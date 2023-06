Összetett egyetemi ökoszisztémát kívánnak létrehozni a Műegyetemen

Karokon átívelő egyetemi ökoszisztémát hoz létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amely az intézmény széleskörű kutatási tevékenységére épül.

A BME a hazai egyetemek közül nemcsak a Horizon Europe pályázatok elnyerésében kiemelkedő, de kiemelten foglalkozik inkubátor tevékenységgel is. Az egyetem legújabb spinoffjai az önvezető járművek tesztelésében és szoftveres irányításában hozhatnak áttörést.

Zöld átállás, új generációs megoldások, egészségügyi technológiák, katasztrófaálló épített infrastruktúrák, korszerű járműtechnológiai megoldások szerepeltek a Műegyetem – FIEK (Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ) által idén is megrendezett kétnapos Innovációs Nap és II. Kompetenciavásáron. Czigány Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, hogy a Műegyetem nyeri el a legtöbb Horizon Europe pályázatot a hazai egyetemek közül, az elmúlt egy évben a BME kutatói közül ketten is megkapták ERC grantet, az Európai Unió kutatói kiválósági programjának támogatását. Verseghi-Nagy Miklós kancellár arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a kutatási eredmények oltalmazása, amely nem csak védi az elért eredményeket, hanem a tőke bevonást is segíti.

„Összetett egyetemi ökoszisztémát szeretnénk létrehozni, hiszen a BME kutatási potenciálja nagyon kiterjedt. A karokon átívelő tevékenységeket összefogó FIEK osztályait is ennek a szellemében alakítottuk át, fő céljaik az innovációk ipari hasznosítása és a technológiai transzfer tevékenység. A BME University Spinoff Startup Stúdió, a BME U[S]³ pedig azért jött létre, hogy a piac számára értékesíthetővé tegye a kutatási eredményeket”

– fejtette ki előadásában Joó Attila, a FIEK igazgatója.

Két új egyetemi spinoffját mutatta be a BME az idei Innovációs napon. A DriveByCloud Kft. fő terméke egy olyan keretrendszer, amelyben a szakemberek a valóságos járművezetési környezet digitális ikerpárját (digital twin) hozzák létre. Ennek segítségével az önvezető járművek oly módon tesztelhetők, hogy bizonyos feltételeket nem kell a valóságban létrehozni – elegendő azokat a virtuális térben megjeleníteni, a jármű ezeket valóságosnak fogja érzékelni. A megoldás egyik előnye, hogy a veszélyes tesztszituációk biztonságosan megvalósíthatók. Vincze Zsolt, a DriveByCloud Kft. ügyvezetője prezentációjában bemutatta a vállalkozást és a digital twin koncepciót, és ezek lehetséges piacait is.

Az ​​iMotionDrive Kft. spinoff vállalkozás az önvezető járművek irányításához kínál szoftvertermékeket. Az egyetem kutatói által kifejlesztett mesterséges intelligencia alkalmazásával készülő önvezető autó képes felülmúlni egy professzionális pilóta vezetési képességeit is. Egy olyan szituációban, amikor például a jármű eléri a tapadás határait, egy átlagos sofőr gyakran elveszti uralmát a járműve felett, és könnyen baleset következhet be. A vállalkozás az alapját, és egyben a piaci pozícióját a BME által korábban benyújtott nemzetközi szabadalmi bejelentésnek köszönheti.

A Living Lab – Zöldülő FIEK projektek című előadásban az egyetemi zöld átállás lehetőségeiről beszélgettek a résztvevők, míg a program másik panel beszélgetésében az egyetem ipari partnereit képviselve Dormán József (vállalkozási és beruházásért felelős vezérigazgató-helyettes, ZÁÉV), Goldfárth József (Olajipari Vegyianyagok és Technológiák Vezetője, MOL-Csoport), Naszádos László (site manager, thyssenkrupp) a mindennapokat érintő K+F+I tevékenységekről és a Kompetencia Központ jövőbe mutató megoldásairól beszélgettek. Többek közt azt is hangsúlyozták, hogy mennyire fontos az egyetem és az ipari partnerek által közösen elért kutatási eredmények publikációja és védelme is egyben.

BME U[S]³ Business Express Programjának legjobbjai a rendezvényen is bemutatták pitch-eiket. A résztvevők megismerhették többek közt az EVA-t (Extended Visual Assistant), egy olyan viselhető közlekedési döntéstámogató rendszert látássérülteknek, amely segít a navigációban, a fej védelmében és az orientációban. Bemutatkozott a GrapeAI projekt is, amely borászatoknak és szőlészetek számára kínál növényvédelmi drón szolgáltatást, ami szőlő betegségek mesterséges intelligenciával történő diagnosztizálására és lehetséges légi beavatkozásra ad megoldást. Török Balázs, a Xylem üzletágvezetője a regionális vállalati portfólió-bővítésről szóló előadásában az elöregedő csőinfrastruktúrából adódó vízveszteség problémájára kifejlesztett SmartBallTM és PipeDiverTM technológiáikat mutatta be.

A BME Innovációs Napon és II. Kompetenciaváráson részt vett Nagy Péter, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar tudományos munkatársa is, aki 2022-ben egyetlen magyarként nyerte el az ERC grantet. Előadásában bemutatta a pontos kvantumkémiai módszereket a molekuláris tulajdonságok valósághű számítógépes szimulációjához, amelyekért a rangos elismeréssel is kitüntették. Az idei évben is volt már BME-s siker a programban, Makk Péter, a BME szilárdtest fizikával foglalkozó kutatója januárban nyert uniós támogatást az ERC pályázatán.

A rendezvény második napja az angol nyelvű Kompetenciavásár is sűrű programmal várta az érdeklődőket. A nyitó előadásában Schenk Borbála, EU pályázati szakértő bemutatta a magyarországon egyedülálló, a FIEK égisze alatt az egyetem által fejlesztett Kompetenciatérkép új funkcióit, amely immár új laborkompetenciák bemutatását és kereshetősgét biztosító résszel, valamint matchmaking funkcióval is bővült. Ezután 3 perces pitch-ekben mutatták be kutatási eredményeiket a résztvevő kutatók, akik olyan témakörökben adtak elő, mint a korszerű anyagok, új generációs számítástechnikai és adattechnológiák, egészségügyi technológiák, városok és közösségek, katasztrófaálló épített infrastruktúrák, energia, tiszta és egészséges levegő, víz és talaj.

További információ a BME FIEK szervezet tevékenységéről a https://innovacio.bme.hu/ oldalon olvasható.

