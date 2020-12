Védje magát és autóját utazás közben – LAMAX T6 autóskamera

Rengeteg videó kering az interneten, melyeken autós helyzeteket látunk, amik az utakon történnek. Ezek közül a legtöbbet autós kamerákkal rögzítették. A vicces, vagy épp rémisztő pillanatok feltöltése, az autós kamera kihasználásának csak az egyik módja. A mindennapi életben az elsődleges szerepe sokkal fontosabb – rögzíteni mindent, ami az autó előtt történik. A sűrű forgalomban sajnos gyakran kerül sor autós balesetekre, ilyenkor pedig a rendőrség és a biztosító számára nagy segítség lehet a felvétel a baleset okozójának kiderítésében. Egy ilyen estben pedig az autós kamera használata nekünk is nagy segítség lehet. A LAMAX T6-os autóskamera került tesztelésre nálunk.

LAMAX termékekről többször írtunk már az oldalunkon, megbízhatóságukról, tartósságukról, könnyű felhasználhatóságukról. A cseh cég a fedélzeti kamerák területén is rengeteg termékkel jelent meg, köztük a fent említett LAMAX T6-os fedélzeti kamerával.

A terméket kimondottan szép, teljesen letisztult fekete dobozban helyezték el, de a dobozt kinyitva is ugyanez az elegancia fogad. A doboz a következő kiegészítőket tartalmazza a kamera mellett:

GPS tartó 3M matricával

2× 3M cserematrica

Szivargyújtóba csatlakozó töltő

Mini USB PC kábel

Mini USB tápkábel (3m)

Kézikönyv és biztonsági utasítások

Textilzsák a kamera szállításához

Mikroszálas törlőkendő

A LAMAX T6 fedélzeti kamerát nagyon egyszerű összeszerelni és a későbbiekben is egyszerűen kezelhető a mágneses tartójának köszönhetően. Elég csak egyszer csatlakoztatni az üveghez, utána a csatlakoztatót kihúzva könnyedén leemelhető a kamera. A felrögzítés után nincs szükség állandó állítgatásra, azonnal indulhatunk, nem kell foglalkozni a jobb szög beállításával vagy a kábelekkel.

A kamera 140°-os látószögének köszönhetően minden autónk előtt történő eseményt biztonságosan rögzít. A 1920×1080 pixeles videófelbontás kiválóan alkalmas olyan adatok rögzítésére, mint a rendszámtáblák, vagy más gépkocsivezetők és járókelők arca. Ezek nagyon fontos információk, bizonyítékok lehetnek kényes helyzetekben.

A LAMAX T6 maximum 128 GB teljesítményű memóriakártyát kezel, amin akár 24 órányi felvételt is képes tárolni. A kamera önállóan rendezi a felvételeket és törli a korábbi adatokat, ahogy a memória megtelik. A felvételek, amennyiben szükségünk van rá egyetlen gombnyomással zárolhatók törlés ellen, de a készülék érzékeny G-szenzora érzékeli az ütközést is, így ilyen esetben magától is azonnal zárolja a rögzített videót.

A kényelmesen olvasható 1,5”-os kijelzőnek köszönhetően az autókamera vezérlése gyerekjáték. Ezenkívül a menü teljesen magyar nyelvű, de más nyelveken is elérhető. A Wi-Fi segítségével pedig könnyedén letölthetjük az mp4 formátumú felvételeket a telefonunkra is és a mobil alkalmazás segítségével könnyedén szerkeszthetjük is őket.

A beépített GPS segítségével számítógépünkön a későbbiekben az utunkat is elemezhetjük, a térképen megtett útvonalunkat megtekinthetjük, de akár azt is, hogy milyen gyorsan haladtunk adott helyzetben, ami ugyancsak fontos lehet bizonyos szituációk igazolására.

A LAMAX T6 kiváló minőségű chippel, és WDR funkcióval ellátott optikával rendelkezik, ennek köszönhetően kezelni tudja a rosszabb fényviszonyokat is, mint a fény és az árnyék gyors váltakozását, ami minden kamera számára kihívást jelent. A fontos tárgyak, mint például a rendszámtáblák, még akkor is olvashatóak maradnak, ha elvakítja a szembe jövő autó.

Összegzésként elmondható, hogy a LAMAX T6 mindent tud, amire egy fedélzeti kamerában szükségünk lehet: G szenzor, Full HD, wifi, ciklikus felvétel és felvétel zárolás, GPS, éjszakai felvétel és mobil alkalmazás és mindez 30.000 Ft-ért, ami szerintünk verhetetlen.

További információ itt.