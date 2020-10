Itt a Panasonic új, tükör nélküli, box-stílusú LUMIX BGH1 fényképezőgépe

A Panasonic bejelentette első box-stílusú, cserélhető objektíves, tükör nélküli fényképezőgépét, a LUMIX DC-BGH1-et.

A mikro négyharmados szabványt alkalmazó új LUMIX BGH1 rendkívül könnyen hordozható és cserélhető objektíves. A fényképezőgép kiválóan kamatoztatja a Panasonic által a mozifilmkamerákhoz, videokamerákhoz és a LUMIX GH sorozathoz kifejlesztett, kiforrott technológiákat. A hagyományos műsorszórási megoldások mellett fokozatosan teret nyerő streamelési lehetőségeket figyelembe véve alkotta meg a Panasonic a LUMIX BGH1-et, amely egyszerűen bevethető fényképezőgép, nagy fokú bővíthetőséggel, ami sokrétű fényképezőgép-vezérlést biztosít. A fényképezőgép sokoldalú felhasználást kínál: drónfelvétel, IP távvezérlés, élő streamelés és még ennél is több lehetőség.

Professzionális színvonalú videominőség nagy fényérzékenységgel és széles dinamikus tartománnyal

Az új LUMIX BGH1 10,2 megapixeles, Dual Native ISO technológiát és Venus Engine képfeldolgozót alkalmazó Live MOS képérzékelővel rendelkezik. A professzionális Panasonic Varicam modellekben is használt Dual Native ISO technológia két külön ISO kör között teremt összeköttetést. Általában a zaj az érzékenység emelkedésével arányosan nő az egyszeres natív ISO-t alkalmazó képérzékelőknél. A Dual Native ISO technológiával rendelkező érzékelő az erősítés feldolgozása előtt azonban az érzékenységnek megfelelő optimális kör kiválasztásával minimális szintre csökkenti a zajképződést. Ennek eredménye, hogy akár 51200-as ISO érzékenységgel is képes felvételt készíteni.

A LUMIX BGH1 4:2:0 10-bites C4K/4K 60p / 50p belső videorögzítésre is képes. A kamera a videókat egy adott gammagörbével rögzíti, ami kompatibilis az ITU-R BT.2100-zal, és a felhasználók mostantól a Hybrid Log Gammát (HLG) is választhatják a [Photo Stlye]/[Fotóstílus] beállításnál. Alacsony bitrátájú felvételi mód is elérhető HLG-ben C4K/4K HEVC/H.265 formátumoknál.

Gyárilag telepített a 13 fokozatú széles dinamikus tartományú V-Log L. Ezenfelül C4K/4K 4:2:2 10-bites HDMI kimenetet is biztosít.

A VFR (Variable Frame Rate – változtatható kamerasebesség) funkcióval a felhasználók lassított vagy gyorsított videót készíthetnek C4K/4K (60 fps, maximum 2.5x lassított 24p-ben) és FHD (240 fps, maximum 10x lassított 24p-ben)* felbontásban. A gyorsított videónál a legkisebb kamerasebesség 2 képkocka/másodperc.

A LUMIX BGH1 fejlett mélytanulásos technológiát is alkalmaz, amely képes felismerni a különböző alanyokat: embereket, gyorsan mozgó állatokat köztük a kutyákat, macskaféléket és madarakat is. Embereknél a szemen, arcon és testen túl még a fejet is külön ismeri fel valós időben a rendszer, hogy még pontosabb fókuszálást nyújtson. A fényképezőgép akkor is követi a személyeket, ha gyorsan mozognak, hátat fordítanak, félre döntik a fejüket vagy eltávolodnak.

* 201 fps képrátánál a látószög lecsökken.

Kényelmes kezelhetőség és bővíthetőség külső eszközökkel

A LUMIX BGH1 újfajta hőelvezetést alkalmaz, amely korlátlan felvétel-időtartamot biztosít. A fényképezőgép vázát alumínium és magnézium ötvözet alkotja, hogy könnyű és strapabíró legyen.

A LUMIX BGH1 egy kompakt, könnyű box-stílusú fényképezőgép, amely megfelel a Power over Ethernet+ (PoE+) szabványnak, amelyet fizikai és villamossági szempontból is könnyű telepíteni. Akár 12 LUMIX BGH1 fényképezőgépet*1 is vezérelhet a Panasonic PC software LUMIX Tether for Multicam*² alkalmazással.. Jövőbeni firmware frissítéssel az IP streamelést is támogatja majd (RTP/RTSP).

Az USB 3.1 Type-C, a 3G-SDI és a HDMI Type-A portok egyidejű kimenetet is képesek biztosítani. A Genlock IN és Timecode IN/OUT funkciók több szögből végzett szinkronizált felvételt is lehetővé tesznek. Ennek köszönhetően akár más gyártók által készített külső monitorokkal, rigekkel és gimbalokkal bővíthető rendszer is kiépíthető.

A LUMIX BGH1 kettő SD memóriakártya-foglalattal rendelkezik, így biztonsági mentés vagy váltott felvétel is készíthető.

Egyéb hasznos funkciók

Anamorfikus objektívek (4:3) támogatása

Felvétel- (1 elől, 1 hátul) és hálózati kapcsolatjelző fények

3,5 mm-es audio (in/out) jack, amely kompatibilis a DMW-XLR1 XLR mikrofonnal (külön kapható)

Generikus távvezérlő egység 2,5 mm

2.4GHz Wi-Fi csatlakoztathatóság és Bluetooth 4.2 (BLE)

Mellékelt tartozékok: kábelzáró pánt, AC adapter és AC kábel

Kamera távvezérlő alkalmazással (LUMIX Tether for

Multicam*² és LUMIX Sync)

USB csatlakozáson keresztüli felvételkészítés a LUMIX Tether for Multicam*² szoftverrel

Az USB-kábelen keresztül történő vezérléshez ingyenesen elérhető lesz az SDK*3 (Software Development Kit).

*1 A működés a csatlakozási környezettől és a csatlakoztatott számítógép teljesítményétől függően instabil lehet.

*2 A LUMIX Tether for Multicam megjelenése a BGH1 piacra kerülésével egyidőben várható.

*3 Az SDK a kompatibilis LUMIX fényképezőgépek (BGH1, S1, S1R, S1H, S5, GH5S, GH5, G9) tulajdonosai számára lesz elérhető az alábbi honlapon: https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/tool/sdk.html 2020. október 14-től.

Egyes tartozékok nem elérhetőek bizonyos országokban.

•A kialakítás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

LUMIX PRO

A LUMIX BGH1 részt vesz a LUMIX PRO programban. A LUMIX PRO programot azért indította a Panasonic, hogy a LUMIX falhasználók mindig számíthassanak a támogatásra. A program szolgáltatásait a tagok nem csak saját országukban, hanem a szakmai útjaik során meglátogatott országokban is igénybe vehetik (a www.lumix-pro.com oldalon további részletek találhatóak a jogosultsági szintekről, az országokról és a termékekről, valamint elolvashatóak a részvételi feltételek is).