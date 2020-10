Mit tud egy belépő szintű akciókamera? Kipróbáltuk a LAMAX X3.1 Atlas akciókamerát

A cseh gyártású LAMAX Electronics, saját hitvallása szerint is mindennapi használatra gyártja eszközeit. Széles termékskálájuknak köszönhetően az élet több területén is találkozhatsz termékeikkel, például fejhallgatójukkal vagy hangszórójukkal zenehallgatás közben, vagy akciókamerájukkal nyaralás és sportolás közben. Bár saját bevallásuk szerint sem kísérleteznek a legújabb hi-tech trendekkel, de amit ígérnek, betartják, és inkább megbízható, tartós, hosszú élettartamú termékeket forgalmaznak és mindezt meglepően korrekt áron.

Jelenleg a 8 elérhető akciókamerája közül nálunk a belépő szintű LAMAX X3.1 Atlas termék volt tesztelésen. Rögtön az árával kezdenénk, ami igencsak meglepő, hiszen 20 000 Ft alatti árára sokan felkapják a fejüket, főleg, ha hozzávesszük, hogy más gyártóknál egyikhez sem jár ennyi kiegészítő, így ezeket külön kellene megvenni. Ezek figyelembe vételével már biztosak lehetünk benne, hogy valóban az egyik legjobb ár/érték arányú sportkamerával állunk szemben. De mit várhatunk ezért az árért?

Kezdjük akkor rögtön a lényeggel. Az egyik legnagyobb meglepetés, hogy egy csuklóra rögzíthető, vízálló távirányítót is kapott alap kiegészítőként a LAMAX X3.1 Atlas kamera. Ennek segítségével tudjuk távolról elindítani a felvételt vagy akár fotózni, tehát egyszerű dolgunk van akkor is, ha tőlünk távolra helyezzük le a kamerát, csak megnyomjuk a csuklónkon a gombot és már exponálhatunk is. Arra viszont nem jöttünk, rá, hogyan lehet az órát tölteni, bár erre az egy hetes tesztidőszak alatt nem is volt szükség. Feltehetőleg egy gombelem működtetheti, de hogy ennek mennyi a működési ideje, erre nem derült fény. Az eszköz Wi-fi kapcsolatot, a gyártó pedig LAMAX Android és IOS applikációt biztosít, amely segítségével telefonunkon is vezérelhetjük a kamerát, de kontroll monitorként is használhatjuk – ennek csatlakoztatása viszont nem ment elsőre zökkenőmentesen. Fontos kiegészítő még a vízálló tok, ami 30 méterig biztonságban tartja az eszközt. További kiegészítőként pedig még rengeteg rögzítőt, pántot, ragasztót és átalakítót találsz a dobozban, csak győzd hasznosítani őket.

Az akciókamera szép dizájnt kapott, az anyaghasználat a kategóriájának megfelelő, az összeszerelés minősége remek, könnyen kezelhető, de mégis stabil, amikor a kezünkbe vesszük. Előre került a bekapcsoló gomb és természetesen maga a lencse is, ami egy 16 megapixeles CMOS érzékelő. Fotózás esetén a támogatott felbontások 16, 12, 8 és 5 megapixel, míg videórögzítésnél 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 120 fps és 720p 60 fps opciók állnak rendelkezésünkre. A LAMAX X3.1 Atlas jobb oldalára egy microUSB és egy mini HDMI port került, illetve a microSD kártyanyílást is itt találjuk. MicroSDHC-ból maximum 32 GB-os, míg MicroSDXC típusúból maximum 64 GB-os kártyát tudja kezelni az eszköz. A készüléket egy 1.050 mAh kapacitású telep látja el energiával, mely két órás töltés után 90 percnyi üzemidőt biztosít FullHD videók rögzítésére. Az akciókamera hátoldalán egy 2 hüvelykes LCD panelt találunk, amit mi napsütésben is egészen jól láttunk.

Videózás tekintetében azért csodákat nem szabad várni, hiszen ezért az árért a felvétel helyenként zajos és sokszor a színek sem tükrözik mindig a valóságot. Telefonunkkal készített fotók, felvételek során nyilván élesebb képet kapunk, cserébe viszont a LAMAX X3.1 Atlas esetében nem kell féltenünk az eszközünket a víztől az ütődéstől, sőt akár gyermekekre is rábízhatjuk bátran, biztosan órákig el lesznek vele anélkül, hogy aggódnunk kellene.

Összességében a LAMAX X3.1 Atlas egy remek ár/értékarányú 4K-s akciókamera, ami sorozatfelvétel, szuperlassítási és Time Lapse funkciókkal is bír, ráadásul rögtön így rögzít a kamera, így utólag sem kell már a felvételeken küzdenünk különböző videó programokkal. A Wifinek köszönhetően pedig azonnal meg is oszthatjuk élményeinket bárkivel.