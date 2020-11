A Samsung az Eltűnt Remekművek (#MissingMasterpieces) kezdeményezés keretein belül elhozza az otthonokba a világ legjelentősebb, ikonikus, eltűnt műtárgyait.

A digitális tárlat olyan kivételes alkotásokat foglal magába, amelyeket ma sehol nem lehet teljes, eredeti fizikai valójukban megtekinteni, hiszen elképzelhető, hogy örökre nyomuk veszett. Az alkotások, amelyek között magyar festmény is szerepel, most először tekinthetők meg együtt, egy virtuális tárlatban. A kampány amellett, hogy bemutatja az értékes darabokat, a kutatáshoz és akár a remekművek megtalálásához is hasznos tippeket nyújthat.

Megtekinthetők olyan műtárgyak, mint a Kilátás az Auvers-sur-Oise-re, amelyet a rablók az 1999-es újévi ünnepségeket kihasználva loptak el, filmekbe illő módszerrel. A felálványozott épületet megmászva, a betört tetőablakon keresztül egy kötéllétrán ereszkedtek le, majd a menekülés közben füstbombát is használtak, hogy eltűnhessenek. Illetve a Chloe és Emma című alkotás Barbora Kysilkovától, amelyet nyitvatartási időben loptak el egy norvég múzeumból. A tolvajok 200 szöget húztak ki, hogy a képet hibátlan állapotban tudják kivenni keretéből.

Ahogy életünk egyre több dimenziója kerül át a virtuális térbe, egyre inkább megmutatkozik a technológia közösségteremtő ereje. Az Eltűnt Remekművek kiállításon olyan, világszerte elismert művészek, mint Van Gogh, Cézanne és Monet által alkotott festmények láthatók, amelyek közül néhány elképzelhető, hogy már soha nem kerül elő. A digitális tárlat továbbá mindenki számára lehetővé teszi, hogy még inkább megismerje ezeket az egyedülálló műalkotásokat.

A járvány kirobbanása a kultúrára és a művészeti életre egyaránt hatással volt Európa-szerte. Minden évben több millió euró összértékű műkincs tűnik el, a közelmúltban bevezetett kijárási tilalom és lezárások kezdete óta pedig már hat értékes tárgynak veszett nyoma, közöttük Van Gogh Tavaszi kert című festményének, amelyet a festő születésének 167-dik évfordulóján loptak el.

A művészetek szerelmesei és az amatőr detektívek egyaránt segíthetik az eltűnt műtárgyak utáni nyomozásokat azáltal, hogy megosztják a tippjeiket, elméleteiket vagy akár az általuk felfedett nyomokat a #MissingMasterpieces hashtaggel.

„A művészet szinte mindenki számára örömet okoz, éppen ezért támogatjuk a műalkotások és a kultúra védelmét és próbáljuk megőrizni a jövő generáció számára. Ennek szellemében indítottuk el az Eltűnt Remekművek kezdeményezésünket, amely biztosítja, hogy azon felbecsülhetetlen értékű műtárgyak is a lehető legszélesebb körben váljanak elérhetővé, amelyek fizikai valójukban talán már soha nem kerülnek elő. A The Frame TV készülék is pontosan ebben segít azzal, hogy ablakot nyit a művészet világa felé, és elősegíti, hogy a felhasználók közelebb kerülhessenek a ritkaságokhoz.”

– mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője.

A The Frame nem egy átlagos televízió. A keretszerű kialakításnak köszönhetően egyaránt működik multimédiás eszközként és műtárgyként, hiszen kikapcsolt állapotban bármely szoba dekorációs elemeként is remekül használható. Ilyenkor a Művészeti mód bekapcsol, a fekete képernyő pedig teret ad a világ lenyűgöző műremekeinek. A QLED technológiának köszönhetően az alkotások eredeti, gazdag színeikben tündökölhetnek. Az Eltűnt Remekművek 12 tárgyból álló tárlata a The Frame tulajdonosok számára, valamint a https://www.samsung.com/hu/explore/entertainment/missing-masterpieces-and-lost-art-on-the-frame/ linken ingyenesen megtekinthető.

A kiállítás Dr. Noah Charney, a The Association for Research into Crimes Against Art (ARCA) alapítójának, a műkincsrablások elismert szakértőjének kurátori együttműködésével valósult meg. A szervezet az egész világon kutat az eltűnt műremekek után, a helyi hatóságok segítségével.

„Mielőtt elkezdnénk kirakni egy puzzle-t, fontos, hogy az összes darab meglegyen – nem igaz?! Ugyanez vonatkozik a bűncselekményekre, valamint a rejtélyes eltűnésekre is. A médiamegjelenésektől a Reddit fórumokig, elképesztően sok helyen találunk nyomokat, ám ezeket nagyon sokáig tart feldolgozni. Ezért is remek lehetőség az Eltűnt Remekművek, hiszen a technológiai fejlődés és a közösségi média segítségével az emberek jóval egyszerűbben tudnak együtt dolgozni és segíteni a nyomozásban. Előfordult már, hogy egy online tipp segített egy rejtély megoldásában”

– nyilatkozta Dr. Noah Charney, az ARCA alapítója.

Az Eltűnt Remekművek kiállítás három hónapig, 2020. november 12. és 2021. február 10. között megtekinthető. További információ a https://www.samsung.com/hu/explore/entertainment/missing-masterpieces-and-lost-art-on-the-frame/ weboldalon található.