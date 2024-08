Szupravezető technológia: érintésmentes munka a jövő laboratóriumában

Fagyasztva szárító tartályok automatizált tisztatéri töltése a Festo SupraMotion segítségével

A szupravezető technológia lehetővé teszi a tárgyak érintkezés nélküli mozgatását és kezelését, ami ideális a csúcstechnológiai iparágakban, például a laboratóriumi automatizálásban vagy a biotechnológiában. A Festo a Hannoveri Vásáron bemutatta a fagyasztva szárító tartályok tisztaterekben történő teljesen automatizált töltésére és mérlegelésére szolgáló koncepciót. A SupraMotion lebegtető modulokkal és a Festo laboratóriumi automatizálási portfóliójának termékeivel a legmagasabb tisztítási és tisztasági igények is kielégíthetők.

“A laboratóriumi folyamatok szennyeződésmentesen tartása nem könnyű”

– mondja Michael Schöttner, a Festo SupraMotion projektek vezetője.

“Az itt használt berendezések, például a kémcsövek vagy az olyan mérőeszközök, mint a mérlegek, különösen problematikusak. A piszkos külső térből hajlamosak a szennyeződéseket a tiszta belső oldalra is átvinni. SupraMotion moduljainkkal ezt nagyrészt ki tudjuk zárni, mivel ezek lehetővé teszik az érintkezés nélküli szállítást és mérlegelést.”

A kiállításon speciális, eldobható fagyasztva szárító tartályokat töltenek meg automatikusan, és a hozzáadott tömeget érintésmentes mérleggel ellenőrzik. A Festo LifeTech portfóliójának termékeit a SupraMotion termékcsalád lebegtető moduljával kombinálva használják. Összességében ez egy megbízható, átfogó megoldást eredményez, amely egyszerűvé és hatékonnyá teszi a tisztítást a legmagasabb tisztasági követelmények teljesítése érdekében.

A szupravezető és a tartályokat szállító hordozók közötti mágneses erők 10 milliméteres és nagyobb lebegtetési magasságot tesznek lehetővé. A sokféle anyagon áthatolni képes lebegtető erő rengeteg helyet hagy a steril munkakörnyezetet lezáró elválasztó falaknak. A hordozó mozgatása kívülről is lehetséges, akárcsak a súlyellenőrzés egy szabványos laboratóriumi mérleggel. Így a technológia nagy része a tiszta téren kívül marad; mindenféle szennyeződésveszély a lehető legkisebbre csökken.

“Koncepciónkkal megmutatjuk, hogyan lehet innovatív szupravezető technológiánkat az élettudományi ágazatban alkalmazott automatizálási megoldásainkkal kombinálni, és így a laboratóriumi automatizálás legigényesebb kihívásai közül néhányat kezelni”

– mondja Michael Schöttner.

Nyitás, zárás, töltés és mérlegelés a tiszta térben

A SupraMotion érintésmentes lebegtető modulja a tartályt egy tiszta helyiségbe mozgatja. A kifejezetten a laboratóriumi automatizáláshoz kifejlesztett, univerzálisan alkalmazható, kompakt EHMD forgó megfogó modul a tartály csavaros kupakját nyitja ki, függetlenül annak menetemelkedésétől. Ezután a következő állomásra szállítják, ahol két VTOE adagolófej tölti meg a tartályt folyadékkal. Ezek az adagolófejek nagyon pontosan dolgoznak, jellemzően < 1%-os szórással a 10 és 1000 μl közötti tartományban. A szállítórendszerbe integrált érintésmentes mérlegek a folyamat során bármikor lehetővé teszik a töltési mennyiség pontos ellenőrzését.

“A SupraMotion modulokkal és a laboratóriumi automatizáláshoz használt termékeinkkel olyan innovatív, teljes körű megoldásokat tudunk tervezni az élettudományi ágazatban dolgozó ügyfelek számára, amik pontosak, megbízhatók és az érintésmentes kezelésnek köszönhetően nagyrészt szennyeződésmentesek. Ilyen megoldásokat csak a Festo kínál!”

– mondja Marcus Kroll, a Festo LifeTech üzletfejlesztési vezetője. Kérésre az érdeklődő potenciális felhasználók az igényeiknek megfelelő, személyre szabott alkalmazást kapnak.

A szupravezető-alapú mágneses lebegtetésről

A szupravezetők egyedi mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyagok. A SupraMotion alkalmazásokban használt szupravezető képes bizonyos hőmérsékletre lehűtve az állandó mágneseket egy adott távolságban lebegésben tartani, erős, de láthatatlan csatolást hozva létre, amely a mágnest és a szupravezetőt egymástól rögzített távolságban tartja – akár falakon keresztül, folyadékban vagy vákuumban is. A lebegtetési rés 10 mm, vagy még annál nagyobb is lehet. Amíg a szupravezető mágneses memóriája az átmeneti hőmérséklet alatt marad, addig a mágnes „ujjlenyomatát” és így annak helyzetét is tárolja, még akkor is, ha a kettő egymástól távol van.

A technológiát a lebegtetési magasságtól és a hasznos tehertől független alacsony energiaigény jellemzi. A jelenlegi hűtőkkel a teljesítményigény az alkalmazástól függően 15 és 80 watt között van. A lebegtető hatás áramkimaradás esetén is fennmarad akár 15 percig, nem igényel külön vezérlési technológiát, és nem melegíti fel a felületeket vagy a lebegtető modulokat.

