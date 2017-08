Modernizálódik a mobilos Facebook app!

Ugye mindenki érzékelte, hogy megújulni látszik a mobilos Facebook app!? Nem csak új külsőt kapott ám a világon legtöbbet használt applikáció, hanem a kamera szolgáltatás is megújult, amivel talán a “történetek” is népszerűbbek lehetnek.

Innentől kezdve lehetséges egyből élő adásba menni a kamerán keresztül, így a közvetítésünk meg fog jelenni a történeteknél is, illetve filtereket is rakhatunk rá, amit a Snapchattől nyúltak le. A sztorik eddig nem voltak túl népszerűek, ellentétben az instával vagy a snapchattel, talán majd most egy kicsit beindul a dolog, olvashatjuk a TheNextWeb-en.

Ami még menő lett, hogy lehet instant GIF-eket készíteni. Emlékszem pár éve még küzdöttem mindenféle gif-kreátorokkal, hogy össze tudjak hozni valami értelmeset, most meg már a facebookon belül is meg lehet csinálni. Remek ötlet!

Emellett sikerült egy haszontalan újítást is eszközölni, miszerint színes háttérre írhatunk fehérrel, ami megjelenik teljes képernyő méretben. Ezeket is be lehet tenni a történeteinkbe, úgyhogy a sok önjelölt ifjú Coelho kezdheti is lelesni a hűtőmágnesekről, milyen világbölcsességgel is örvendeztessen meg minket napi 60-szor.