Gépi tanulással próbálják kiképezni a strandok tisztításának támogatására.

A világ egyik legnagyobb számban eldobált hulladékát a cigarettacsikkek jelentik, ezek az esztétikájuk mellett környezetvédelmi problémát is jelentenek, hiszen káros vegyi anyagok találhatóak bennük, ráadásul bő egy évtizedig is eltarthat a lebomlásuk. A holland TechTics robotikai cég előállt egy eszközzel, amely a reményei segíthet a homokos strandok csikkektől való megtisztításában.

Az akár teljesen autonóm módon is működni képes BeachBot (BB) szoftverét gépi tanulással próbálják kikupálni, hogy a kamerájának képén keresztül felismerje a csikkeket, majd a detektálást követően megragadja és a kukájába tegye a zsákmányt. A robot természetesen egyéb kisebb szemétdarabok felszedésére is alkalmas lehet, azonban a TechTics egyelőre a csikkek felismerésérének betanítására fókuszál, jelenleg ez is éppen elég nagy kihívás a mesterséges intelligenciának.

A BeachBot első bemutatója a hágai Scheveningen kerület strandján történt, fél óra alatt tíz csikket tudott begyűjteni. A készítői idővel szeretnének lehetőséget adni játékos formában az emberek általi vezérlésére és tanítására is, ám a részletek nem világosak ennek a mikéntjével kapcsolatban.

Forrás: Origo