A fenntarthatóság állt a Széchenyi István Egyetem részvételével rendezett nemzetközi program fókuszában

A győri Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának tíz hallgatója és két oktatója vett részt a Temesvári Műszaki Egyetem által a közelmúltban rendezett Erasmus-workshopon.

A fenntartható anyagokat középpontba helyező programon a hallgatók hasznos tapasztalatokkal, míg a győri intézmény újabb nemzetközi kapcsolatokkal gazdagodott.

„A téma rendkívül aktuális, hiszen az emberiség az elmúlt évtizedekben elérte, hogy a Földön lévő mesterséges anyagok mennyisége meghaladta az összes biológiai eredetű anyag mennyiségét. Az építőipari tevékenységekhez kapcsolódik anyagfelhasználásunk 40 százaléka, amely jelentős energiaigénnyel és környezeti hatásokkal jár együtt”

– fogalmazott dr. Kegyes-Brassai Orsolya, a Széchenyi István Egyetem docense. Hozzátette, a legelterjedtebben alkalmazott építőanyag a beton, melynek kötőanyaga, a cement csak jelentős környezetterheléssel állítható elő. Kiemelte, a fenntarthatóság érdekében a világ számos kutatóhelyén – Győrött és Temesváron is – foglalkoznak a beton környezeti hatásainak csökkentésével, nagy szilárdságú betonreceptúrák, hatékonyabb technológiák, alternatív kötő- és adalékanyagok alkalmazásával, vagy az elbontott beton újrahasznosítása révén.

A programot megelőzően a romániai, magyar, szerb, litván és portugál mérnökhallgatók online képzéseken vettek részt. A temesvári workshop öt teljes napot ölelt fel, amelyen a győri oktatók – dr. Kegyes-Brassai Orsolya mellett dr. Horváth Tamás egyetemi docens – előadást tartottak az életciklus-szemlélet építőipari alkalmazásának lehetőségeiről, a Széchenyi-egyetem témában végzett kutatásairól.

„A hallgatókból szervezett csoportok egy-egy kísérletet végeztek el a temesvári egyetem építőanyag-laborjában. Minden csoport megtervezett egy beton, illetve habarcs jellegű anyagot valamilyen újszerű alkotóelemmel vagy összetétellel. Ezeket az anyagokat el is készítették, majd szabványos próbatesteket készítettek belőlük. Egy részüket mechanikai teszteknek vetették alá, vagyis szabványos kísérletekben összetörték. Az eredményeket jegyzőkönyvezték, összehasonlították és az utolsó napon prezentálták”

– vázolta dr. Horváth Tamás. Hozzáfűzte, ezt követően a kísérletekről minden csapat kutatási jelentést írt, amelyeket a Temesvári Műszaki Egyetem folyóiratában publikálnak. Az oktatók elmondták, hallgatóik számos hasznos tapasztalatot szereztek a labormunkáról és a tudományos tevékenységről.

A program alkalmat adott a különböző nemzetiségű fiatalok kapcsolatépítésére is. Az ismerkedés a kulturális sokszínűség jegyében telt, hiszen például a Széchenyi István Egyetemről érkezők közül heten Stipendium Hungaricum ösztöndíjas nemzetközi hallgatók voltak. A kutatóhelyek közötti kapcsolatok is erősödtek, a győri intézmény oktató-kutatói a fogadó egyetemmel több együttműködési lehetőségről is egyeztettek. A temesvári szakemberek a workshopot követően látogatást tettek Győrben, ahol az egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának, valamint Audi Hungaria Járműmérnöki Karának vezetésével folytatták a kapcsolat mélyítését.

