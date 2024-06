Az első ISCC PLUS minősítéssel rendelkező, elektromos járművekhez készült Hankook-gumiabroncs az új Porsche Taycan modellen

A prémium gumiabroncsgyártó Hankook bemutatja elektromos járművekhez készült nyári gumiabroncsát, a Hankook iON evo-t, amely elsőként szerzett ISCC PLUS-minősítést (ISCC = International Sustainability & Carbon Certification).

Az új gumiabroncsot a Hankook iON Race versenyabroncsok inspirálták, amelyeket az ABB FIA Formula E világbajnokság járműveinek kizárólagos gumiabroncsaként használnak 2023 óta, és amelyek 45 százalékban fenntartható nyersanyagokból készülnek. Az új iON evo a továbbfejlesztett Porsche Taycan elektromos sportautó első szerelésű gumiabroncsa. Ez a prémium gumiabroncsgyártó első olyan terméke, amely elnyerte a nívós minősítést.

„Az ISCC PLUS-minősítéssel rendelkező iON evo abroncs igazi mérföldkő a fenntartható gumiabroncsok gyártására vonatkozó törekvéseink tekintetében”

– nyilatkozta Klaus Krause, a Hankook alelnöke és az Európai Technológiai Központ vezetője.

„Emellett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a magyarországi üzemünk, ahol az iON evo készül, már a második Hankook gyár, amely elnyerte a hőn áhított ISCC PLUS-minősítést. Az a tény, hogy a Porsche az iON evo-t választotta az új Taycan első szerelésű abroncsaként, nagyon megtisztelő számunkra. A motorsportokban kipróbált technológiának köszönhetően a Hankook gumiabroncsok továbbfejlesztett fenntarthatósággal, valamint optimalizált gördülési ellenállással járulnak hozzá az elektromos sportautó hatótávolságának növeléséhez”

– mondta Krause.

Megújuló és újrahasznosított anyagok

A megújuló anyagok magas, 45 százalékos aránya ellenére a Hankook fejlesztői tovább növelték a fenntarthatóságot, és eközben nem kötöttek kompromisszumot az abroncs biztonságossága és teljesítménye terén sem. A mérnökök olyan megújuló és újrahasznosított anyagokkal dolgoztak, amelyek megfelelnek a hagyományos gumiabroncsok által támasztott elvárásoknak. Ebbe beletartozik például a bioalapú szilícium előállítása gabonahulladékból, vagy az újrahasznosítható PET-textilszál készítése műanyaghulladékból, a biológiailag lebomló alapanyagokból készült, szintén lebomló szintetikus kaucsuk használata, az újrahasznosított korom kinyerése régi gumiabroncsokból, vagy a természetes gyanta alkalmazása. A fejlesztés során a Hankook csapata a Formula E területén szerzett tapasztalatait is hasznosította, ahol az iON Race volt az a versenyabroncs, amely nagy arányban fenntartható anyagokból készült.

Az iON evo az új Porsche Taycanon

Az új iON evo az ISCC PLUS emblémával az oldalán a Taycan gyári felszereléseként mutatkozik be, 245/40 R21 Y XL (első tengely) és 285/35 R21 Y XL (hátsó tengely) méretben. Az iON-család más gumiabroncsaihoz hasonlóan a futófelület keverékének továbbfejlesztése növényalapú olajokkal történik. Ez nemcsak fenntarthatóbbá teszi a futófelületet, de pozitív hatással van az abroncs élettartamára is. A dinamikus vezetés vagy a hirtelen sávváltások biztonságos végrehajtása érdekében a Hankook mérnökei megerősített anyagokat használtak az oldalirányú stabilitás növeléséhez. A mérnökök a gyártó korábbi homologizációs folyamatai során szerzett ismereteket is hasznosították.

Nagyobb hatótáv és biztonságos vezetési élmény

Ahogy más iON modellek, úgy az új, ISCC PLUS-minősítéssel rendelkező iON evo is jelentősen csökkentett gördülési ellenállást biztosít a hagyományos gumiabroncsokhoz képest, amely a Porsche szerint akár 40 kilométerrel növelheti az egy akkumulátortöltéssel megtehető távolságot a 21 colos aero-kerékkel rendelkező Porsche Taycan esetében. Ezen felül a Hankook iON termékeket kifejezetten a nagy teljesítményű elektromos járművek által termelt, azonnal rendelkezésre álló nagy nyomatékhoz tervezték. Ez összességében azt jelenti az elektromos autó sofőrje számára, hogy nagyobb távolságot tehet meg egy töltéssel, és vezetés közben valóban biztonságban és kényelemben érezeti magát.

