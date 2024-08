Olimpikonok, akik feltalálóként is bizonyítottak

Németh Miklós az 1976-os montreali olimpián világcsúccsal szerzett aranyérmet, 10 évvel később pedig piacra dobta első találmányát: egy komplex tartásjavító és mozgásfejlesztő szerkezetet.

Tarics Sándor 1936-ban Berlinben tagja volt az olimpiai bajnok vízilabda csapatnak, de az ő nevéhez fűződik az első földrengésbiztos rugós acélszerkezetű épület tervezése is. Míg Bud Spencer, vagyis Carlo Pedersoli úszóként az 1952-es és az 1956-os olimpián is részt vett, majd színészként vált világszerte ismerté, de több találmánya is volt, amelyek közül egy speciális, zárható kilincsre vonatkozó megoldást például több országban is szabadalom védett már. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársai a 2024. évi nyári olimpiai játékok alkalmából összegyűjtötték azokat az olimpikonokat, akik feltalálóként is bizonyítottak.

Tarics Sándor vízilabdázóként tagja volt az 1936. évi nyári olimpiai játékokon Berlinben bajnoki címet nyert magyar csapatnak. Építőmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, majd 1949-ben kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba. Tagja volt az Amerikai Mérnökök Egyesületének és az ENSZ földrengésügyi szakbizottságának. Nevéhez fűződik az első földrengésbiztos rugós acélszerkezetű épület tervezése. Az általa tervezett földrengés-szigetelő pogácsákat és azok változatait ma már elterjedten használják középmagas épületeknél és autópályahidaknál.

Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyhajító az 1976-os montreali olimpián szerzett világcsúcsot érő hajítással olimpiai bajnoki címet. Első találmányát, a „Body Roll”-t, 1986-ban dobta piacra. A hengeres szerkezet tartásjavításra, izomerősítésre és -nyújtásra, valamint a mozgás fejlesztésére volt alkalmazható. 1987-ben alapította meg mai napig működő gerelygyártó cégét. A kilencvenes években szabadalmaztatta az érdes felületű gerelyek gyártását és forgalmazását. A Flying History nevű sporteszközzel 1990 júliusában Železný (89,66 m), majd Steve Backley (90,98 m) ért el az aktuális világcsúcsnál jobb eredményt. 1991-ben azonban Németh-féle és a többi hasonlóan érdes felületű gerelyt betiltották.

Gömöry Pál Európa-bajnoki ötödik helyezett, tizenegyszeres magyar bajnok, Kékszalag győztes vitorlázó volt. 1968-ban a mexikói olimpián Repülő hollandiban Izsák Szabolccsal képviselték a magyar színeket. A civil életben vegyészként dolgozott, az ELTE TTK egyetemi adjunktusa volt a szervetlen kémia tanszéken. Többszörös Pro Universitate-díjas feltaláló, 26 szabadalom, szabadalmi bejelentés található a neve alatt. Egyik legfontosabb kutatási területe a mezőgazdaságban, talajkezelésben fontos huminsav előállítása, felhasználása volt, ma is az ő munkájára való hivatkozással gyártják ezt a terméket. De a vegyészeti tudományának a vitorlázók is hasznát látták: ha kellett, különleges festékkel segített, és műgyantákkal kísérletezett már akkor, amikor ezek az anyagok még nem voltak a hétköznapokban hozzáférhetőek.

Carlo Pedersoli, vagyis Bud Spencer neve hallattán a legtöbbeknek a Piedone-filmek, a spagettiwesternek és Terence Hill-lel közös filmjei juthatnak eszükbe. Pedig Olaszországban úszóként és vízilabdázóként is ismert volt, többek között a magyar válogatott ellen is játszott. 1952-ben és 1956-ban is részt vett a nyári olimpián. Helsinkiben a saját időfutamában 58,8 másodpercet úszva a harmadik helyen jutott tovább, az elődöntőben azonban futamában az 5., míg összesítésben a 12. lett. Melbourne-ben a 100 méter előfutamaiból ismét továbbjutott, de az elődöntőben a leggyengébb, 16. időt úszva nem jutott fináléba. Több találmányt, köztük egy háromcsövű puskát, egy speciális ajtózárat és egy olyan fogkefét is szabadalmaztatott, amibe elképzelése szerint beleépítették a fogkrémet is.

Jean Verbrugge az 1920-as és az 1928-as nyári olimpián Belgium színeiben vívóként vett részt, majd ortopéd sebészként dolgozott és a Genti Egyetem professzora lett. Számos sebészeti eszköz kitalálója, többek között a ma is használatos Verbrugge-csipesz feltalálója. Thomas Michael Zacharias német magasugró az 1968-as olimpián 2,09 m-es ugrással a 14. helyen végzett, ezen kívül öt országos rekordot állított fel, egyéni csúcsa 2,22 m. Nevéhez fűződik a “Zacharias hurdle” nevű magasugráshoz kapcsolódó találmány, ami a magas- vagy rúdugrást éppen elkezdő sportolók edzését megkönnyítő speciális keresztrúd, de ezen kívül több sporttal kapcsolatos használati mintaoltalmi bejelentést is tett Németországban.

Miért ne lehetne valaki több területen is sikeres? A fent felsorolt feltalálók és sportolók nemcsak koncentráltan edzettek és készültek a világszintű megmérettetésekre, de tudatosan kezelték szellemi tulajdonjogaikat is. Volt közöttük olyan is, aki ötletét szabadalmi oltalomként jegyeztette be és erre mai napig működő sikeres vállalkozást épített.

