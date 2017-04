Távolról is biztonságban lesz otthonunk az Aurora rendszerével

Új multifunkciós éjjellátó kamera jelent meg a piacon a tajvani Zyxel jóvoltából. Az Aurora névre keresztelt eszköz Full HD felbontással, éjszakai móddal és real-time mobilértesítésekkel kínál alternatívát a felhasználók részére otthonuk biztosítására.

Semmi sem maradhat észrevétlenül

Legyen szó a kisgyermekek vagy a házi kedvencek szemmel tartásáról, vagy akár garázsbejárat figyeléséről, az eszköz kristálytiszta Full HD 1080p felbontással örökíti meg a történéseket még gyenge fényviszonyok között is.

A 2-way audio funkció bekapcsolásával a felhasználók tiszta hangfelvételeket is elérhetnek, sőt mobilapplikáción keresztül akár üzenhetnek is a gyermekeknek, ha a házi feladat helyett éppen játékkal foglalatoskodnak. A kamera 16 GB beépített tárhelye akár 168 óra magas minőségben rögzített képanyag tárolására is elegendő. Háromszög alakú formájának köszönhetően az Aurora mágneses és sík felületekre is könnyedén felhelyezhető, biztos lábakon áll a falakon és a mennyezeten is. A kamera 145 fokos látószögével pedig egyszerre több helyiséget is képes megfigyelés alatt tartani.

Egyszerű, alkalmazás alapú vezérlés

Az Aurora alkalmazással a felhasználók három opciót állíthatnak be: videók felvétele és megfigyelés, zóna felderítés és esemény-alapú felvétel a precíz területi megfigyelésre, vagy azonnali push értesítések kérése, amennyiben valamilyen gyanús történést fedezett fel.

„Az Aurorával az otthoni felhasználóink részére szerettünk volna egy letisztult digitális megoldást adni, otthonaik védelmének érdekében. A kamerával és a hozzá tartozó mobilalkalmazással egyszerűbbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá tesszük digitális életüket.”

– mondta Treso Tamás, a Zyxel regionális értékesítési menedzsere.

Az Aurora a Synology NVR és a Surveillance Station (távfelügyelet) megoldásokkal is kompatibilis, egy képernyőn teszi elérhetővé a skálázható felhő-tárolást, az intelligens videó elemzést és a multi-cam figyelést is. Az Aurora kiegészítői -pl ébresztőóra, PoE modulok- az év második felében várhatóak a gyártótól.