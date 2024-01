Kiberbiztonsági mesterszakot indít a Széchenyi István Egyetem

Akik elvégzik, olyan informatikai, mérnöki és jogi tudást sajátítanak el, amellyel korunk egyik nagy kihívására válaszolni tudó szakemberekké válnak. A kiberbiztonság a vállalatok és az állami szervezetek számára is kiemelt jelentőségű, ezért a mesterdiplomát megszerző hallgatók keresettek lesznek a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon.

A Széchenyi István Egyetem új mesterképzésén részt vevők okleveles modern technológiai és kiberbiztonsági jogi szervező végzettséget szereznek. A képzés létjogosultságának érzékeltetésére talán egy adat is elegendő: az FBI 2022-es jelentése szerint az észlelt és bejelentett kibertámadások okozta gazdasági károk dollármilliárdos nagyságrendűek, és évről évre folyamatos, duplázódó mértékű emelkedést mutatnak. E folyamatokat napjaink geopolitikai válságai tovább fokozzák.

„A Széchenyi István Egyetem hatalmas előnye, hogy kilenc kara tizenegy tudományterületet ölel fel. Ezek szintetizálásával olyan multidiszciplináris tudást tudunk felhalmozni, amelyre nem sok intézményben adódik lehetőség. Ennek a közös tudásnak már számos kutatásban hasznát vettük, legyen szó digitalizációról, önvezető járművekről vagy épp mesterséges intelligenciáról. Ezt a lehetőséget használjuk ki új képzésünk esetében is, amelyben jogi, műszaki és informatikai ismereteket kínálunk hallgatóinknak. Tesszük ezt a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi, valamint az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar együttműködésével”

– fogalmazott prof. dr. Smuk Péter, az egyetem jogi karának dékánja.

Egyedülállónak és hiánypótlónak nevezte az új képzést annak ötletgazdája, dr. Kelemen Roland adjunktus is.

„2021–22-ben a Fulbright-ösztöndíjprogram keretében vettem részt egy amerikai képzésben . A tengerentúlon már korábban felismerték annak fontosságát, hogy a vállalkozások számára rendelkezésre álljanak a téma informatikai és jogi oldalát egyaránt átlátó szakemberek. Ez a tudás az államigazgatásban, a nemzetbiztonság területén, a multinacionális, közép- és kisvállalkozások esetében is egyre nélkülözhetetlenebb. A képzést elvégzők a problémák megelőzésében, elhárításában, de bekövetkeztekor annak kezelésében egyaránt fontos szerepet tudnak játszani. Ismerik mindezek jogi vetületét, így képesek előállítani a belső szabályozókat, amelyeket a nemzetközi előírások egyre szélesebb körben követelnek meg”

– érzékeltette az új mesterképzési szak hasznosságát. Példaként említette az Európai Unió új hálózatbiztonsági irányelvét (NIS2), amely 2024 tavaszán lép hatályba, és Magyarországon mintegy 2600 vállalkozást érint közvetlenül.

Dr. Kelemen Roland kiemelte: a képzés egyaránt hasznos az informatikai vagy műszaki végzettségű, de jogi ismeretekkel még nem rendelkező, illetve a jogtudományi területen diplomát szerző, de az IT-területen kevésbé jártas szakemberek számára, akik a gyakorlatban jól használható és a munkaerőpiacon egyre keresettebb, speciális tudás birtokába kerülnek. A képzés során több olyan témát is érintenek – például a digitális gyermekvédelmet, – amely a tervek szerint később önálló rövidképzésként is választható, elvégzése esetén mikrotanúsítvány szerezhető.

„Mesterképzésünk nemcsak hazai, de globálisan is használható és fontos tudást kínál, ezért hirdetjük meg a szakot angol nyelven is. A kibertér túlmutat a nemzetállami szabályozáson, ezért a külföldi hallgatók is értékes ismereteket szerezhetnek nálunk”