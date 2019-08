Az Apple felhasználók imádni fogják az új LG okosTV-ket

Az LG Electronics (LG) minden 2019-es, mesterséges intelligenciával (Artificial Intelligence, AI) rendelkező televízióján elérhetővé tette az Apple AirPlay 2 és a HomeKit keretrendszert — ezzel a vállalat világszinten az első tévégyártó, amely támogatja a HomeKitet.

Az Apple-funkciókat a 2019-es ThinQ jelzéssel ellátott — azaz az LG saját AI-rendszerével felszerelt — OLED, nanocellás és UHD televíziók tulajdonosai egy firmware frissítésen keresztül érhetik el.

Az AirPlay 2 technológiával a 2019-es LG televíziók tulajdonosai gördülékenyen streamelhetnek bármilyen tartalmat — beleértve a Dolby Vision jelzésűeket is —, és az iPhone, iPad vagy Mac készülékeiken futó képet és hangot közvetlenül a képernyőre küldhetik. Az Apple TV alkalmazáson és más videomegosztókon keresztül a felhasználók kedvenc filmjeiket és tévéműsoraikat nézhetik LG AI tévéjükön, de a mobiljukkal készített fotókat is egyből nagy képernyőn láthatják. A televíziókhoz bármilyen AirPlay 2 kompatibilis hangszóró csatlakoztatható: az összekapcsolt eszközökön Apple podcastok, az Apple Music és más streaming szolgáltatók révén pedig zenék játszhatók le, de a felhasználók saját könyvtárjukból is válogathatnak számokat.

A HomeKittel a Home alkalmazáson vagy a Siri hangalapú asszisztensen keresztül a felhasználók Apple eszközeiken kényelmesen irányíthatják okosotthon-eszközeiket. Az LG AI televíziók gyorsan és könnyen a Home applikációban feltüntetett eszközökhöz adhatók. Az alkalmazáson keresztül a felhasználók olyan alapvető televíziós funkciókat érnek el, mint a hangerőszabályzás, a csatornaváltás vagy a ki- és bekapcsolás. A készülékek — a többi HomeKit eszközköz hasonlóan — automatizált „forgatókönyvekbe”, azaz egy hangparancsra elinduló feladatok sorozatába illeszthetőek. Ilyen forgatókönyv például, amikor a készülék a “Good morning” parancsszóra elmondja az időjárásjelentést és az aktuális forgalmi információkat, és felsorolja az aznapi naptárbejegyzéseket.

„Vezető pozíciónk a televíziós technológiai innovációk terén annak köszönhető, hogy célunk mindig a lehető legjobb házimozi-élmény megteremtése”

— mondta Brian Kwon, az LG mobil- és szórakoztató elektronikai üzletágainak elnöke.

„Az Apple AirPlay 2-vel és a HomeKit támogatással egyértelműen demonstráljuk elkötelezettségünket a piaci szegmens legjobb képminőségét teljessé tevő felhasználói előnyök mellett.”

Az Apple AirPlay 2 és HomeKit technológiák a következő hetekben több mint 140 országban válnak elérhetővé az LG 2019-es OLED és nanocellás televíziók felhasználói számára.