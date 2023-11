Azok a cégek, amelyek időben léptek, még válogathattak a hardverek között, a többieknek azonban szembe kellett nézniük a készlethiánnyal és a megnövekedett szállítási időkkel, így a megszokottnál gyengébb eszközökkel kellett beérniük. A Kingston Technology partner szakértője, Rob May szerint gyakran előfordult, hogy a szervezetek nem egységes hardvereszközöket adtak a munkatársaiknak, köztük több olyannal, amely frissítésre, bővítésre szorult volna. Sok vállalat még az év vége előtt tervezi lecserélni a pandémia idején beszerzett IT-eszközeit, ám kérdés, hogy valóban szükséges-e teljesen új eszközök beszerzése, vagy elegendő-e a meglévők frissítése, bővítése. Ezeket a szempontokat összegezték a Kingston Technology szakértői.

A vállalatok többségére jellemző, hogy rendszeresen lecserélik technológiai eszközeiket, legyenek azok számítógépek, szerverek, okostelefonok vagy egyéb eszközök. Egyes szakemberek szerint a folyamatosan növekvő üzleti és megélhetési költségek miatt minden eszközt és rendszert cserélni kell, hogy a lehető legnaprakészebbek legyenek teljesítmény és biztonsági szempontból is. Ám ennek eldöntéséhez először fel kell mérni az adott vállalat teljesítmény- és technológiai igényeit, beleértve a használt alkalmazásokat. Teljes rendszercsere helyett ugyanis a cégek az eszközök frissítésével, illetve bővítésével is számtalan előnyre tehetnek szert, költséghatékony módon.

A vállalatokat többek között ezek a szempontok ösztönzhetik a frissítésre/bővítésre:

„A Kingston termékeivel és szakértelmével is támogatja a szervezeteket a jövőbiztos infrastruktúra kialakításában. Nagy teljesítményű memóriáink és tárolómegoldásaink segítenek növelni a meglévő technológiai eszközök teljesítményét, hatékonyságát és meghosszabbítani az élettartamukat a feldolgozási sebesség növelésével és a betöltési idő lerövidítésével. Emellett Ask an Expert szakértői konzultációs szolgáltatásunk keretében is segítünk a vállalatoknak kiválasztani az igényeikre szabott legjobb megoldást, amit bármikor igénybe vehetnek. Nem feltétlenül a legdrágább megoldás a legjobb, ezért kell minden esetben egyedileg megvizsgálni, hogy pontosan milyen feladatokat szánunk egy szervernek vagy munkaállomásnak, és alkalmazási, illetve felhasználási területtől függően kiválasztani a megfelelő frissítést”