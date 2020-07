Tartalomgyártók figyelem: érkezik az új Panasonic LUMIX G100 fényképezőgép

Hamarosan hazánkban is elérhető lesz az új, tükör nélküli Panasonic LUMIX G100 fényképezőgép. Kifejezetten tartalomgyártók és vloggerek számára kifejlesztett fényképezőgép egy tökéletes eszköz lehet a történetek elmeséléshez.

A pehelykönnyű és kompakt vázzal a Panasonic LUMIX G100 úgy veszi le a nehéz fotófelszerelés terhét a válláról, hogy közben a fantasztikus fotó- és videoteljesítménynek köszönhetően a minőségben sem kell kompromisszumot kötnie.

Ideális fényképezőgép a vloggerek és tartalomgyártók számára.

Tűnjön ki a tömegből a páratlan kép- és videominőséggel.

Bámulatos hangfelvétel OZO Audio by Nokia mikrofontechnológiával a világon elsőként már tükör nélküli fényképezőgépben is.

1. Új szintre lép a videominőség

Készítsen gördülékeny, nagy felbontású 4K vagy Full HD videókat különböző képrátával, hogy bármilyen igénynek megfelelhessen. Sok tartalomgyártó beéri az okostelefon videoteljesítményével, de a G100 kimagasló képminőségével most kitűnhet a többiek közül.

A fényképezőgép képérzékelője sokkal nagyobb, mint az okostelefonoké, ezért extrém körülmények között tud vele fantasztikus fotókat és videofelvételeket készíteni. Még este vagy rossz fényviszonyú beltéri környezetben is éles képeket rögzíthet. A nagyobb MFT képérzékelővel gyönyörűen elmosott hátterű, professzionális hatást biztosító képeket készíthet.

A nagy teljesítményű, 5 tengelyes hibrid képstabilizátor[1] hatása a mozgás közben készített videóknál válik valóban látványossá, mert így mindig rázkódásmentes és élvezetes felvételeket készíthet nézőinek. Akár lakáson belül sétál, kerékpározik vagy járműből rögzíti a videót, a G100-ra mindig számíthat, hogy valóban stabil képet örökítsen meg.

A prémium hangminőség is garantált. A LUMIX G100 hangminőségéről a beépített OZO Audio by Nokia gondoskodik, és ezzel ez az első tükör nélküli fényképezőgép a világon, amely ilyen fejlett hangtechnikával rendelkezik[2]. A három beépített mikrofon tiszta és részletgazdag hangot rögzít, amellyel olyan valósághű lesz a felvétel, mintha élőben hallaná. A G100 képes követni az észlelt alanyok hangját, és automatikusan a helyzetnek leginkább megfelelő hangmódra vált. Ezzel a sokoldalú hangtechnikával olyan kiváló minőségű lesz a hangfelvétel, hogy nem kell külső mikrofonra költenie.

2. Speciális funkciók

Bármilyen tartalmat is szeretne készíteni, a G100-on biztosan talál hozzá hangfelvételi módot. Az új Video Selfie Mode egy kitűnő példa erre. Ezzel a funkcióval ön és a háttér is tökéletesen fókuszban marad, és nem kell külön állítania az élességet.

A speciális videós effektek is egyszerűen elérhetők. Könnyen létrehozható a lassított vagy a Time Lapse felvétel, a haladó vloggerek igényeit pedig a telepített V-Log L és az utómunkálatok során alkalmazható LUT (Look Up Tables) funkcióval elégíti ki a fényképezőgép.

Használja ki a Panasonic fantasztikus 4K Photo funkciójának lehetőségeit, hogy megörökítse a megismételhetetlen pillanatokat. Készítsen 30 fps felvételt, és válassza ki belőle a keresett képkockát a tökéletes, akciódús pillanatról.

3. Az ergonómia és a funkcionalitás finom egyensúlya

A mindössze 422 g súlyú[3] G100 könnyű és kompakt, hogy bárhol részese lehessen a történeteinek.

Állítsa be a kompozíciót a nagy felbontású képkeresővel, vagy használja a nagy felbontású 3 hüvelykes kijelzőt. Az érintőképernyős kijelzőt kényelmesen forgathatja a kívánt szögbe, így nem csak a szelfi készítése egyszerű, de vlog felvételeket is készíthet saját maga főszerepelésével.

A vloggerek igényeit szolgálja a Frame Maker funkció is, amivel ellenőrizheti, hogyan néz ki a felvétel a különböző, népszerű képarányokkal. A REC Frame Indicator pedig feltűnő piros keretet jelenít meg, hogy láthassa, amikor felvétel készül.

Az új DMW-SHGR1[4] állványos markolattal még egyszerűbb tartani a fényképezőgépet vlog felvételek közben, és akár háromlábú állványként is használható. Ha USB-vel csatlakoztatja a fényképezőgépet, az állványos markolattal elindíthatja és leállíthatja a felvételt, kioldhatja a zárat és ki- vagy bekapcsolhatja az alvó üzemmódot.

A G100 akár útközben is tölthető USB-csatlakozáson keresztül.

4. Ossza meg történeteit egyszerű csatlakoztathatósággal

A Panasonic LUMIX G100 Bluetooth és Wi-Fi csatlakoztathatóságot is kínál, hogy egyszerűen megoszthassa a legjobb sztorikat.

Külön feltöltő gombbal lehet elindítani a képek és videók adatátvitelét az okostelefonra, hogy onnan megoszthassa azokat kedvenc közösségi platformján az iOS és Android rendszeren is elérhető, ingyenes LUMIX Sync alkalmazással.

A Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.2) folyamatos és minimális energiafogyasztású kapcsolatot nyújt a fényképezőgép és az okostelefon között. Használja okostelefonját távirányítóként a fényképezőgép aktiválásához, és lássa el fényképeit automatikusan GPS-címkével.

Az okostelefonos távirányítással videofelvételt és fényképet is készíthet.

A Panasonic LUMIX G100 augusztusban kerül a boltokba, és a szett tartalmától függően körülbelül 260.000 – 330.000 Ft-os áron lesz megvásárolható.

Állványos markolat (DMW-SHGR1)

Kompakt és könnyű markolat, mini állvánnyal. USB-csatlakozáson keresztül leállítható/elindítható a videofelvétel és kioldható a zár

Kompatibilitás: DC-G100/G110, GH5*,GH5S*,G95/G90* and G80/G81/G85*

* Ehhez a funkcióhoz a fényképezőgépen firmware-t kell frissíteni Az alvó üzemmód gombot nem lehet használni.

[1] Amennyiben a fényképezőgép megjelenése előtt gyártott cserélhető objektívet (H-FS12032 vagy H-FS35100) használ, frissítse az objektív firmware-t a legújabb verzióra.

[2] Digitális, cserélhető objektívű fényképezőgépeknél. 2020. június 25-i állapot.

[3]A LUMIX G VARIO 12-32 mm (H-FS12032) objektívvel

[4] A DC-G100V / DC-G110V szett tartalmazza az állványos markolatot. A markolat külön is kapható.