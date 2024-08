A Markforged bemutatja a világ első ipari fém ÉS kompozit 3D nyomtatóját

Új fémnyomtatási lehetőség a Markforged FX10 kompozit nyomtatón, amely egyetlen hibrid rendszerként felgyorsítja az ipari additív alkalmazások széleskörű bevezetését.

A Markforged amerikai 3D nyomtató gyártó és fejlesztő vállalat bejelentette az FX10 Metal Kit-et, amely lehetővé teszi a fémnyomtatást a Markforged FX10 – korábban csak – kompozit 3D nyomtatóval. Ezzel a kiegészítő készlettel az FX10 a világ első olyan ipari 3D nyomtatójává válik, amely egyszerre képes fémfilamentek és folyamatos szállal erősített kompozitok nyomtatására.

„Az ipari 3D nyomtatót kereső ügyfeleknek többé nem kell választaniuk a fém- és kompozit nyomtatás között. Évek kutatás-fejlesztési beruházásai és gyakorlati tapasztalatai ötvöződnek ebben az all-in-one megoldásban, amely már azonnal, az üzembe helyezést követően képes megtérülést biztosítani a gyártósori alkalmazásokban.”

– mondta Shai Terem, a Markforged vezérigazgatója.

„Az FX10 növeli a többi gyártósori berendezés hatékonyságát és a termelékenységet, miközben csökkenti a lehetséges leállások kockázatát.”

Az FX10-et, amelyet 2023 novemberében eredetileg csak kompozit nyomtatóként mutattak be, a gyártósor legváltozatosabb eszközének tervezte a Markforged. Moduláris felépítésének köszönhetően – a Metal Kit-hez hasonló frissítések révén – az FX10 tulajdonosok a vásárlást követően is további funkciókkal gazdagodhatnak.

A Markforged bejelentett egy új, 316L rozsdamentes acél fémfilamentet is, amely az FX10 Metal Kittel használható. Az FX10 felhasználók 17-4PH acélt is nyomtathatnak és a jövőben további Markforged fémfilamentek támogatása is várható.

„Az FX10-et moduláris platformként terveztük, hogy folyamatosan új innovációkat és frissítéseket tudjunk kínálni, anélkül, hogy az ügyfeleknek évente új 3D nyomtatót kellene vásárolniuk.”

– mondta Terem.

„Az általunk rendszeresen kiadott új szoftverfunkciókkal együtt az FX10 Metal Kit évekig szélesedő alkalmazási lehetőségeket biztosít a gyártósorokon.”

Az FX10 5. generációs folyamatos szálerősítéses kompozit (CFR) nyomtatási rendszere majdnem kétszer gyorsabb, mint az őt megelőző Markforged kompozit nyomtatók legjobbja, valamint a 2. generációs fém FFF motorja is jelentősen gyorsabb gyártást tesz lehetővé a Markforged Metal X fémnyomtatóhoz viszonyítva. Az FX10 a magasabb nyomtatási sebességet a korábbi Markforged ipari 3D nyomtatókhoz képest kétszer nagyobb nyomtatási térfogattal is ötvözi.

A fémnyomatok kötött fémporos filamentből és kerámia leválasztó alapanyagból épülnek fel. A kerámia réteget az alkatrész és a támaszok közé extrudálja a gép, így megkönnyítve a leválasztást és eltávolítást. A fémnyomtatás befejezése után – a Metal X rendszerhez hasonlóan – az alkatrészeket mosni és szinterezni kell a Markforged Wash és Sinter megoldásaival. A Markforged szeletelő és nyomtatáskezelő szoftvere, az Eiger automatizálja a folyamatot, beleértve az alkatrészek méretezését is a szinterezés során bekövetkező zsugorodás figyelembevételével.

A Markforged élőben először szeptember 9-én mutatja be az FX10 fémnyomtatót a chicagói IMTS-en, majd pedig szeptember 17-én egy online webinár során a világ bármely pontjáról jobban megismerhető lesz a fejlesztés. Így a magyarországi érdeklődők is feltehetik majd kérdéseiket közvetlenül a gyártónak vagy a Markforged hivatalos hazai forgalmazójához, a márkát szinte a kezdetek óta képviselő FreeDee Kft. csapatához fordulhatnak.

