Rekordbírságok repültek a Fortnite fejlesztőjének

A gyermekekre vonatkozó adatvédelmi törvény (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) megsértése, valamint tisztességtelen manipulatív gyakorlatok használata miatt szabott ki bírságot az Epic Gamesre az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC). A rekordösszegű, 275 millió dolláros pénzbüntetés az eddigi valaha kiszabott legmagasabb összeg, amit kiosztott az FTC a COPPA-törvény megsértése miatt, amit az indokol, hogy a döntés szerint az Epic a szülők hozzájárulása, valamint tájékoztatás nélkül gyűjtötte a 13 év alatti Fortnite-játékosok személyes adatait.

Problémás továbbá, hogy az online többjátékos programban alapértelmezetten engedélyezett volt a valós idejű hanghívás- és üzenetküldés lehetősége a kiskorúak esetében is, ami zaklatásnak és más online visszaéléseknek adott teret. Az FTC szerint az Epic alkalmazottai már 2017-ben javaslatot tettek ennek átállítására, miután több konkrét attrocitást is jelentettek a játékosok a moderátorok felé, de a vállalat ennek ellenére sem kapcsolta ki az alapértelmezettséget, mindössze egy beállítási lehetőséget vezetett be, amit a panasz szerint a játékosok számára nehezen megtalálható módon épített be.

Ugyan a több mint 400 millió fős felhasználói bázissal rendelkező Fortnite ingyen letölthető és játszható program, az Epic díjat számol fel az alkalmazáson belüli digitális javakért, különböző skinekért, mozdulatokért, funkciókért. A szövetség másik súlyos megállapítása, hogy a cég dark patternekkel, azaz manipulatív rejtett mintákkal próbálta rávenni a felhasználókat játékon belüli vásárlásokra, sokszor félrevezető ajánlatokkal és felszólításokkal bombázta őket, vagy olyan funkciókért is levont összegeket, amik egyáltalán nem voltak indokoltak, például a játék alvó módból való felélesztéséért.

A cég állítólag több száz dollárt is felszámított a számlatulajdonosoknak (tehát sok esetben a gyerekek és a tizenévesek szüleinek), majd zárolta fiókjukat is, miután vitatták a jogosulatlan terheléseket. Az FTC szerint az Epic egymilliónál több felhasználói panaszt hagyott figyelmen kívül amellett, hogy jogtalanul terhelte őket levont összegekkel, mitovább szándékosan rejtette el a visszatérítési funkciókat, hogy megnehezítse a folyamatot.

A stúdiónak így továbbá 245 millió dollárt kell visszafizetnie a játékon belüli vásárlásokra rászedett fogyasztók számára, ami a bizottság számára rendkívül megterhelő adminisztratív munkát is jelent majd, és szintén rekordot jelent a játéktörténelem legnagyobb összegű visszatérítéseként.