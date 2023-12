Átírhatja az online vásárlási szokásainkat a közösségi vásárlás

Már 49 országban van jelen egy új, egyre népszerűbb közösségi platform, mely közösségi vásárlással forradalmasítja vásárlási lehetőségeinket.

A közösségi finanszírozás eddig sem volt ismeretlen – mint például a Kickstarter, Patreon, GoFundMe -, ennek alapjaira épült az úgynevezett közösségi vásárlás. A közösségi vásárlás az Allyos – SocialStore védjegye és technológiai újítása, így a világon az első ilyen típusú közösségi platform. Annyiban különbözik az ismert közösségi finanszírozástól, hogy a platformon értékesítő világmárkák prémium termékeinek közös megvételében kizárólag levásárolható kedvezménnyel lehet részt venni. Mindez egy mobil app formájában működik, magyar nyelven is elérhető, és az egész végtelenül egyszerű és azonnal megszerethető formát öltött.

Az itt összegyűlt vásárlók drága luxustermékeket vehetnek meg közösen, melyek árát együtt, alacsony részvételi összegek bedobásával gyűjtik össze. Egyikük véletlen kiválasztás útján pedig meg is kapja a közösen finanszírozott árucikket. Így vehet bárki akár 3600 forintért több százezres vagy akár több tízmilliós terméket vagy szolgáltatást. A többi résztvevő levásárolható kedvezményként használhatja fel a részvételi összegét. A közös vásárlásokban a legalacsonyabb kötelező részvételi összeg 360 forint, ennyivel már bárki esélyt kap életszínvonala megváltoztatására kockázatmentesen.

Milliókat osztanak szét az új közösségi platformon

Az Allyos követhető influenszer profilokkal bővül. Ennek regisztrációja megnyílt a hivatalos weboldalon, erre pedig már most hatalmas az érdeklődés a legnagyobb tartalomgyártók körében. Tíz termékkategóriában lesznek követhető profilok az applikációban, az elektronikai cikkektől a szépségápolási- és divattermékeken át, az utazás, ingatlanok, fitnesz, zene témájában, de még a legújabb járműveket, luxusautókat elemző vagy promotáló influenszerek is megjelennek. A legnagyobb ügynökségekkel és nevekkel is tárgyal jelenleg a cég, Tóth Anditól a Totalcarig.

„Korábban is volt több influenszerrel közös promóciós együttműködése a platformnak, bár akkor még csak vizsgáltuk a legjobb együttműködés körülményeit. Nagyon sok sikeres közösségi vásárlás született olyan influenszerek közreműködésével, mint például Zsozéatya, Tech2, Rekál vagy Farkas Timii, és az együtt összedobott termékek személyes átadását imádták a felhasználók”

– fejtette ki Joe Bitter, az Allyos egyik alapítója, aki hozzátette, hogy ez az újítás olyannyira sikeresnek tűnik, hogy a platformon influenszer-profilt regisztrálók tízezer követővel átlagosan havi 7,2 millió forintot kereshetnek.

A robbanásszerű hazai népszerűsítésben az influenszereket nagyban segíti az a funkció, mellyel meghívhatják már meglévő követőiket az első közös vásárlásukra. Ez azt jelenti, hogy egy tízezer Instagram-követővel rendelkező influenszer mintegy 3,5 millió forintot oszthat szét, ezzel építve új Allyos profiljának csapatát. Az Allyos egyre növekvő vásárlói táborában pedig akad szép számmal olyan sikertörténet, amely a közösségi vásárlás piaci újításának köszönhető.

„Nagyon sok olyan felhasználónk van, aki néhány dollár ráfordításával tudott hozzájutni különböző termékekhez. Mivel egyidejű, interaktív-live piactérről beszélünk, a platformon zajló eladások és vásárlások pénzneme egységesen az amerikai dollár. Közel 1000 közösségi vásárlásban vett termék talált már gazdára. Ebben a 360 forintért vásárolt CinemaCity páros mozijegyektől és Gucci parfümön át a 3600 forintért megvásárolt Sony Playstation 5-ig vagy a 12.300 forintért elvitt iPhone 14 Pro-ig sok minden megtalálható. Akad olyan felhasználó, aki az elmúlt két évben 1,3 millió forint elköltésével 3,4 millió értékben vihetett haza termékeket”

– sorolta az Allyos alapítója.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!