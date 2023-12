Gaming notebook nem csak játékra – milyen tulajdonságai vannak egy gamer notebooknak?

A játékra tervezett laptopokkal kapcsolatban jócskán akadnak félreértések. Sokan azt gondolják, hogy tényleg kizárólag játékra valóak. Miközben többnyire bivalyerős gépekről beszélünk, amiknek a pozitív tulajdonságai számos egyéb módon kiaknázhatóak.

Milyen kritériumok alapján érdemes válogatni?

Az Euronics számítástechnika eszközei megbízható források, ahonnan az álomgép garantáltan beszerezhető. Ugyanakkor a felhozatalban nagy a szórás, mind dizájn, mind teljesítmény, mind ár tekintetében. Vagyis ha csak ezt a három tényezőt vesszük alapul, akkor is jócskán akadnak jelentkezők a legjobb notebook titulusára.

Sokan úgy vélik, hogy a dizájn abszolút másodlagos. Kit érdekel, hogy néz ki az eszköz? A lényeg, hogy hozza a tőle elvárható technológiai szintet. Igen ám, de ez a kijelentés még egy asztali konstrukció esetében sem valószínű, hogy megállja a helyét, de az biztos, hogy a laptopokkal teljesen más a felállás. Hogy miért? Azért, mert ha tetszik, ha nem, a megjelenésük igenis szembetűnő, és ennek köszönhetően cseppet sem másodlagos. Ráadásul a gyakorlat azt mutatja, hogy az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik, hogy milyen kellemet érintő paraméterekkel büszkélkedik az adott eszköz. Ha mindennek tetejében ténylegesen több helyszínen is megfordul a technika jeles képviselője, akkor pláne nem mellékes a külső fellépése. Száz szónak is egy a vége, a formadíjakat nyerő vállalatok tudják, hogy a külső lényeges, és oda is teszik magukat, amikor a géppark dizájnjának megtervezése a cél.

A teljesítmény egy sokkal plasztikusabb tényező. Aki játékokat kíván futtatni, mégpedig nagy felbontású, komoly hátteret követelő szoftvereket lefagyás és egyéb kellemetlenségek nélkül, annak nem éri meg kevesebbel beérni a maximumnál. Főleg, hogy mivel a játékgyártók folyamatosan fejlődnek, ezáltal a kiadott applikációk is mind összetettebbek. Igaz, hogy a patent teljesítménynek ára van, de ezt csak egyszer kell kifizetni jó időre, mert ha az adott szerkezet amúgy minden elvárásnak megfelel, akkor az elégedettség hosszú éveken át borítékolható.

Az ár kérdését azért hagytuk a végére, mert alapvetően a mértéke jelentősen függ a fenti szempontoktól. Lehetne ugyan nekifutásból ár alapján dönteni, de akkor majdnem biztos, hogy a beruházás vakvágányra kerülne, mert nem a bekerülés mértéke az elsődleges, hanem hogy mi az, ami a gép értékét adja, és hogy mindezért cserébe mekkora az az összeg, amit fizetni kell? Ebben a relációban már hatékonyabban értelmezhetőek és analizálhatóak a rendelkezésre álló adatok.

Mi a helyzet a felhasználási módozatokkal?

Cikkünk elején említettük, hogy a gamer notebook nem pusztán egy játékszer, ami azoknak ideális terepet biztosít, akik éjjel-nappal játszani vágynak, és ennyi. Mivel erős konstrukció szolgál alapként, így az irodai feladatok épp úgy elvégezhetőek a támogatásával, mint ahogy megoldható az internetes szörfözés, sőt. A komolyabb hardverigényű szoftverek futtatása sem ütközhet akadályokba. Ilyenek például a videó- és képszerkesztő alkalmazások. Vagyis ezek a gépek megannyi területen az élen teljesíthetnek.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!