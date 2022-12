Ezek voltak 2022 legjobb céges autói

A tökéletes vállalati autó elég tágas és kényelmes ahhoz, hogy a hosszú céges utazások minden kellemetlenségétől megkíméljenek bennünket, valamint rendelkezik azzal a felszereltséggel és azokkal a technikai adottságokkal, amelyeknek köszönhetően költséghatékony megoldást jelent a vállalkozás számára.

Íme, 2022 legkedveltebb céges autói!

BMW 330e

A BMW 3 már önmagában is egy igazán különleges luxusautó, ezért nem csoda, hogy a plug-in hybrid verziója, a 330e tökéletesen kielégít minden igényt, ami egy céges autó esetében felmerül. A 330e-ben minden megtalálható, amit a BMW 3-ban megszerettünk, és még több is, hiszen a fenntartható hibrid üzemeltetése sokkal kedvezőbb.

Volvo XC40 T5 Recharge

A Volvo autók örök klasszikusnak számítanak, azonban az, hogy éppen melyik modell vezeti a toplistákat, folyamatosan változik. 2022-ben az egyik legnépszerűbb céges autó a Volvo XC40 T5 Recharge lett, ami a népszerű XC40-es Volvo SUV plug-in hybrid változata.

Azoknak, akik számára már nem ismeretlenek a különböző Volvo típusok, talán nem kell bemutatni az XC40 és az XC60 nagytestvérét, a Volvo XC90-t sem. Ez a Volvo Budapest utcáit is meghódította és készen áll arra is, hogy népszerűvé váljon céges autóként is.

Volkswagen ID.3

A Volkswagen ID.3 azoknak testhezálló igazán, akik egy teljesen elektromos verziót szeretnének vállalati autónak, de nem akarnak lemondani a tágas utastérről, a kényelmes vezetés élményről és a szuper specifikációkról.

Tesla Model 3

A Tesla Model 3 ugyancsak jó választás azoknak, akik elektromos céges autóban gondolkoznak. Bár a Tesla modellje nem olyan tágas, mint a BMW 3-mas szériája, kényelmesen el lehet benne férni. Az pedig mindenképp mellette szól, hogy rendkívül hosszú utat képes megtenni töltés nélkül.

Skoda Superb iV

Kevés márka kelhet versenyre a Skoda szedánjával, ugyanis a Superb iV a helykihasználás és a praktikusság tekintetében kiemelkedik a kategória többi modellje közül. Az utastér és a csomagtartó is éppen akkora, amekkorára egy céges kocsi esetében szükségünk lehet. Egyszerűen úgy jó, ahogy van.

Mercedes A-Class A250 e

Ezt az A-osztályos plug-in hybrid Mercedes-t azoknak találták ki, akik a SUV-oknál és a szedánoknál kisebb céges autót álmodtak maguknak. A Mercedes A-Class A250 e tökéletes választás mindenkinek, akik egy olyan elegáns és praktikus vállalati kocsival szeretnének közlekedni, amely alacsony CO2 kibocsátásának köszönhetően a bolygót is kíméli.

2022 legjobb céges autói cikkhez a képek forrása: Volvo Galéria

