Hasznosabb, jobb és kedvezőbb árral jön az új Volkswagen Crafter

Az új Volkswagen Crafter, a legendás Transporter nagy testvéreként rövid- és hosszútávú használatra egyaránt ideális. Különösen megbízható erőforrásai, valamint alacsony fenntartási költségei kedvező üzemeltetést biztosítanak minden vállalkozás számára. Egyszerre fordulékony a városban és masszív az autópályás feladatokra. Menettulajdonságaival, hasznosságával, rakterének térfogatával és hosszúságával jócskán felülmúlja elődjét és vetélytársait.

Az új Crafter a modellváltozatok rendkívül széles választékát kínálja, beleértve a nagy teherbírású kiviteleket is. Zárt furgonként és kombiként az új Crafter különböző hosszúságú (5986 mm, 6836 mm, vagy zárt furgonként 7391 mm is) és magasságú (2355 mm, 2590 mm, vagy zárt furgonként 2798 mm is) változatokban áll rendelkezésre. Ezeket egészítik ki a fülke-alvázas kivitelek rövid- vagy duplafülkével, különböző hosszúságokkal és felépítményekkel vagy azok nélkül, például platóval, dobozos felépítménnyel vagy billenőplatóval.

Elsőkerék-hajtású változatban 18,4 köbméter legnagyobb raktérfogatot nyújt, amelyhez 3 és 4 tonna közötti legnagyobb megengedett össztömeg tartozik. A raktér szélessége a kerékjárati ívek között 1380 mm, míg a raktér legnagyobb hosszúsága 4855 mm, ami a kategória legjobb raktérméreteit jelenti. A tolóajtók 1311 mm széles nyílásának, az elsőkerék-hajtású változatok esetében a rakodóperem 570 mm magasságának és a 270 fokban nyitható hátsó raktérajtóknak köszönhetően könnyű a rakodása. Az új Crafter zseniális megoldást kínál a rakományok rögzítéséhez: a rakomány minden oldalról rögzíthető, a szó legszorosabb értelmében. Opcionálisan az oldalfalakba, az elválasztófalba, a tetőbe és a padlóba is a repülőgépiparban szabadalmaztatott profilokból álló rakományrögzítő síneket építenek be.

Többek között a kategóriában elsőként alkalmazott elektromechanikus szervokormánynak köszönhetően az új Crafter kínálatában olyan aktív vezetői segédrendszerek egész sora jelenhet meg, mint például a vontatmány-stabilizáló funkcióval kiegészített ESP, a követési távolság automatikus szabályzása (ACC), a kategóriájában egyedülálló „Lane Assist” aktív sávtartó rendszer, amely különösen autópályás felhasználásnál növeli a biztonságot, illetve a másodlagos ütközésvédelem vagy az oldalszél-asszisztens. A passzív biztonság tekintetében a vezető és az utasok első, oldal- és fejlégzsákjai mellett szintén fejlett technikák sokasága áll rendelkezésre. Ilyen például a tolatókamera, a parkolássegítő távolságellenőrző rendszer és a parkolóhelyről való kiállást segítő funkció (Rear Traffic Alert). A vontatmánnyal végzett manőverezést a „Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszer és a kategóriában elsőként szériában alkalmazott elektromechanikus szervokormány teszi gyerekjátékká. A zavartalan, nagy távolságú látást LED-fényszóró, és távfény-asszisztens segíti. Az új Crafter mobil-online-szolgáltatásai az ügyfelek egyéni igényeire szabhatók. Flottaüzemeltetők számára nyújt nagy segítséget a gyárilag beépített telematika előkészítés (FMS), amelyen keresztül minden számukra fontos adat valós időben, távolról is elérhető az új Crafterről.

A kimondottan a Volkswagen Crafter számára kifejlesztett 2,0 literes TDI motor az első- és összkerékhajtású változatok számára három teljesítménylépcsőben szerepel a palettán, igény szerint 75 kW (102 LE), 103 kW (140 LE) vagy BiTurbo-TDI kivitelben 130 kW (177 LE) teljesítménnyel választhatják a vásárlók, akik az egyéni igényeiknek leginkább megfelelő módon konfigurálhatják az új Craftert. A motor, a sebességváltó, a hajtásrendszer, a járműhosszúság és a tetőmagasság legmegfelelőbb összeállítását választhatják. A konfigurátor (http://cc.volkswagen.at/cc-hu/hu_HU_LNF/L/models) már elérhető a Volkswagen Haszonjárművek honlapján (https://www.vwh.hu/), ahol az is kiderül, hogy az új Crafter ára a magasabb műszaki tartalom és a nagyvonalúbb szériafelszereltség (például elektromechanikus szervokormány, másodlagos ütközésvédelem, Composition Audio rádió) ellenére jelentősen alacsonyabb lett elődjénél, ráadásul kevesebb pénzért gazdagabban felszerelhető. A Volkswagen Haszonjárművek hazai importőre kedvező árú csomagajánlataiba számos kedvezményt zsúfolt be.

Nézzünk egy példát: az új, elsőkerék-meghajtású Volkswagen Crafter 14 köbméteres raktérrel (L4H3), 140 lóerős dízelmotorral nettó 7 millió 671 ezer forintért vihető haza, míg ugyanezen paraméterekkel szerelt elődjéért nettó 8 millió 309 ezer forintot kellett fizetni. Az új Crafter bevezetésekor kétféle akciós csomaggal találkozhatnak a márkakereskedésekben a vásárlók. A hagyományos értékeket felvonultató Silver csomag elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükröket, „Climatic” klímaberendezést, hidraulikus csillapítású vezetőülést kínál 555 ezer forintos kedvezménnyel, csupán nettó 250 ezer forintért. Aki szeretné a Crafter innovatív újdonságait élvezni, az a Gold csomag jóvoltából vezető asszisztens csomaggal (multifunkciós kormány, Front Assist környezetfigyelő rendszer, városi vészfék asszisztens funkcióval, ACC távolságtartó automatika, Lane Assist aktív sávtartó rendszer, kibővített multifunkciós kijelző), „Climatic” klímaberendezéssel, Composition Media érintőképernyős infortainment rendszerrel, Side Assist sávváltást segítő rendszerrel, ködfényszóróval, raktérvilágítással (4 LED szpot), parkolóradarral elöl-hátul aktív oldalvédelemmel teheti komfortosabbá haszonjárművét. Mindezt megkapja 1 millió 458 ezer forintos kedvezménnyel már nettó 910 ezer forintért.

Az új Crafter jelenleg első- és 4Motion összkerékhajtással, a dobozos és a duplakabinos verziókban érhető el. A modellpaletta a következő hónapok során válik teljessé, az érkező új modellek folyamatosan kerülnek majd be a rendelhető modellek sorába.