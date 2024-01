Miért trendi programozást tanulni?

Biztosan sokakban felmerül a kérdés, hogy érdemes-e még programozást tanulni, hiszen már rengeteg ilyen-olyan szoftverekhez értő programozó van a munkaerőpiacon, ráadásul jó pár hónap mire az ember legalább junior szinten konyítani kezd a kódoláshoz, szoftverfejlesztéshez. Valljuk be őszintén, hogy munka mellett nehéz rávenni magunkat, valami teljesen új megtanulására. Belevágni egy programozó tanfolyamba, valóban sok energiát és elkötelezettséget igényel. De mi a helyzet, ha szakmaváltáson, karrierváltáson gondolkodunk épp, vagy pályakezdőként ez az az foglalkozás, szakma, amely iránt érdeklődünk. A programozói szakma számos előnnyel bír, nézzük hát meg, hogy miért is trendi még mindig programozást tanulni.

Néhány gyors és meggyőző érv

Az elemi informatikai tudás olyan alaptudás lesz a jövőben, 5-15 éven belül, mint amennyire ma már az angol nyelv a hétköznapjaink része. Lehet nélküle élni, csak sokkal nehézkesebb lesz és talán kevesebb lehetőség nyílik meg számunkra. Aligha tudjuk kikerülni majd 10 év múlva, hogy értsük az IT hétköznapjait, ha pedig szakmának választjuk, akkor ráadásul elég kecsegtető anyagi horizontok is megnyílhatnak előttünk. Persze ez nyilván a vállalat nagyságától, a specializációtól is függ. A junior fejlesztők specializációtól függetlenül általában bruttó 500-750 ezer forintot keresnek havonta, de szupergyors a pályaív, exponenciálisan nőnek a bérek a tapasztalattal. Pár év alatt simán eljuthatunk a brutto 1-2 millió forintos fizetésekig, nem beszélve a saját ötletekből létrejövő extrán kifizetődő projektekről.

Valóban telített a programozói munkaerőpiac?

Csupán azért, mert az utóbbi időben nagy divat lett programozónak tanulni, nem kell arra asszociálnunk, hogy ez a munkaerőpiaci szegmens már biztosan telített. Rendkívül sokrétű és különféle programozói tudások, szakmai szegmensek léteznek, így a lehetőségek tárháza szinte végtelen, ha programozóként szeretnénk állást keresni. Érdemes folyamatosan keresni a piaci réseket, folyamatosan figyelni a trendeket, mert mindig felbukkanhat valami új, vagy más típusú igény, amely ismét friss programozói tudást kíván meg. Szinte biztos, hogy az ebben a szakmában, iparágban történő folyamatos és robbanásszerű fejlődés mindig újabb lehetőségeket tartogat. A különféle új fejlesztések, digitális megoldások, számos kihívást tartogatnak, sőt akár újabb szakmai szegmensek, specializációk kialakulását is eredményezheti. Egyszóval egy rendkívül gyorsan fejlődő iparágról beszélünk!

A munkaerőpiac változásai a digitális korban

Tény, hogy a programozás fontos a gazdasági növekedés és a folyamatos innováció szempontjából. Az IT ipar mára a gazdaság legtermékenyebb és leggyorsabban növekvő ágazatai közé tartozik. Ez azért van így, mert hatalmas rá az igény, és sok pénzt is fordítanak rá. A programozási készségek lehetővé teszik az egyének és a cégek számára, hogy új termékeket, folyamatokat és üzleti modelleket hozzanak létre.

A folyamatos digitális átalakulás több távmunka-lehetőséget nyitott meg, és ez egyre csak bővül. A technológia fejlődésével a vállalkozások ma már a világ bármely pontjáról felvehetnek alkalmazottakat, így a dolgozók nincsenek helyhez kötve és jóval nagyobb szabadságot élvezhetnek. Ez olyan új munkalehetőségeket teremtett meg, amelyek korábban nem is léteztek, vagy legalábbis nem ilyen formában.

Digitális kor és programozó életmód

A digitális kor modern munkavállalójának tökéletes megtestesítője a programozó. Hiszen a munkája eleve digitális környezetben zajlik, nincs szükség irodára ahhoz, hogy szoftverekkel, kódokkal dolgozzon, csupán megfelelő technikai háttérre van szüksége. Amennyiben a vállalati kultúra engedi, gyakorlatilag elég távmunkában dolgoznia a fejlesztőknek. Persze minden cég más, és van, ahol igénylik, vagy egyéb feladatok miatt szükség van a személyes jelenlétre. Ahol szorosan csapatban dolgoznak, ott szintén néha elvárt lehet a személyes megjelenés. Viszont vannak olyan vállalatok, amelyek olyan munkakörnyezetet biztosítanak, amelyben megvalósítható a teljes távmunka. Gondoljunk csak bele, mennyivel jobb szabadon, saját időnket beosztva (nyilván a határidőket betartva) dolgozni. Így akár digitális nomádként is kipróbálhatjuk magunkat! Mi sem lehet vonzóbb, mint a világot beutazva, távolról dolgozni!

Láthatjuk, hogy számos vonzó érv és pozitív lehetőség szól a programozói szakma mellett. Ha szeretnénk piacképes és naprakész tudást szerezni, érdemes beiratkozni egy programozó tanfolyamra, ahol lehetőség nyílik a programozás alapjainak elsajátítására.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!