Genesis Trit 600 RGB gamer szék – kényelem és stílus garantálva

Tesztelésre érkezett a szerkesztőségünkbe a Genesis Trit 600 RGB gamer szék, ami nem éppen irodai szék, de akár annak sem utolsó, hiszen mindent tud, amit az irodai élethez kell, sőt még többet is.

A Genesis vállalat 12 éves, kimondottan gamer termékek gyártásával foglalkozó, megbízható termékeket fejlesztő és gyártó cég. Termékválasztékában megtalálható minden, amire egy gamernek szüksége lehet az online játékhoz, legyen az gamer szék, íróasztal, egér, fejhallgató, hangszóró, billentyűzet vagy akár mikrofon, és a termékek sora ezzel természetesen messze nem fejeződik be. A rengeteg Genesis gamer eszköz között pedig mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb álló stílust és technika paramétert. Egyben azonban biztosak lehetünk, a Genesis egy jó ár-értékaránnyal bíró és megbízható gamer eszközöket gyártó cég, így a termékeivel nem igazán nyúlhatunk mellé.

A Genesis Trit 600 RGB termék egy RGB szalaggal díszített gamer szék az 500 típus nagytestvére. A különbség a teherbírásában és a kerékméretében rejlik. Az 500-as verzió kereke 5 cm átmérőjű és 120 kg-ig terhelhető, míg a 600-as verziónál a gyártók már gondoltak a kényelmesebb gurulásra és a váz már 6 cm-es kerekeket kapott, ami ráadásul már 150 kg-mal is elbír.

Összeszerelés

Ám ne szaladjunk ennyire előre, a Genesis Trit 600 RGB gamer szék kartondobozba csomagolva érkezett. A székhez megtalálható a dobozban az összes összeszereléshez szükséges alkatrész és egy könnyen követhető, illusztrált szerelési útmutató. A széket mi magunk szereltük össze, ami körülbelül 30 percet vett igénybe. Javasoljuk, hogy az összeszerelést két ember végezze, mert nagyon jól fog jönni a segítség, az ülés háttámlához való csatlakoztatásakor, különösen, mert a kábelelvezetésre is ügyelni kell. A csavarok jó minőségűek és tökéletesen illeszkednek a helyükre, csak arra érdemes odafigyelni, hogy ne húzzuk meg őket túlságosan.

Ami már elsőre szemet szúrt az összeszerelés közben, az a szilikonnal bevont kerekek, aminek köszönhetően a legkényesebb padló sem sérülhet.

Design

Az összeszerelés után székünk egy stílusos, “hagyományos” gamer szék látszatát kelti, de az RGB elnevezés nem véletlen, egy kis további ügyködéssel még látványosabb székre számíthatunk. A szék aljában egy rejtett zsebbe elhelyezhető külső akkumulátorral a szék „életre kelthető”. A kikapcsolt állapotban teljesen egységes fekete szék körvonala a székhez kapott kis távirányítóval bekapcsolást követően hangulatunk szerint állíthatjuk bármilyen állandó színre, de akár pulzáló, mozgó fénycsíkokra és változó színekre is belőhetjük, sőt a fényerő is kedvünk szerint megszabható. Ráadásul a szék nem csak sötétben látványos, világosban is erőteljes a fénye, de élénksége sötétben jön ki igazán, akkor úgy ragyog, mint a karácsonyfa.

Minőség

A Genesis Trit 600 RGB gamer szék nemcsak a látványra hajt. Kimondottan minőségi szövetből készült, és az anyaga első látszatra igazán strapabírónak tűnik szorosan levarrott széleivel. Tartozék a székhez két párna is, ezeken kapott helyet a cég logója. Amennyiben mindkét párnát használjuk, abban az esetben egy kicsit túlzó lehet a két hatalmas logó látványa. A párnák széleit dekoratív műbőr borítja, ami egy kis eleganciát ad a Trit 600 RGB-nek.

Kényelem

A kényelmét tekintve az egész szék a felhasználó igényei szerint finom hangolható. A szék és karfa magassága könnyedén állítható és az ülés alatti stabil párnázat is hozzájárul a teljes kényelemhez. Ez a modell akár 150 kg-os súlyt is elbír, ami gyakorlatilag minden potenciális vásárlót kielégít.

A szék rendkívül kényelmes, és ezt egy olyan ember szemszögéből mondjuk, aki naponta legalább nyolc órát tölt benne, néha többet is. Az előbb említett két párna, amelyek helyzete a saját igényeink szerint állítható, jelentősen hozzájárul a kényelemhez.

Összegzés

A Genesis Trit 600 RGB gamer szék könnyen összeszerelhető, a szövet minősége miatt pedig könnyen karbantartható. A kényelme kifogástalan, és az RGB díszcsík egy igazán érdekes kiegészítést ad hozzá, és ez teszi igazán egyedivé.

