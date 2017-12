A lehetőség adott: Tanulj programozni a Vodafone-nál!

A Vodafone Magyarország egyik legfontosabb célkitűzése a digitális szakadék áthidalása, melynek egyik kulcsa, hogy egy nyelvet beszéljünk: a technológia nyelvét. Mivel a digitális fejlődés fontossága megkérdőjelezhetetlen, a Vodafone Magyarország a Technológiai Oktatásért Alapítvány Skool projektjével összefogva a fiatalok, különösképp pedig a fiatal lányok affinitását hivatott erősíteni a kódolás és egyéb, „fiúsnak” ítélt, ám mindenki számára elsajátítható technológiai készségek iránt. December 9-én ezért ismét egész napos Vodafone-Skool foglalkozással várja a 15-18 éves lányokat székházában a szolgáltató.

December 9-én 9:00 és 16:00 között kerül megrendezésre a budapesti Vodafone székházban egy egész napos foglalkozás, amely a Skool projekt alapelveire építve veszi a szárnyai alá a technológia, és főként a kódolás iránt érdeklődést mutató fiatal lányokat. A workshopon összesen tizenöt, a 15-18 éves korosztályba tartozó lány jelentkezését várja a Vodafone. A decemberi foglalkozást Szél Péter tartja, aki a Skool projekt indulása óta lelkes oktató, így rendkívül tapasztalt szakember is. Az ő munkáját és a lányok tájékoztatását pedig több Vodafone-os mentor is segíti majd.

A Skool projekt keretein belül tartott képzés ingyenes technológiai foglalkozásaira azok a lányok jelentkezhetnek, akik korábban még nem vettek részt a programon, illetve szeretnék elsajátítani a programozás titkait. A Skool célja, hogy minél több lánnyal megismertesse a technológiai alkotás élményét, és szélesítse a technológiai szektor foglalkoztatási spektrumát, hiszen ma lényegesen kevesebb nő dolgozik ezen az izgalmas területen, mint férfi.

A képzések, így a foglalkozás is a Scratch nevű program segítségével zajlik, amit elsősorban a programozással ismerkedő gyerekek számára fejlesztettek ki, de a Skool célja elsősorban nemaz, hogy profi programozó kislányokat neveljen, sokkal inkább, hogy betekintést nyújtson az ifjú tech-tehetségeknek a programozás világába. A képzés célja az élményalapú oktatás: a Scratch program használata során a lányok megtanulják az animáció-, illetve játéktervezés és készítés alapjait, fontos alapparancsokat ismernek meg, és megszerzik az alapvető programozáshoz szükséges gondolkodásmódot.

„A technológiai fejlődés meghatározza a jövőnket és ahhoz, hogy ez minél sokszínűbb legyen a lányokra, nőkre is szükség van.”

– mondta el Guzsaly Péter, a Skool képviselője.

„A Skool projekttel az a célunk, hogy minél több fiatal lánynak mutassuk meg, hogy számukra is van hely a tech-világban.”

A Vodafone szerint nem szabad azt gondolni, hogy a technológia elsősorban a férfiak számára lehet érdekes és vonzó pálya. Ezért most újszerű oktatással csábítja az egyelőre többségében férfiak által képviselt területekre a lányokat is – a szolgáltató így a korábbi kezdeményezések sikerei után folytatja a fiatalok digitális kompetenciafejlesztésében megkezdett útját: a TelcoCamp a Kódgarázzsal együtt 10-12 éves, míg a CodeLikeaGirl 12-14 éves lányokat avatott be a technológia világába.

„Hatalmas harc folyik a szakképzett munkaerőért, és a Vodafone-nál naponta szembesülünk azzal a ténnyel, hogy minél fiatalabb korban elköteleződnek a kollégák a munkahelyük iránt, annál lelkesebbek és kitartóbbak lesznek később. Ahogyan a digitalizációval kapcsolatos más területeken – mint például a digitális analfabetizmus felszámolásánál a Digitális Iskola Program esetén, vagy az 5G hálózat kapuban álló fejlesztése nyomán – úgy a munkaerőpiacon is a falak ledöntése a célunk. Attól függetlenül, vagy épp azért, mert a programozói szakmára nem jellemző a lányok jelenléte, szeretnénk, ha belekóstolnának, és sokan megszeretnék. Mert hisszük, hogy a tudást nem lehet nemtől, kortól, vagy anyagi helyzettől függővé tenni”

– mondta el Tóth Zsuzsanna HR vezérigazgató-helyettes.

A Vodafone Magyarország egyik kiemelt célja csökkenteni a technológia okozta különbségeket, akár a különböző generációk között – mint teszi ezt a Digitális Család oldal –, akár az eltérő társadalmi helyzetű gyermekek között állnak fent. A Vodafone Magyarország székházában tartandó kódolós napon pedig a fiatal lányok tehetnek azért, hogy csökkenjenek a nemi különbségek a technológiai szektorban. A decemberi 9-i workshopra az alábbi linken lehet jelentkezni.