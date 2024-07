A K&H már lépett: új rendszert használ Magyarország egyik vezető bankja

Komoly lépést tett a K&H vállalatirányítási rendszere fejlesztésének érdekében: a hazai pénzintézetek között elsőként vezette be az SAP S/4HANA platformot. Az újgenerációs rendszerre történő átállás többéves tervezést és előkészítést igényelt, azonban olyan alapvető technológiai változásokat és egyszerűsített adatstruktúrát alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a valós idejű adatelemzést és előrejelzést. Az új, integrált vállalatirányítási rendszer számos üzleti folyamatot, így a főkönyvet, a bérszámfejtést, a tárgyi eszközöket, a megrendeléseket és a számlakifizetéseket is kezeli. Az ezekből lekérdezhető adatok és vezetői riportok a memóriaalapú technológia miatt sokkal gyorsabban legenerálhatóak, az előre elkészített riportok pedig az aktuális adatváltozásoknak – pl. a készletmozgásoknak – megfelelően, valós időben frissíthetők.

„Mivel a jelenleg működő SAP ECC rendszerek támogatása 2027-től megszűnik, a következő években nagy igény lehet a piaci szereplők részéről, hogy átálljanak az új platformra, így ezt a csúcsidőszakot el akartuk kerülni. A felkészülés és az új rendszer bevezetésének komplex folyamatát külső partnerként a BCS és a Onespire segítette, házon belül pedig, mivel a K&H már nemcsak egy bank és biztosító, hanem egy komoly IT szervezet is, egy hétfős, sokéve együtt dolgozó, szenior kollégákból álló csapat irányította. Maga a projekt ugyanakkor a bank teljes egészére hatással van, ezért már az előkészítés során szoros együttműködésre volt szükség az üzleti területtel: végignéztük az eddigi megoldásokat, és ahol lehetett, folyamategyszerűsítést hajtottunk végre. Emellett nagyon komoly adattisztítás és archiválás történt, hiszen 20 évnyi főkönyvi adat, több TB mennyiségű információ volt a rendszerben”

– mondta el Ozorai Dénes, a K&H IT vezetője.

„Az egyszerűbb, hatékonyabb és gyorsabb adatelérést biztosító rendszer bevezetése az IT kollégák számára új szakmai kihívást és fejlődési lehetőséget kínált, a többi munkatársunk pedig az eredményeket érzékeli. Ez utóbbiban annak is szerepe van, hogy az új rendszer bevezetésével egyidejűleg elindult az SAP Fiori felhasználói felület is, ami webes és mobilos hozzáférést biztosít az adatok kezeléséhez, személyre szabottan. A kollégák az úgynevezett csempék kiválasztásával ugyanis maguk állíthatják össze a saját felhasználói felületüket, ami új munkamódszereket és hatékonyságnövekedést tesz lehetővé a döntési-jóváhagyási és az időmenedzsment tevékenységeknél”