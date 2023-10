Az új szolgáltatás célja, hogy támogassa azokat a kisvállalkozásokat, amelyek hálózati infrastruktúrájuk megváltoztatása nélkül szeretnék növelni hálózatuk védelmét.

A biztonságos és felhőalapú hálózati megoldások terén vezető szerepet betöltő Zyxel Networks bemutatta új “Connect and Protect Plus” (CNP+) kezdeményezését. Ennek részeként azok az ügyfelek, akik a hároméves CNP+ biztonsági licencet a szintén hároméves Nebula Plus Pack licenccel együtt megvásárolják, ingyenesen kapnak egy WiFi 6 NWA110AX NWA110AX hozzáférési pontot, amelyet kisebb felár ellenében NWA210AX modellre is frissíthetnek.

Egy nemrég készült tanulmány szerint a vezeték nélküli hozzáférési pontok tavaly az üzleti hálózatokban az 5 legtöbbet támadott informatikai eszköz között szerepeltek. Most, hogy a vállalkozások a gyorsabb kapcsolatokat biztosító WiFi 6-ra és WiFi 7-re váltanak, a vezeték nélküli hálózatok védelme még fontosabbá vált. A növekvő biztonsági aggályok ellenére azonban sok kisvállalkozás még mindig nem telepített semmilyen biztonsági intézkedést a vezeték nélküli hozzáférési pontokon a költségvetési korlátok, az erőforrások korlátozottsága vagy a meglévő hálózati infrastruktúrák megváltoztatásától való félelem miatt.

A Zyxel Networks CNP+ egy felhőalapú biztonsági szolgáltatás, amely közvetlenül a vezeték nélküli hozzáférési pontokhoz csatlakoztatva védi a WiFi felhasználókat. Forradalmasítja a kisvállalkozások hálózati biztonságát, mivel fokozott védelmet nyújt a webes tartalomszűrés és az adatfolyamokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása révén, ezáltal megerősítve azt a potenciális adatszegések ellen. Ráadásul a CNP+ a meglévő rendszerek módosítása nélkül oldja meg ezeket a kihívásokat, minimalizálva a hálózati átkonfigurálást és a szolgáltatási zavarokat. Ez az innovatív megoldás a sebességükről és kapacitásukról ismert WiFi 6/7 hozzáférési pontok erejét használja ki, lehetővé téve számukra a hagyományosan biztonsági átjárók által végzett biztonsági ellenőrzések elvégzését. Emellett kényelmes távoli menedzsmentet is lehetővé tesz a Zyxel Networks Nebula felhőplatformján vagy egy mobilalkalmazáson keresztül.

“Tisztában vagyunk azzal, hogy ahogy a vállalkozások egyre nagyobb teljesítményű WiFi technológiákat alkalmaznak, úgy növekszik a kockázati környezet is” – mondta Kell Lin, a Zyxel Networking Strategic Business Unit vezető alelnöke. “Már régóta kínáljuk a legátfogóbb hálózati megoldásokat – beleértve a vezetékes, vezeték nélküli, mobil és biztonsági megoldásokat – a kis- és középvállalati szegmens számára. A KKV-kkal való szoros együttműködés révén részletes betekintést nyertünk sajátos kihívásaikba, ami biztonsági szakértelmünkkel kombinálva motivációt jelentett arra, hogy a vezeték nélküli hálózatok biztonságát egy olyan egyszerű megoldással erősítsük, mint a CNP+.”

A Zyxel CNP+ szolgáltatásával kapcsolatos további információkért látogasson el a https://www.zyxel.com/global/en/products/endpoint-and-connectivity/ap-security-service-connect-and-protect weboldalra.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!