Új szintre lépett a házhoz szállítások evolúciója az elmúlt három évben

A mesterséges intelligencia és az adatalapú megoldások alkalmazása a logisztikában egy olyan időszakban indult látványos terjedésnek, amikor az e-kereskedelmet befolyásoló piaci körülmények is rendkívüli mértékben átalakultak a koronavírus-járvány, majd a háborús helyzet hatására.

Ezzel egyidőben a klímaváltozás nyomán a csomagkézbesítések környezeti hatásainak minimalizálása is alapvető igénnyé vált, ami gyors és hatékony megoldást követel meg a logiszitkai ágazattól. Az utolsó kilométeres futárszolgáltatásokat nyújtó DODO szakértői szerint mindennek nyomán az okoslogisztika elterjedése új fejezetet nyitott a házhoz szállítások történetében.

Az e-kereskedelem és a házhoz szállítás területe az elmúlt három évben alapjaiban újult meg. Erre mind az erőteljesen megnőtt vásárlói igények, mind pedig az innovatív logisztikai megoldások megjelenése és gyors fejlődése hatással volt. A házhoz szállítási szolgáltatások minősége komoly vásárlást eldöntő tényezővé vált – az online megrendelések közel fele azért hiúsul meg, mert a vásárlók nem találják elég kielégítőnek a felkínált kézbesítési lehetőségeket2 -, amire a vállalkozások mesterséges intelligencia- és adatalapú megközelítéssel reagáltak. A koronavírus-járvány miatti korlátozások hatására 2020-ban az online értékesítés ugrásszerűen megnőtt, a pandémia harmadik hullámával párhuzamosan, 2021-ben azonban minden addiginál látványosabb növekedés kezdődött. Egyre több online kereskedő ismerte fel, hogy az általa kínált kézbesítés gyorsasága és rugalmassága nagyban befolyásolhatja az üzleti sikereit. A megugró kereslet és a megváltozott vásárlói elvárások kiszolgálására az olyan cégek, mint a DODO gyorsan tudtak reagálni innovatív, technológiaalapú logisztikai megoldások alkalmazásával. A fokozódó igények hatására elkezdett rövidülni a házhoz szállítási idő, ami, bár megjelent a tartós fogyasztási cikkek esetében is, elsősorban a melegétel-kiszállításokat érintette. Az internetes rendelés egyre népszerűbbé és rendszeresebbé vált, amit jól mutat, hogy 2020 és 2022 között közel 20 százalékkal nőtt1 azok aránya, akik három hónapon belül többször is vásároltak online áruházból.

Mivel egyre több kereskedő ismerte fel az online rendelések piaci értékét, a szélesebb kínálat és a kézbesítési szolgáltatások területén tapasztalható versenynek köszönhetően a vásárlók számára a házhoz szállítás gyorsasága, kiszámíthatósága és minősége egyaránt meghatározóvá váltak. A megrendelések közel 40 százaléka azért hiúsul meg, mert a megrendelő nem találja elég gyorsnak a kiszállítási időt egy reprezentatív kutatás alapján2. Ez arra is rávilágít, hogy közel egyharmaduk már a megrendelés napján szeretné kézhez kapni az online vásárolt terméket. Ugyanakkor a kézbesítés árképzése sem elhanyagolható, a felmérésben részt vettek több mint 90 százaléka ugyanis a szállítás árát tartja a legfontosabb tényezőnek. A DODO erre idén téltől, a dinamikus árazás formájában kínál megoldást ügyfelei számára. A rugalmas kézbesítési díjak – a csúcsidőszakon kívüli időpontra kérhető, és így kedvezőbb árú aznapi kiszállítás – nem csak a vásárlók számára teheti vonzóbbá a webshop ajánlatát, de a vállalatok szempontjából a rendelésfeldolgozás és kiszolgálás is gördülékenyebbé válhat.

Az aznapi kiszállítás és a minél kisebb időablakok iránt igény, a megnövekedett kereslet és az e-kereskedők költségeinek kezelésében kulcsfontosságúvá váltak az olyan okosmegoldások, mint a mesterséges intelligencialapú, valós idejű forgalomelemzés és a feladatok adatközpontú koordinálása. Ezek segítenek racionalizálni a költségeket, optimalizálni a folyamatokat és az erőforrásokat, lerövidíteni a szállítási útvonalakat, valamint gyorsan elhárítani a kézbesítés során felmerülő akadályokat. Az utolsó kilométeres házhoz szállítás úttörője, a DODO saját fejlesztésű mesterséges intelligencia alapú logisztikai platformját, a GAIA-t használja a kézbesítési folyamat valamennyi elemének megtervezésére, ennek köszönhetően pedig rendkívül hatékony szállítási módot és különösen gyors, akár fél órás kézbesítési időt tud kínálni ügyfeleinek.

A környezetvédelem és a klímaváltozás is egyre nagyobb figyelmet kap, az elmúlt években a különböző szolgáltatások, így a házhoz szállítási lehetőségek megválasztásánál is kiemelt vásárlói tényezőként szerepelnek. Annak érdekében, hogy a logisztikai vállalatok megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak, tehát rövidebb és gyorsabb szállítási útvonalakkal csökkentsék a környezetre gyakorolt hatásukat, felértékelődött a mesterséges intelligencia- és adatalapú logisztikai rendszerek használata. Már tesztelés alatt áll egy olyan rendelés-előrejelző algoritmus, amely két héttel előre képes megjósolni a rendelések számát és a megrendelt termékek mennyiségét. Ennek bevezetésével a futárok és járművek száma, valamint a kézbesítési útvonalak is hatékonyabban tervezhetővé válnak. A fenntartható kézbesítés másik eleme a zöld járművek használata is egyre elterjedtebb. Magyarországon is folyamatosan tesztelik már az alternatív szállítási módokat a gyorsabb, kényelmesebb és környezetbarátabb logisztika érdekében. 2021-ben a vízi kézbesítés tesztidőszakában például a DODO a Balatonon vitorlázók melegétel-rendeléseit szállította ki zéró emissziós elektrojettel, míg tavaly a termékek drónos kiszállítására irányuló, egyedülálló hazai pilot projektet indított.

A gyorsan és intenzíven változó házhoz szállítási trendekhez és igényekhez minden olyan e-kereskedőnek igazodnia kell, aki részt kíván venni a piaci versenyben vagy épp piaci előnyre szeretne szert tenni. Ez megvalósítható a cégen belüli, költséges fejlesztésekkel és plusz erőforrást igénylő professzionális logisztikai rendszer kiépítésével, vagy egy külső okoslogisztikai vállalat partnerségével.

