Az egyik legmodernebb és leginnovatívabb elektromos autó, a Volkswagen ID.3 is bekerült az E.ON Hungária Csoport e-flottájába, jelentette be közös sajtótájékoztatón az energiavállalat, a Porsche Hungaria és Mercarius Flottakezelő. Az e-mobilitásban aktív vállalatok vezetői arra számítanak, hogy az elektromos autók térnyerése az idén is folytatódik.

Miközben a koronavírus-járvány hatására az újautó-eladások száma 2020-ban drasztikusan csökkent Európában, az elektromos autók piacán dinamikus volt a növekedés, és ez a tendencia várhatóan az idén is megmarad. 2020 év végére Magyarországon a zöldrendszámos autók közül a tisztán elektromos autók száma meghaladta a 12 és fél ezret, január végére pedig már a 13 ezret is. Az állami támogatásoknak, az autógyártók látványosan bővülő modellkínálatának, a fejlődő infrastruktúrának és technológiának köszönhetően pedig az új, tisztán elektromos autók értékesítése várhatóan az idén is dinamikusan emelkedik majd.

Az E.ON Hungária Csoport 2017 óta kínál vállalkozások és önkormányzatok számára E-flotta szolgáltatást havidíjas konstrukcióban, mely amellett, hogy kiszámítható költséget jelent, kényelmes és rugalmas megoldás, hiszen a járművek beszerzésétől és üzemeltetésétől kezdve, a téli-nyári gumicseréken, időszakos szervizeken és a kedvező casco- és kötelező felelősségbiztosításokon át minden költséget magában foglal, rengeteg időt és energiát spórolva ezzel az ügyfeleknek. Vállalkozások esetén ráadásul az ÁFA-tartalom akár 100%-ban visszaigényelhető.

Az energiacég flottájában már 19 típusú tisztán elektromos autó közül lehet választani, a kisméretű, városon belüli közlekedésre tervezett autóktól kezdve a haszongépjárművekig. Az energiacég kínálatában ezentúl az egyik legmodernebb és leginnovatívabb elektromos autó, a Volkswagen ID.3 is elérhető. Az ID.3 nagy teljesítményével, formabontó dizájnnal és akár 426 km hatótávolságával új szintre emelte az elektromos autózás élményét.

Az E.ON E-flottájában lévő autók az elmúlt években csaknem 3 millió kilométert tettek meg és ezzel 273 tonnával csökkentették a levegőbe jutó szén-dioxid mennyiségét.

„Az elektromos autózás önmagában is élmény. Egy életérzés, amiben benne van a felelősen, a holnapra is gondolva hozott döntés öröme, a tudat, hogy itt és most, már a jövő útját járjuk. A napi csendes és kipufogógáz-mentes autózások, mindaz, amit az e-autózás hozott számunkra. De miért ne lehetne benne ugyanaz a felfokozott érzés is, ami az első autómobilok megjelenése óta izgalomba hozza a közönséget: az új modellek közötti választás lehetősége? A zöld, fenntartható jövő felé vezető út tisztán látható előttünk, E.ON E-flotta partnereink dolga mindössze annyi, hogy eldöntik, melyik villanyautóval gurulnak végig rajta”

– mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport igazgatóságának tagja.

Az E.ON januárban még egy hatalmas lépést tett a fenntartható jövő biztosításáért, nyilvános e-töltőin ezentúl zöld árammal tölthetik fel a járműveiket az e-autósok. Már meglévő és új e-flotta ügyfeleinek pedig egy éven keresztül 15 százalékos kedvezményt ad a mindenkori töltési tarifából az energiavállalat.

A 100 százalékban magyar tulajdonú Mercarius Flottakezelő Kft. még a koronavírussal sújtott 2020-as évben is 80-ról 120 főre növelte dolgozói, 5 ezerről pedig 9 ezerre az általa kezelt autók számát. A cég sikeres együttműködésre tekinthet vissza az E.ON-nal, amelynek egy újabb fejezete nyílik a flottabővítéssel.

„Örömmel tölt el, hogy részesei lehetünk ennek a kooperációnak, hiszen mindannyiunk közös célja egy élhetőbb, tisztább, zöldebb jövő megteremtése. Flottakezelőként és a fenntartható közlekedés elkötelezett támogatójaként az e-mobilitás biztosításával tudjuk a legtöbbet tenni ezért a nemes célért”

– mondta Rónai-Horst László, a Mercarius Flottakezelő Kft. ügyvezető igazgatója.

A Porsche Hungaria 1990 óta forgalmazza Magyarországon a Volkswagen gépjárműveket és a cég élen jár az elektromos autók magyarországi importálásában is.

„Büszkék vagyunk rá, hogy importőrként aktív részesei vagyunk ennek az együttműködésnek. Cégünk mindig is úttörő szerepet töltött be a magyar autópiacon és az e-mobilitásban is erre a szerepre törekszünk. 2020-ban a Volkswagen márka elektromos autóiból helyeztek a legtöbbet forgalomba a hazai piacon, szám szerint 547 gépkocsit”

– mondta Németh Balázs, a Porsche Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója.

Az E.ON ügyfelei országszerte több mint 200 töltőponton használhatják a cég kedvezményes áron elérhető e-töltőit, amelyek a drivE.ON alkalmazással kereshetők, az alkalmazásban kényelmesen fizethetnek a töltésért és akár a foglalt töltőket használó másik autósnak is üzenetet küldhetnek a chat funkció segítségével, hogy meddig lesz még az adott töltőponton. A kulcsrakész, egyéni elszámolást és stabil szolgáltatást kínáló társasházi e-töltők révén pedig az elektromos autók töltése akár otthon, akár munkahelyen a mindennapok részévé válhat.