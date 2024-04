HONOR.com mostantól a HONOR weboldalának címe

A HONOR webcíme mostantól honor.com, ami a korábbi hihonor.com helyébe lép. A vállalat függetlenné válásának fontos mérföldköve az új weboldal cím is, ami tükrözi az elmúlt három év fejlődését, illetve azt, hogy a HONOR immár nemzetközi csúcsmárka lett.

George Zhao vezérigazható kitért rá, hogy az angol „honor” kifejezés egy erős, többjelentésű szó, ami jelenthet becsületet, tiszteletet, de kitüntetést is: ezek pedig mind egybevágnak a vállalat céljaival, stílusával és elköteleződéseivel.

„A honor.com domain átvétele természetes lépése a folytonos fejlődésünknek”

– nyilatkozta Zhao.

A HONOR három évvel ezelőtt vált független márkává, és akkor öt stratégiai prioritást határozott meg amellett, hogy kulcsfontosságú üzleti fókuszait is körülírta. Célja az volt, hogy csúcskategóriás készülékekkel szálljon versenybe az okostelefon-ipar vezetőivel, és hogy forradalmasítsa a felhasználói élményeket AI-hajtotta innovációkkal. Az elmúlt időben a HONOR elkötelezett volt azért, hogy teljesítse küldetéseit, folyamatosan innovatív termékekkel állva elő.

Hardverfronton folyamatosan újított, forradalmi innovációkkal kínálva új lehetőségeket a fogyasztóknak. A könnyű és vékony, hajlítható HONOR Magic V2-vel alternatívát kínál a hagyományos okostelefonokkal szemben, míg a HONOR Magic5 szériával az első olyan márka lett az iparban, amely ilyen szinten alkalmazott szilícium-szén akkumulátorokat. A HONOR Magic6 szériával bevezette a sportfotózáshoz tökéletes LOFIC technológiát, amit korábban az önvezető autóknál alkalmaztak. A friss ötletekkel együtt a kínai beszállítópartnereknek is számos új lehetőséget hozott a HONOR, összekapcsolva őket a nemzetközi piaccal, hogy együtt határozhassák meg a fogyasztói elektronika jövőjét.

A szoftverek tekintetében az emberek és eszközök közti kapcsolat továbbgondolásán dolgozott a vállalat, és ez köszön vissza nemcsak operációs rendszereiben, hanem mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldásaiban is. A zárt ökoszisztémák hagyományosan kialakult határainak lebontását szolgálja a négyágú Platform AI stratégia, aminek része a Magic Portal és az autók vezetését is lehetővé tevő szemkövető technológia is. Miközben a teljes szakma az AI világába lép, a HONOR továbbra is tartja vezető szerepét.

Az elmúlt időszakban a HONOR Európa legnagyobb szolgáltatóival is megállapodott, az ő kínálatuk közt szerepeltetve készülékeit. Ez a folyamatos fejlődés vezethetett ahhoz, hogy 2023 utolsó negyedévében a cég egyike volt az öt legnagyobb márkának – ráadásul nemcsak kontinensünkön, hanem a Közel-Keleten és Latin-Amerikában is.

A HONOR továbbra is elkötelezett abban, hogy a legjobb és legújabb technológiákat kínálja felhasználóinak, mindezt úgy, hogy őket helyezi az előtérbe. A kijelzőtől az akkumulátorig, a fényképezéstől a biztonsági megoldásokig célja, hogy értéket teremtsen a fogyasztóknak, prémium nemzetközi márka maradjon és felérjen neve jelentéséhez.

