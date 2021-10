Hány GB memória kell a World of Warcraft vagy a Fortnite futtatásához?

A videojáték-ipar a 2000-es évek óta óriási fejlődésen ment át a digitális innovációknak köszönhetően.

A gamerek ma már több mint 50 000 PC, konzol és egyéb más platform játékai közül válogathatnak (nem számítva a mobilos játékokat), ám a játékoknak nem csak a mennyisége, a minősége is egyre lenyűgözőbb. Azonban jó tudni, hogy a számítógépes játékélmény nem kizárólag a megvásárolt játék kidolgozottságától függ. Valójában a memória adja a videojátékok sava-borsát, hiszen a RAM javítja a rendszeridőt, gyorsítja a játékbetöltést és növeli a képváltási sebességet, így elengedhetetlen ahhoz, hogy a játék a lehető legvalósághűbb legyen. A világ egyik legnagyobb független memóriagyártója, a Kingston Technology most iránymutatást nyújt ahhoz, hogy a négy legnépszerűbb játék mennyi memóriát igényel az ideális játékélmény eléréséhez.

Hogyan működik a RAM?

A RAM (Random Access Memory) a számítógép rövid távú memóriája, amely átmenetileg tárolja azokat az adatokat, amelyekhez a PC-nek hozzá kell férnie. Ezzel szemben a számítógép HDD-je vagy SSD-je hosszú távú memória, amely huzamosabb ideig tárolja az adatokat. Amikor elindítunk egy játékot, az összes releváns adat, amihez a PC-nek potenciálisan hozzá kell férnie a játék során, a RAM-ba töltődik. A HDD-ből vagy az SSD-ből nem hatékony és sokkal lassabb a folyamatos adatlehívás. A RAM jóval gyorsabb ezeknél, ezért rövidebb idő alatt képes betölteni a játékokat és beolvasni azok adatait. Azonban fontos megjegyezni, hogy a játékélmény egészének javítása szempontjából nem a memória az egyetlen tényező. Az operációs rendszer, az SSD, a CPU és a grafikus kártya is befolyásolja a teljesítményt.

Mennyi memória kell a játékhoz?

Sok PC-gamerrel előfordul, hogy a számítógépe akadozik és lassú a válaszidő játék közben. Ilyenkor előfordulhat, hogy memóriabővítésre van szükség, de fejtörést okozhat, hogy vajon mennyi RAM elegendő a különféle videojátékok megfelelő futtatásához. A gaminghez szükséges memória pontos méretét elsősorban a játék típusa határozza meg, mivel mindegyik formátumnak eltérő a memóriaigénye. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy egyidejűleg hány egyéb alkalmazás fut a háttérben. Az ideális memóriaméret megállapításához segítséget nyújt a Can You Run It weboldal, és célszerű ellenőrizni a játékfejlesztő által meghatározott rendszerkövetelményeket is. Fontos, hogy minden játékhoz megfelelő kapacitású memória álljon rendelkezésre, mivel enélkül a számítógép nem tudja az összes adatot tárolni, ami a játék futtatásához szükséges. Így csökken a képváltási sebesség és romlik a teljesítmény.

4 GB

Néhány éve 4 GB RAM még elég lett volna az optimális játékélményhez, ám azóta sokat fejlődtek a játékok, komplexebbek lettek, így ekkora kapacitás már nem elég. A régebbi játékok még lehet, hogy elfutnak 4 GB-nyi memóriával, de érdemes legalább 8 GB-ot használni, ha többféle játékkal szeretnénk játszani. A Valorant, a League of Legends (LoL), a Minecraft, a Counter Strike: Global Offensive System, a DOTA 2 és a GTA 5 például még játszható 4 GB RAM-mal, de valószínűleg csak gyenge rendszerteljesítménnyel.

Játék FPS World of Warcraft: 42 FPS Call of Duty Warzone: 43 FPS Apex Legends: 58 FPS Fortnite: 64 FPS

8 GB

8 GB RAM a játék PC-k minimális memóriamérete. Ennyi memóriával már nagyjából problémamentesen tudjuk futtatni a leggyakrabban használt játékokat, de ezek közül néhány nem a legjobb minőségben fog megjelenni, és előfordulhat, hogy le kell állítanunk más alkalmazásokat. Egyebek mellett a Cyberpunk 2077, a Fortnite, az Apex Legends, a Rainbow 6 Seige (R6) és a World of Warcraft Shadowlands játszható 8 GB-nyi RAM-mal.

Játék FPS World of Warcraft: 73 FPS Call of Duty Warzone: 61 FPS Apex Legends: 108 FPS Fortnite: 85 FPS

16 GB

Az ajánlott memóriakapacitás a legtöbb játékhoz 16 GB, amely érzékelhető teljesítményjavulást kínál a 8 GB-hoz képest. Ennyi memóriával már más alkalmazásokat is gond nélkül futtathatunk a háttérben. Többek között a Call of Duty Warzone és a Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) játékoknál 16 GB az ajánlott RAM-méret.

Játék FPS World of Warcraft: 91 FPS Call of Duty Warzone: 69 FPS Apex Legends: 135 FPS Fortnite: 108 FPS

32 GB

A 32 GB-os kapacitás soknak tűnhet, ám egyre népszerűbb választás a gamerek körében, hiszen ekkora teljesítménynél már jelentősen megnő a képváltási sebesség a 16 GB-hoz képest. Ennyi memóriával jobb a grafikus játékmegjelenítés, miközben több dolog is futhat a háttérben, pl. élő közvetítés, böngésző, rendszerszoftver vagy zenei streaming alkalmazás. Magához a játékhoz viszont valószínűleg soha nem lesz szükség 32 GB-ra, tehát ha spórolni szeretnénk vagy csak gaminghez használjuk a számítógépet, érdemesebb 16 GB-nál maradni. 32 GB azonban jelentős teljesítményelőnyökkel jár, és jövőbiztossá teszi a PC-t a több RAM-ot igénylő új játékverziók támogatására.

Játék FPS World of Warcraft: 103 FPS Call of Duty Warzone: 81 FPS Apex Legends: 143 FPS Fortnite: 115 FPS

