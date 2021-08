A természetes oltóanyagok új portfólióját mutatta be a Siemens. A Sinorix NXN oltómegoldások a fejlett technológiákat egyszerű használattal ötvözik, hogy segítsék a tűzvédelem hagyományos megközelítéseinek korszerűsítését.

Az új oltóanyagok olyan természetes gázokat tartalmaznak, mint az argon, a nitrogén és a szén-dioxid. Mindegyikük más, speciális alkalmazásterületre készült, az argon például vegyszereket tároló helyiségekben, a nitrogén a kritikus fontosságú elektromos infrastruktúrában, a szén-dioxid pedig a személyzet nélküli terekben vethető be biztonságosan. Kizárólag olyan hatóanyagok és vegyületek alkotják a Sinorix NXN portfóliót, amelyek légkörünkben természetes úton jelen vannak, így nem károsítják a környezetet, és az oltómegoldások ökológiai lábnyomát is csökkentik.

A Sinorix NXN oltóanyagok kémiailag semlegesek, tűzzel érintkezve nem váltanak ki veszélyes reakciókat, és nem hagynak hátra káros melléktermékeket. Az aktivált oltóanyagok után így nem kell maradványokat takarítani vagy ártalmatlanítani, az üzlet az incidenst követően gyorsan visszatérhet a működés rendes kerékvágásába. A semleges oltóanyagok nagyon rosszul vezetik az elektromosságot, ezért különösen jól alkalmazhatók üzletkritikus infrastruktúrák tűzvédelmében.

Minthogy a Sinorix NXN természetes oltóanyagok ózonlebontó potenciálja (ODP) nulla, használatukat törvényi szabályozás sem korlátozza, nem fenyegeti őket kivezetés. Az új oltómegoldások emellett követik az EN szabványokat és útmutatásokat, és rendelkeznek a megfelelő – például VdS és CNPP – tanúsítványokkal, amelyek igazolják fenntarthatóságukat.

A termékportfólió egyszerű használatát többcélú alkatrészek biztosítják, amelyek minden oltóanyag esetében megegyeznek. Ráadásul a megoldások a teljes nyomástartományban (8-360 bar) a pneumatikus működtető egyetlen típusát használják, miként az elektromos és a pneumatikus működtetést is ugyanaz a hengerszelep-típus szolgálja ki. A Siemens új ADVtechnology (Advanced Double Actuation Valve) technológiája a telepítés és a palackcsere időigényét is drasztikusan lerövidíti. A felhasználók így sokkal könnyebben és gyorsabban építhetik be és tarthatják karban tűzoltó rendszereiket.

Kialakításuknál fogva a Sinorix NXN oltórendszerek az átfogó tűzvédelmi megoldásokba is könnyen integrálhatók, amelyekben az észleléstől az evakuálásig növelik a biztonságot és csökkentik a kockázatokat. Az integrált megoldásokhoz bevezethető, felhőalapú, digitális szolgáltatásokkal a vállalatok a létesítmények felügyeletét is optimalizálhatják.