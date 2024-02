A GreenGo hatalmas rakterű autókkal erősíti flottáját

A GreenGo egyre azon dolgozik, hogy környezetbarát és praktikus közlekedési megoldásokat kínáljon ügyfeleinek.

A flottához újonnan csatlakozó, Cargo L névre hallgató Opel Vivaro-e típusú tehergépjárművek egyedülállóak a magyar carsharing-piacon, hiszen 100 %-ban elektromosak, méretüket tekintve az eddigi legnagyobbak, így ideálisak a legkülönlegesebb kihívások esetére is.

Egy költözködés vagy egy nagyobb tárgy mozgatása természetesen minél nagyobb rakterű autóval a legkényelmesebb, ám ritka, hogy valakinek könnyű és egyszerű hozzáférése legyen egy ilyen járműhöz. Kézenfekvő megoldás a költöztető vagy fuvarozó cégek felkeresése, esetleg egy teherszállításra alkalmas jármű bérlése, ám ez mind komoly utánajárást, és sokszor felesleges többletköltséget jelent. A GreenGo szerette volna megadni a lehetőséget felhasználóinak, hogy az ilyen, különleges és fontos helyzetekre is gyorsan, egyszerűen és kiszámíthatóan találjanak fenntartható megoldást anélkül, hogy keresgélni, szerződni, szervezni kelljen.

“A GreenGo Cargo szolgáltatás eddigi népszerűsége és a percdíjas vagy napidíjas alapon bérelhető kisteherautók kihasználtsága azt mutatja, hogy nemcsak a személyszállítás még kényelmesebbé és elérhetőbbé tételére van igény, hanem olyan helyzetek megoldására is, amik ugyan ritkábban adódnak, de annál nagyobb nehézséget jelenthetnek.”

– mesélte Boruzs Ákos, a GreenGo marketingvezetője az ötlet hátteréről.

A Cargo L pedig tökéletesen alkalmas a legtöbb lakossági igény kielégítésére. Méreteit tekintve lehetővé teszi, hogy akár egy fordulóval is célba érjen a teljes rakomány, hiszen több mint 5 méteres hosszával és több mint 4 m³-es rakterével, 3 személy szállítására alkalmas utasterével, a Flex Cargo funkcióval elérhető plusz térrel extra nagy, extra hosszú tárgyak szállítására is alkalmas.

A Cargo L-nek pillanatnyilag nincs kihívója a hazai autómegosztó-piacon, így a greengósok elsőként bizonyíthatják be, hogy a legnagyobb járművekkel is magabiztosan boldogulnak minden külső segítség nélkül, ha van a cipekedéshez néhány jó barát. A Cargo L ráadásul nem csak városon belül használható, hiszen teljes terheltség esetén 270 kilométer hatótávra hitelesített, de kíméletes vezetés és könnyebb rakomány mellett 340 kilométer is kihozható a járművekből.

A GreenGo összhangban eddigi céljaival, kiemelten fontosnak tartja, hogy a teherszállításra is helyi károsanyagkibocsátás-mentes alternatívát kínáljon, így a Vivarok is 100%-ban elektromosak.

“A kistehergépjárművek esetében nem az a célunk, hogy egy saját jármű vásárlására kínáljunk alternatívát, hanem az, hogy bebizonyítsuk, a fenntartható közlekedés nemcsak a személy-, hanem a teherszállítás esetében is könnyedén elérhető egy jól szervezett autómegosztó szolgáltatás keretében. Az elektromos Cargo L-ek sok elavult, jellemzően dízelmotorral rendelkező teherautós szállítást válthatnak ki egy tisztább formára, ráadásul úgy, hogy a folyamat teljes egészében a felhasználó kezében marad”

– teszi hozzá Boruzs Ákos.

A Cargo L a GreenGo Cargo szolgáltatás keretében érhető el a már jól ismert kisebb társéval, a Kangooval megegyező áron – egyelőre csak Green Premium előfizetőknek, azaz havidíjas konstrukció mellett. A Green Premium a más csomagokban nem elérhető szolgáltatások mellett komoly kedvezményeket is kínál, a vezetési és parkolási percdíjak, vagy éppen a napidíjak esetén mindig a legjobb árakat garantálja.

