A többszörös Év Honlapja-díjas oktatási oldal ingyenes felvételi felkészítőt indít

A matematika felvételi minden évben nagy próbatétel a diákoknak és persze a szüleiknek is, ráadásul most jön az első NAT-2020 szerinti felvételi, így sok aggódó családnak lehet segítség az ingyenes felkészítő.

Rohamosan közeledik a január 20-i középiskolai írásbeli felvételi ideje. A legtöbben a matek miatt szoktak aggódni, amelynek során 45 percük van a diákoknak a felvételiben szereplő 10 feladat megoldására. Évről évre szerepelnek jó térlátást, szövegértést, összetettebb matematikai gondolkodást igénylő feladatok, amelyekre az iskolai matematikaórán tanultak csak részben készítenek föl.

Ezért is lettek az utóbbi időben nagyon népszerűek a felvételi előkészítők, amelyek pontosan a felvételi vizsga típusfeladatait gyakoroltatják be a tanulókkal. A szülők igyekeznek lehetőségeikhez mérten minden extra segítséget megadni gyermekeiknek és ebben lehet most hasznos a mateking.hu által indított ingyenes felkészítő is. Az oktatási platform felületén elérhető felkészítő a központi felvételi mind a 10 feladatának a megoldási módszerét bemutatja a Matekingre jellemző szemléletes magyarázatokkal és humorral. A rövid, 5-8 perces epizódokból már 2-3 epizód is elmondja a legfontosabb ismereteket. Egy témakör összes epizódját megnézve pedig már egészen alapos képet kap a felvételire készülő diák a lehetséges típusfeladatokról, a tipikus pontvesztési hibákról és a legegyszerűbb megoldási módszerekről.

Instant megoldás a felkészülés alatt

A mateking.hu epizódjai azoknak is hasznosak lehetnek, akik már járnak valamilyen előkészítőre, ugyanis az epizódok teljesen ingyenesen elérhetőek, és rövidségüknek köszönhetően gyorsan, de hatékonyan lehet velük haladni.

Ha nincs mumus, jobb lesz az eredmény

Sok diák számára a matek mumus: nem lelik örömüket a matekozásban, elakadnak, lemaradhatnak és emiatt nem lesz sikerélményük, ami pedig egyenes út ahhoz, hogy a motivációjukat is elveszítsék az általános iskolában. A felvételi időszakban ráadásul nagy pszichés terhelésnek is ki vannak téve a diákok, ez a nyomás pedig sokukra negatívan hat, és nemcsak a lelkesedésüket veszítik el a vizsga közeledtével, hanem sokszor kiégés közeli állapotba kerülnek addigra. Ebben a nyugtalan állapotban remek mentőöv lehet egy olyan tanulási módszer, ami könnyed, humoros, és nem terheli tovább mentálisan a diákokat.

Sokan esküsznek rá

A mateking e-learning platform oktatási módszertana már bizonyított, hiszen 200 ezernél is több regisztrált taguk van, így az ország egyik legnépszerűbb oktatási weboldala. Az ország legtöbb Év Honlapja-díjjal kitüntetett oktatási platformjának készítői azt a célt tűzték ki, hogy a matekozást élvezetessé, játékossá, valódi élménnyé tegyék minden korosztálynak. Aktuálisan pedig azzal szeretnék segíteni a felvételire készülő családokat, hogy ingyenes felvételi felkészítőt indítottak, amely itt érhető el: https://www.mateking.hu/ felveteli-felkeszito- nyolcadikosoknak

