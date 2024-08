Milyen hangszórót válasszunk?

Sokáig kizárólag vezetékes hangszórókat használhattunk, ami nem volt túl praktikus. A vezetékek bonyolulttá tettek mindent, hiszen külön tápegységet, áramellátást igényeltek, a csatlakozók nem voltak mindig kompatibilisek az adott készülékkel. A telefonokon és egyéb eszközökön nem feltételenül a legáltalánosabb (jack) csatlakozók voltak, maga az eszköz pedig nem rendelkezett akkora hangerővel, hogy megfelelően és hatékonyan ellássa az éppen aktuális feladatot. A vezetékmentes (bluetooth) technológia térhódításával elértük, hogy számtalan változatos eszközt egy pillanat alatt csatlakoztassunk.

Itt már nem volt vezeték, a csatlakozás is esetleg az adott bluetooth verziók eltéréséből, vagy egyéb kompatibilitási problémából fakadhatott. Végül a vezetékmentesség a fülhallgatókat, headseteket, hangszórókat is elérte.

Érvek pro és kontra

Nincs szükség külön áramforrásra

A Bluetooth hangszórók beépített akkumulátorral rendelkeznek, ami lehetővé teszi a vezeték nélküli használatot akár több órán keresztül is. Az akkumulátorok élettartama típusonként változik, de sok esetben akár egy teljes napot is kibírnak külön töltés nélkül. Természetesen az intenzív, sokáig tartó használat során a beépített akkumulátor lemerül, ami korlátozza a használat időtartamát – ez mégis eltörpül ahhoz képest, hogy nem vagyunk egy konnektorhoz “kötve”. Választáskor mindenképpen tájékozódjunk az üzemidőről! Ez akkor lehet fontos, ha kültéren (ahol nincs áram), vagy utazás során szeretnénk használni!

Vezetékmentesség

Praktikus, hiszen nem kell vesződni a vezetékekkel, pár gombnyomás és máris üzemkész a hangosítás. Jellemzően tökéletesen, zavartalanul használható akár nagyobb helyiségekben is. A bluetooth technológia hatótávolsága azonban korlátozott, általában tíz méter körül van. Továbbá, a falak és egyéb akadályok csökkenthetik a jelerősséget és interferenciát okozhatnak. A lakásban, házban tartott vezetékes hangszórók madzagjai takarítás során roppant kellemetlenek tudnak lenni. Mindig útban vannak, mindig ott halmozódik fel minden szösz – vezetékmentesen a takarítás is stresszmentesebb!

Teljesítmény

Ezen a téren általában nem érik el a hagyományos, vezetékes hangszórók szintjét. A kisebb méret és a vezeték nélküli technológia kompromisszumokat eredményezhet a hangminőségben és a teljesítményben. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bluetooth hangszórók hangminősége folyamatosan javul, a gyártók egyre kiforrottabb, egyre fantasztikusabb termékekkel rukkolnak elő. Kényelmi szempontból, praktikussági okokból felülmúlják vezetékes társaikat, és egyre inkább közelítenek minőségben és teljesítményben is. Pont azért, mert a gyártók felismerték ezeknek a termékeknek az ütőképességét. Mindenképp vegyük figyelembe választáskor a teljesítményt – attól függően, hogy milyen terepen szeretnénk majd használni.

Kompaktság, hordozhatóság

Ezen a téren magasan verik vezetékes társaikat. Egyre kisebbek, egyre nagyobb erő rejlik bennük. Sokuk akár egy zsebben, vagy egy kisebb táskában is elfér. Emiatt mobilitásuk is meghaladja a vezetékesekét, csak magunkkal visszük őket (ehhez nem szükséges széthúzni, majd újra összedugni a kábeleket), és már szólhatnak is. Vannak belőlük kisebbek, nagyobbak, igény szerint választhatunk.

Hol fogjuk használni?

Számos helyzetben jól jön, ha viszonylag gyorsan szeretnénk hangot adni egy eszköznek. Ez lehet a mobiltelefonunk, laptopunk, de akár egy tablet is. A választásnál fontos tényező, hogy hol szeretnénk használni.

Iroda

Meetingek, oktatások, tárgyalások során hasznos lehet, ha egy nagyobb teremben szeretnénk megoldani a kihangosítást. Ez jól jöhet akár egy továbbképzés során lejátszott oktatási anyag esetén is. Mivel egy konferenciaterem mérete jóval meghaladja egy kisebb helyiségét (és jellemzően sok résztvevője van egy ilyen rendezvénynek), érdemes egy nagyobb teljesítményű bluetooth hangprojektort (sound bar) választani. Ezek ugyan nagyobbak az átlag vezetéknélküli hangszóróknál, viszont tökéletes, tiszta, erőteljes hangzással töltik meg a nagyobb tereket is. Ha egyéb céges műsorokról, buliról, vagy egy közös céges moziról van szó, akkor is hozni fogják az élményt. Nemcsak munkaügyben jeleskedik, akár csapatépítők és más rendezvények során is remekül megállja a helyét!

Otthon

A lakás több pontján alkalmazhatjuk, ráadásul végtelenül egyszerűen. Mivel egy átlagos otthonban a hatótáv mindig adott, ha nincsenek extra vastag válaszfalak, nagyjából mindenhol használhatjuk. Akár számítógépről, akár telefonról szólnak a kedvenc zenéink, podcastjaink, a bluetooth hangszórót egyszerűen csak magunkkal visszük a konyhába vagy a fürdőszobába, esetleg az erkélyre vagy a kertbe. Előnye, hogy egy fix vezetékes hangfalrendszert sokszor olyan hangerőre kell venni, hogy a konyhában főzés közben is halljuk, hogy az mások számára már zavaró lehet. Így viszont ott szól a zene, ahol épp tartózkodunk. A hangszórók egyéb extra funkcióval is bírnak, hiszen a nehezen induló reggeleket is gördülékenyebbé lehet tenni egy ébresztőórával kombinált hangszóróval.

Kültéri, szabadtéri használat

Kerti munka, túra, kirándulás során nincs mindig áramforrás a közelünkben. Ilyenkor is szólhatnak a zenék, viszont le is merülhetnek a magunkkal vitt eszközeink. Ha ilyen esetekre is szeretnénk felkészülni, arra vannak a power bankként is használható bluetooth hangszórók, amelyekről tölthetőek a lemerülőben lévő eszközök.

