Mit tegyek, ha megsérült az iPhone-om?

Napjainkban az embernek szinte elválaszthatatlan „tartozéka” a telefon. Mindig nálunk van, ha éppen lerakjuk valahová, akkor se nagyon távolodunk el tőle. Régen, a klasszikus vezetékes telefonnak és a klasszikus mobiltelefonnak még egyetlen funkciója volt: a telefonálás. A mai mobilok szinte mindent tudnak, elférnek a zsebünkben, és számtalan funkcióval segítik mindennapjainkat. Rengeteg olyan dolog van, ami napi szinten megkönnyíti az életünket (például bankolás, fotózás, munka, netes vásárlás, navigáció, filmezés, játék, vagy akár vízmérték a mosógép talpainak helyes beállításához). A telefonunk mára amolyan mindenes társunkká vált, egy elektronikus komornyikká, aki mindenben segít. Nem csoda, hogy nagyon sokat van a kezünkben, és egy tapodtat se mozdulunk nélküle.

Az a fránya gravitáció

A leggyakoribb probléma az iPhone-oknál a leejtések okozta sérülés. Még a viszonylag kis magasságból történő esés is eredményezhet kijelzőtörést, hátlaprepedést vagy más sérüléseket. A telefonunk ráadásul néha önálló életet él, és úgy csúszik ki az ujjaink közül, mintha egy élő halat tartanánk benne. Az ilyen szerencsétlen véletlenek pedig jellemzően nem három rétegnyi vastag gyapjú szőnyeg, vagy puha szivacs fölött történnek. A fizika kegyetlen, a telefon általában aszfaltra, járdaszegélyre, járólapra landol, amik nincsenek tekintettel annak értékére. Az eszköz pedig hiába van minőségi, strapabíró alapanyagokból összerakva, sajnos időnként mégis megtörténik a nem várt katasztrófa. Ha az élére, sarkára esik, akkor kis területre koncentrálódik a becsapódás energiája, ami a belső részeket érintheti rosszul. Ha a hátlapon vagy a kijelzőn landol a telefon, akkor jobban eloszlik ez az energia, de sokszor nem eléggé. Az esésen kívül a másik gyakori sérülés az, amikor farzsebben tartjuk a telefont, és önfeledten lehuppanunk, például túrázás közben egy sziklára. Kevésbé szerencsés esetben sajnos még ettől is károsodhat a készülékünk.

Ha megtörtént a baj, azaz a vajaskenyér tényleg a vajas felével ért földet…

Ha a hátlap törik ripityára, akkor még „szerencsénk” van, mert jóval olcsóbban megúszható ennek a cseréje, mint egy kijelző csere. Ha ilyesmi történik, akkor a legrosszabb, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk saját kútfőből megoldani. Azaz „kéz alól” szerzünk egy használt kijelzőt, ami ki tudja honnan származik, és működik-e egyáltalán, majd ezt otthon autodidakta módon megpróbáljuk saját magunk kicserélni. Esetleg megkérjük egy barátunkat, hogy szóljon már az ismerőse haverjának, aki ismer valakit, aki egyszer már próbált ilyet. Ne tegyük! Az ilyesmiből jó nem sülhet ki, de cserébe akár nagyobb kár is keletkezhet a készülékben, aminek úgyis szerviz lesz a vége! Kijelző csere esetén forduljunk olyan szakszervizhez, ahol profi szakemberek végeznek kijelző cserét! Így biztosak lehetünk benne, hogy vadiúj, működő kijelzővel kapjuk vissza a telefonunkat, átnézve, letesztelve. Amennyiben a hátlap sérül a balesetben, akkor se húzogassuk az oroszlán bajszát, ne essünk magunk neki, valami azonosíthatatlan nyelvű internetes videó alapján! Egy hátlap cserét is bízzunk olyan gyakorlott szakemberre, aki naponta akár több tucat készüléknél végzi el gyorsan, precízen ezt a javítási folyamatot! Ha sérülésről van szó, mindenképp meg kell említeni a kamera lencséit, ugyanis ezek a hátlap legsérülékenyebb részei. Előfordulhat, hogy úgy ér földet a telefon, hogy nemcsak a hátlap, hanem a kamerák is törnek. Ez esetben a kamera lencse csere is elkerülhetetlen.

Az akksi

Ha maximálisan vigyázunk a telefonra, nem ejtjük le, felpáncélozzuk ütésálló tokkal, kijelzővédő fóliával, attól még sajnos az akkumulátor okozhat problémát. Az Apple fantaszikus akksikkal látja el a telefonjait, mégis idővel a legszuperebb akkumulátor is elöregszik. Veszít a teljesítményéből, gyakrabban kell tölteni. A ilyen akksi gyorsan feltöltődik, és ugyanolyan gyorsan le is merül, szinte használhatatlan lesz a készülék. Előfordulhat, hogy még fel is púposodik. Mivel az akksik úgy vannak beépítve, hogy nem sok „mozgástér” áll rendelkezésükre a telefonon belül, egy pici púposodás is komoly problémákhoz vezethet. Ilyenkor nyomja a hátlapot, amit egyszerűen meg tudunk állapítani, ha végighúzzuk rajta az ujjunkat, és a hátlapon ívet, emelkedést érzünk. Ami azonban még rosszabb, hogy a telefont befelé is nyomja az akksi, folyamatosan feszítve a belső alkatrészeket. Ahogy terebélyesedik az akkumulátor, úgy nő annak a kockázata, hogy valamit eközben tönkretesz, vagy extrém esetben a kijelző is elkezd púposodni, megrepedni. Az akksik beépítettek, már nem úgy működnek, mint a régi telefonoknál, hogy három mozdulat (hátlap le, akksi cserél, hátlap fel), és meg is vagyunk! Az akkumulátor cserét is bízzuk inkább szakemberre, így kisebb anyagi ráfordítással újjászületik a készülékünk, és megduplázhatjuk annak élettartamát!

