Az egyre fejlettebb kamerával rendelkező okostelefonok elterjedésével a felhasználók egyre könnyebben oszthatják meg a saját történeteiket, a Galaxy S21 sorozat pedig új korszakot nyit a vizuális történetmesélésben.

A Samsung Pillanatok weboldalán most bárki megismerheti a különleges készülék képességeit és a Galaxy S21 5G mobillal készült látványos felvételekből állíthatja össze a saját történetét. A kisfilmeket szakértő zsűri értékeli, a legjobbak pedig értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

Az okostelefonok és a különböző közösségi platformok terjedésével a felhasználók egyre több, fotókra és videókra épülő tartalmat osztanak meg magukról. Az ilyen, vizuális történetmesélésre épülő alkalmazásokat több mint 1,5 milliárd ember használja, akik számára fontos, hogy mindennapi kalandjaikról látványos formában számoljanak be. A különböző szűrőkkel, matricákkal és gifekkel a kreativitásnak szinte semmi nem szab határt, csak a megfelelő felvételekre van szükség. Miért ne készülhetne egy újabb történet a nap bármelyik szakában, bárhol a világban? A Samsung Pillanatok kampány megmutatja, hogy ez is lehetséges.

A Samsung Galaxy S21 telefonok professzionális kamerájával 100 egyedi videorészlet készült, amelyeket a felhasználók kedvükre vághatnak össze egy látványos kisfilmmé. A videók között lenyűgöző panorámák, éjszakai pillanatok, Szuperstabil akciójelenetek és számos más, profi filmes stílusú felvétel is megtalálható, így rengeteg lehetőség áll a jelentkezők előtt, akik az alkotói folyamat során megismerkedhetnek a Galaxy S21 készülékek profi kamerafunkcióival is.

Az elkészült történeteket szakmai zsűri értékeli, amelyben a vizuális alkotás olyan neves képviselői is részt vesznek, mint a sztárfotós Nánási Pál vagy a természetfotós Fehér Zoltán. A legjobb film készítője Galaxy S21 Ultra 5G csúcskészüléket nyer, de az alkotók közösségi médiás megosztással is nyerhetnek. A Facebookra vagy Instagramra, a #SamsungPillanatok és #withGalaxy megjelölésekkel feltöltött videók nyereményjátékon vesznek részt, ahol a fődíj szintén egy Galaxy S21 Ultra 5G, de további szerencsések Samsung Galaxy Tab S7 tabletet vagy Galaxy Buds Pro fülhallgatót is nyerhetnek.

„A Galaxy S21 készülékekkel a felhasználók szabadjára engedhetik a kreativitásukat és az egyedülálló kamerafunkciókkal megmutathatják, ők hogyan látják a világot – mondta el Witsch Gerda, a Samsung Magyarország marketing vezetője, a verseny egyik zsűritagja. – Kíváncsian várjuk a beérkező pályaműveket, hogy láthassuk, ki, hogyan használja a profi felvételeket. Reméljük, azzal, hogy rövid időre rendezővé válhatnak, további alkotásra inspiráljuk a résztvevőket.”

Az alkotás máris kezdődhet a Samsung Pillanatok weboldalán: https://www.samsungpillanatok.hu/.