halasztják ezt a dolgot, mert meg vannak arról győződve, hogy a vényköteles, azaz a dioptriás szemüvegek csakis idejét múltak és borzalmasak lehetnek, pedig ez egy tévhit. Ma még a vényköteles szemüvegek is nagyon divatosak és hozzáadnak valami pluszt a személyiséghez. A szemüveg öltöztet is, így ha csak a kételyeid miatt nem mentél eddig szakorvoshoz, itt az ideje, hogy bepótold a mulasztásodat!

A vényköteles szemüveg nem csak funkciót tölt be

A dioptriás szemüveggel szemben ma már nem csak annyi az elvárás, hogy betöltse a funkcióját, azaz jól lássunk azzal, hanem az is elemi, hogy jól nézzen ki, ne rombolja a napi outfitünk összhatását. Napjainkban dioptria nélküli szemüveget is sokan viselnek, éppen amiatt, mert rengetegféle szemüvegkeret ad lehetőséget a divatos külső kialakítására.

A dioptriás szemüveg sem fog rontani a kinézetünkön, csak jól kell választani. Mindenképpen olyan szemüveg mellett döntsünk, amely kiemeli a szemünket és kihangsúlyozza az arcunk azon részleteit, amelyeket kifejezetten meg szeretnénk mutatni a külvilágnak.

A szemüvegkeret kiválasztásán sok minden múlik. Amikor a minőségi szemüvegek között válogatunk, mindenképpen olyat válasszunk, amely kényelmes, sokoldalú, és amely az arcvonásainkat hangsúlyozza. Ha kerek az arcunk, akkor nekünk egy szögletes vagy téglalap alakú keret lesz a megfelelő választás, ha viszont szögletesebb az arcunk, akkor egy kerek, ovális szemüveg fog jól állni. Ezzel a tudással, már bátrabban is választhatunk és megteremtjük azt a bizonyos kontrasztot, ami lehetővé teszi, hogy jól álljon a kiválasztott keret. És ez még akkor is érvényes, ha vényköteles szemüveget vásárolunk.

Az divatos eyerim collection kínálatából is válogathatunk, hiszen a dioptriás szemüvegek között is biztosítanak tükröződésmentes lencséket, UV – szűrővel és stílusos kerettel. Saját márkás termékeiknél az ár tartalmazza a lencséket és a keretet is.

Hogyan lehet egy vényköteles szemüveg divatos?

Ha attól félünk, hogy a vényköteles szemüveg miatt nem tudunk jól, stílusosan öltözködni, ezt felejtsük el. Viszont, jó, ha tudjuk, hogy az alapszínek, mint a fehér és fekete szemüvegkeret, egyáltalán nem befolyásolja, hogy milyen színű ruhát is tervezünk felvenni. Ebből a szempontból a fémkeretes szemüvegek is nagyon jól működnek.

Mi a megoldás, ha félünk valamitől? Mutassuk meg, irányítsuk arra a figyelmet! Válasszunk egy extravagáns darabot, egy divatos, vényköteles szemüveget. Ezzel lehet, hogy a középpontba kerülünk, sok szem szegeződik ránk, de sokkal hamarabb elfogadjuk a tényt, hogy szemüvegesek lettünk. Mint ahogyan a gardróbszekrények is tele lehetnek stílusos ruhákkal, még azt is elérhetjük, hogy a fiókunkba sem fér már több szemüveg, annyira megszerettük ezt a kiegészítőt.